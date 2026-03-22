وكما كشف كريستيان فالك، رئيس قسم كرة القدم في صحيفة «بيلد»، خلال البرنامج التلفزيوني «بيلد سبورت على قناة ويلت تي في»، فإن لاعب خط وسط الفريق الألماني الحائز على أكبر عدد من الألقاب لن يسافر يوم الاثنين للانضمام إلى منتخب ألمانيا كما كان مقرراً، بل سيبقى في ميونيخ ليتعافى من إصابته هناك.
ترجمه
تأكدت المخاوف! يبدو أن نجم بايرن ميونيخ لن يتمكن من الانضمام إلى المنتخب الألماني
وبناءً على ذلك، من المرجح ألا يكون متاحًا للمنتخب الألماني ومدربه يوليان ناجلسمان في المباراتين الوديتين ضد سويسرا يوم الجمعة وضد غانا يوم الاثنين التالي.
وقد اتُخذ هذا القرار بعد إجراء فحص طبي جديد يوم الأحد. وقد اتفق المسؤولون في نادي بايرن ميونيخ مع الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) على عدم المخاطرة باللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.
بافلوفيتش يغيب عن مباراة بايرن ميونيخ بسبب مشاكل في الورك
غاب بافلوفيتش عن مباراة بايرن ميونيخ في الدوري الألماني يوم السبت الماضي بسبب آلام في الورك. ووفقًا لتصريحات كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، فإن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا "لعب كثيرًا في الآونة الأخيرة وشكا من آلام. سيكون الأمر سيئًا للجميع إذا تعرض لإصابة أكثر خطورة. علينا أن نتوخى الحذر". وكان قد تم استبداله بسبب الإصابة خلال الفوز 4-1 على أتالانتا بيرغامو في دوري أبطال أوروبا.
وليس من الواضح ما إذا كان بافلوفيتش سيتمكن من السفر لاحقًا للمشاركة في المباريات الدولية المقبلة. ومن المحتمل أن يختار ناجلسمان بديلاً للاعب خط وسط بايرن ميونيخ - وقد يكون أنجيلو ستيلر من في إف بي شتوتغارت أحد الخيارات.
نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 4 أبريل
15:30
SC فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الثلاثاء، 7 أبريل
21:00
ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)
السبت، 11 أبريل
الساعة 18:30
ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)
الأحد، 19 أبريل
17:30
بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)