72 ساعة تقريبًا تفصلنا عن نهائي كأس العالم 2026 بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، لكن بدأت من الآن أنباء تتردد عن احتمالية تأجيل المباراة بشكل اضطراري، في ظل الظروف التي تعاني منها نيوجيرسي وعدد من الولايات في أمريكا.
قلق بالغ وتحذير من مخاطر .. حقيقة التخطيط لتأجيل نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا
ما القصة؟
تعاني كندا حاليًا من حريق عدة غابات، وصل إلى المئات، ومتوقع أن تمتد لعدة أشهر، ما أثر على جودة الهواء في عدة ولايات، وأمتدت إلى الغرب الأوسط والشمال الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.
تأثير تلك الحرائق وصل إلى نيويورك ونيوجيرسي، في وقت يتجهز به ملعب ميتلايف لاستضافة نهائي مونديال 2026، في 19 من يوليو الجاري.
وقد أصدرت السلطات المحلية في نيوجيرسي تنبيهات على سكانها بضرورة تقليل الأنشطة البدنية الشاقة في الهواء الطلق، مع أخذ فترات راحة إضافية في حال اضطرارهم للخروج.
بل وصُنفت جودة الهواء في نيوجيرسي – الولاية التي يقع بها ملعب ميتلايف – بأنها غير صحية للفئات الحساسية.
- AFP
هل يتأثر نهائي كأس العالم 2026؟
وبخلاف المخاطر التي يواجهها سكان الولايات التي وصل لسمائها دخان حرائق الغابات الكندية، يتساءل البعض عن مصير نهائي كأس العالم 2026 بين لا روخا والتانجو.
في هذا الشأن، أوضح خبير الأرصاد الجوية أليكس دا سيلفا، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أنه مخاطر تلوث الهواء في نيوجيرسي متوقع أن تنخفض بحلول يوم النهائي – الأحد المقبل – عطفًا على حالة الطقس المتوقعة.
وقال خبير الأرصاد: "من المتوقع هطول أمطار غزيرة يوم السبت، وهو ما سيساعد كثيرًا في تبديد وتشتيت هذا الدخان. وبحلول صباح يوم الأحد، نعتقد أن جبهة هوائية باردة ستمر عبر المنطقة، مما سيطرد أي دخان متبقٍ نراه حاليًا".
وأضاف: "المخاطر ستكون أقل بكثير بحلول موعد انطلاق النهائي في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة) يوم الأحد، حيث سنرى هذا الدخان يتحرك مغادرًا المنطقة مع دخولنا في عطلة نهاية الأسبوع".
- Getty/GOAL
المخاطر الجوية لم تؤثر على المونديال
في كأس العالم للأندية أمريكا 2025، عانت الكثير من المباريات من التأخير أو التعطيل في ظل الظروف الجوية الطارئة التي تضرب الولايات بشكل مفاجئ.
هذا جعل هناك حالة ترقب تجاه مباريات كأس العالم للمنتخبات 2026، لكن لحسن الحظ لم تؤثر الظروف الجوية على غالبية المباريات، وإن كان هناك من تأجل مدة ساعتين كاملتين إلا أن هذا لم يحدث سوى مرات معدودة.
والآن لم يتبق على نهاية المونديال سوى مواجهتي المنافسة على المركز الثالث، والنهائي.
وماذا بعد؟
من المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا بنظيره الإنجليزي في الثانية عشر منتصف ليل 19 من يوليو الجاري، بتوقيت مكة المكرمة، لتحديد صاحب المركز الثالث.
أما النهائي والمنافسة على اللقب فبين إسبانيا وإنجلترا، ومحدد لها العاشرة من مساء اليوم ذاته، بتوقيت مكة المكرمة.
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