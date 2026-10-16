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علي سمير

فيديو | "لو كان طالبًا لي فهو "سقط" .. هجوم قوي على الشيخ سلمان آل خليفة بسبب "فخ" تأجيل كأس آسيا 2027

كأس آسيا
السعودية

اعتقاد بأن تصريحاته كانت متعجلة

قام الإعلامي السعودي تركي العواد، بالتعليق على ما قاله الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، عن إمكانية تأجيل بطولة كأس آسيا 2027.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية كأس آسيا، في الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027؛ إلا أن الأوضاع الأمنية الحالية، التي تتزامن مع الهجمات الحوثية على المملكة، أثارت الكثير من الغموض بشأن البطولة.

  • FBL-MAS-AFC-CONGRESSAFP

    ماذا حدث؟

    وفي هذا السياق.. أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إمكانية تأجيل بطولة كأس آسيا 2027، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

    وكشف آل خليفة، خلال حديثه للصحفيين في مدينة زيوريخ، عن أن تأجيل كأس آسيا قد يكون لمدة عام كامل؛ بحيث تقام البطولة في عام 2028، بدلًا من 2027.


  • لا يمتلك الخبرة الكافية

    وقال العواد تعليقًا على تصريحات الشيخ سلمان عبر برنامج "في المرمى" مع الصحفي بتال القوس:"حديثه عن إمكانية تأجيل كأس آسيا يثير الدهشة، ويعبر عن عدم خبرته وقدومه إلى المنصب منذ 6 أشهر فقط، فهو لا يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع الإعلام والقدرة على قراءة المشهد".

    وأضاف:"كان عليه التفكير أولًا في التشاور مع الاتحاد المحلي بخصوص هذا الأمر، وأيضًا اللجنة المنظمة للبطولة، لذلك هو تصريح غير موفق لأن قصة التأجيل غير مطروحة من الأساس، ومن المبكر جدًا الحكم قبل 3 شهور على كأس آسيا".

    وتابع:"يضاف إلى ذلك، الاتحاد المحلي أيضًا يمتلك الرؤية الأقرب لما يحدث على أرض الواقع، كما أن المملكة العربية السعودية معروفة بالشفافية في تنظيم البطولات العالمية، وتضع قيمة الإنسان قبل أي شيء، ولو كانت هناك أن مشكلة تعكر صفو البطولة، لتم طلب التأجيل قبل الجميع".

  • Al Ahly FC v Inter Miami CF: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    لو كان طالبًا لي فهو "سقط"

    وواصل العواد حديثه:"خرج بخبر لوكالة الأنباء من دون أي سبب، لذلك هو ترك الصحافة تتحكم فيه، عندما نقوم بتدريس مادة التعامل مع الإعلام للطلاب والدبلوماسيين والمتحدثين الرسميين، ننصحهم بعدم ترك الصحفيين يتحكمون بهم".

    وأوضح:"نصبوا له الفخ والمصيدة ووقع فيه، نقول ذلك للمتحدثين الرسميين والدبلوماسيين بأن هناك أسئلة ملغومة يجب تجنبها، يتعامل بحالة من التعجل في الكثير من الأمور، مثل موقفه الهجومي ضد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي والعودة لدعمه، لذلك لو كان أحد طلابي فهو "سقط".


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  • موعد مناقشة "مصير" كأس آسيا 2027

    ومن ناحيته.. تحدث مصدر مسؤول في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تفاصيل أخرى بشأن مصير بطولة كأس آسيا، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

    وحسب ما نقله الصحفي الرياضي عيسى سعيد، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن المصدر الآسيوي سالف الذكر؛ فإنه من المقرر مناقشة ملف كأس آسيا 2027، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري، يوم 18 نوفمبر المقبل.