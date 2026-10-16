فيديو | "لو كان طالبًا لي فهو "سقط" .. هجوم قوي على الشيخ سلمان آل خليفة بسبب "فخ" تأجيل كأس آسيا 2027

وقال العواد تعليقًا على تصريحات الشيخ سلمان عبر برنامج "في المرمى" مع الصحفي بتال القوس:"حديثه عن إمكانية تأجيل كأس آسيا يثير الدهشة، ويعبر عن عدم خبرته وقدومه إلى المنصب منذ 6 أشهر فقط، فهو لا يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع الإعلام والقدرة على قراءة المشهد".

وأضاف:"كان عليه التفكير أولًا في التشاور مع الاتحاد المحلي بخصوص هذا الأمر، وأيضًا اللجنة المنظمة للبطولة، لذلك هو تصريح غير موفق لأن قصة التأجيل غير مطروحة من الأساس، ومن المبكر جدًا الحكم قبل 3 شهور على كأس آسيا".

وتابع:"يضاف إلى ذلك، الاتحاد المحلي أيضًا يمتلك الرؤية الأقرب لما يحدث على أرض الواقع، كما أن المملكة العربية السعودية معروفة بالشفافية في تنظيم البطولات العالمية، وتضع قيمة الإنسان قبل أي شيء، ولو كانت هناك أن مشكلة تعكر صفو البطولة، لتم طلب التأجيل قبل الجميع".