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زهيرة عادل

"هدية مسمومة" للمنتخب السعودي، العراق أمام "ورطة كبرى" والإمارات من أكبر المتضررين .. الفائزون والخاسرون بعد تأجيل كأس آسيا 2027

فقرات ومقالات
كأس آسيا
كأس آسيا تحت 23 عامًا
السعودية
قطر
الإمارات العربية المتحدة
الأردن
العراق
اليابان
جراهام أرنولد
هاجيمي مورياسو
جيورجوس دونيس
سالم الدوسري
يزن النعيمات
صالح وهيب أبو الشامات
إبراهيم صبرة
الزاكي بادو
غو أويوا

تداعيات تأجيل كأس آسيا 2027 لعام كامل..

لأن سلامة الجميع أهم من أي حدث رياضي، يبقى تأجيل كأس آسيا 2027 قرارًا منطقيًا، لحين استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً فيما يتعلق باستهداف جماعة الحوثيين اليمنية لعدة مناطق في المملكة العربية السعودية؛ البلد المضيف لهذه النسخة من البطولة القارية.

وبالفعل هذا ما قرره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تأجيل كأس آسيا 2027 إلى الفترة من 23 ديسمبر 2027 وحتى 21 يناير 2028، بدلًا من الموعد المحدد مسبقًا (من 7 يناير وحتى 5 فبراير 2027).

لكن إن نحينا الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية جانبًا، واقتصرنا النظر على المنظور الكروي فقط، فحتمًا هناك فائزون وخاسرون من قرار التأجيل.. لذا دعونا في السطور التالية نستعرض تداعيات هذا القرار!

  • Saudi Arabia 2026 Georgios DonisGOAL AR

    الفائز-الخاسر .. المنتخب السعودي

    لنبدأ بالمنتخب صاحب الأرض أولًا، حيث تبدو الصورة في مجملها أنه فائز من ناحية، وخاسر من ناحية أخرى..

    بالحديث أولًا عن الجانب الإيجابي في التأجيل؛ فالأمر يتعلق بتجهيز عدد من المصابين، على رأسهم القائد سالم الدوسري الذي عاد للملاعب مؤخرًا، لكنه يتأرجح بين غياب وعودة، في ظل ملاحقة الإصابات له، ناهيك عن عدم جاهزيته البدنية حتى وإن اكتمل شفاؤه.

    وبخلاف سالم، هناك الجناح المتألق صالح أبوالشامات، الذي يعاني حاليًا من إصابة في الكتف، وفي حاجة لبعض الوقت للعودة للملاعب، بالإضافة إلى الظهير زكريا هوساوي؛ المصاب بتمزق بسيط في الرباط الصليبي الخلفي.

    أما عن الأمور التي تجعل الصقور الخضر خاسرين بقرار تأجيل كأس آسيا لعام كامل، فتتعلق بشقين..

    المنتخب السعودي منتشي حاليًا بعد حصده مؤخرًا لقب كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، بعد غياب سنوات عن البطولات، وقد استعاد الروح والشخصية التي غابت عنه في السنوات الأخيرة، لذا ربما كان من مصلحة الجيل الحالي أن يقام كأس آسيا 2027 في بداية العام المقبل، دون تأجيل عام كامل.

    وإن غضضنا النظر عن الحالة المعنوية المرتفعة حاليًا للاعبيه، فأكبر الخاسرين من قرار التأجيل هو مدربه اليوناني جورجيوس دونيس، الذي لا يحظى بدعم إعلامي كبير، حتى رغم تحقيقه اللقب الخليجي .. وعام كامل من تأجيل كأس آسيا 2027 قد يجعل منصبه في السعودية في مهب الريح!

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    الفائز .. المنتخب الأردني

    يعتبر النشامى أحد أكبر المنتخبات الفائزة بقرار تأجيل البطولة القارية، في ظل الغيابات التي يعاني منها في الوقت الحالي..

    يزن النعيمات وإبراهيم صبرة؛ ثنائي يعد من العناصر الأساسية في قائمة المنتخب الأردني، لكن إصابات مختلفة ضربته مؤخرًا، ما كان يهدد مشاركته في كأس آسيا 2027 قبل قرار التأجيل.

    لكن على الاتحاد الأردني أن يجعل النشامى فائزين بالفعل من قرار التأجيل، بحسم مصير المدرب بادو الزاكي سريعًا، إذ ينتهي عقده في منتصف 2027، أي قبل الموعد الجديد للبطولة القارية، فإما أن يجدد عقده حاليًا أو أن يبحث سريعًا عن مدرب جديد يقضي العام الذي يسبق البطولة للتأقلم مع الفريق.

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    الفائز .. المنتخب القطري

    الأدعم وإن كان لا يعاني من غيابات واضحة كما هو حال المنتخب السعودي ونظيره الأردني، لكن من أكثر المنتخبات في حاجة للإحلال والتجديد..

    قطر بالحرس القديم وصلت إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27" مؤخرًا، لكن المستوى الذي ظهر به عدد من نجومه طوال مشوار البطولة يدعو للقلق، ولا يرقى لمستوى كأس آسيا 2027.

    عام كامل من التأجيل من شأنه أن يمنح كتيبة جولين لوبيتيجي فرصة، لتجربة بعض اللاعبين الجدد مع تنحية الحرس القديم جانبًا، ناهيك عن حاجة نجم قطر أكرم عفيف لاستعادة مستواه المتراجع في الأشهر الأخيرة.

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  • الخاسر .. تضارب مواعيد اللاعبين الشباب

    بالانتقال للخاسرين، ففي الصدارة يأتي اللاعبون الشباب الناشطين في منتخبات تحت 23 عامًا..

    تغيير موعد كأس آسيا إلى ديسمبر ويناير 2028، يتضارب مع الموعد المبدئي المحدد مسبقًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2028 والمؤهل لدورة الألعاب الأولمبية؛ من 4 إلى 22 يناير 2028.

    الأكيد أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أصبح مجبرًا حاليًا لترحيل بطولة تحت 23 عامًا إلى الموعد البديل المقترح سابقًا؛ من 29 مارس إلى 16 أبريل 2028.

    والخاسر بين كل هذا الجدل هو اللاعب الشاب، الذي سيخوض كأس آسيا مع الكبار في ديسمبر 2027 وبعدها بشهرين تقريبًا، يجد نفسه على موعد مع بطولة تنافسية أخرى .. وإن نجح منتخب بلاده في العبور للأولمبياد، سيكون عليه خوض دورة الألعاب في منتصف 2028؛ ضغط روزنامة كبير، يهدد الحالة البدنية للاعبين الشباب!

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    الخاسر .. منتخب الإمارات

    بخصوص الخاسرين من بين منتخبات بأعينها، ففي الصدارة يأتي المنتخب الإماراتي..

    لا يوجد منتخب عربي حاليًا يحظى باستقرار فني وتطور كبير مثل ما يحظى به الأبيض الإماراتي تحت قيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش.

    صحيح أن المنتخب الإماراتي خسر نهائي كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27" قبل شهر تقريبًا، لكن هذا لا ينفي أنه الأجهز لخوض كأس آسيا 2027 في غضون شهرين مقارنة بمنافسيه.

  • الخاسر .. المنتخب العراقي

    هنا الورطة الأكبر لمجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة يونس محمود..

    المشكلة تتعلق بالمدرب الاسترالي جراهام أرنولد، إذ ينتهي عقده مع أسود الرافدين في فبراير 2027، أي قبل عشرة أشهر فقط من الموعد الجديد لكأس آسيا 2027.

    أرنولد بالأساس لا يحظى بدعم جماهيري ولا إعلامي، من يسانده فقط هو يونس محمود؛ رئيس اتحاد الكرة، بل وأعلن قبل ساعات من قرار تأجيل البطولة القارية، دعمه الكامل له.

    لكن كيف الحال بعد قرار التأجيل؟

    الآن الضغوطات على يونس محمود أكبر، في ظل وجود متسع من الوقت لتغيير المدرب، وهي رغبة الجماهير والإعلام العراقي، أو على الأقل النسبة الأكبر منه.

    وحتى وإن تجاهل رئيس الاتحاد العراقي الضغوطات الإعلامية، فكيف سيواجه الضغوطات المالية نظير تجديد عقد جهاز فني أجنبي حفاظًا على الاستقرار الفني – من وجهة نظره – قبل عام من كأس آسيا 2027؟ .. هذا سؤال يحتاج لإجابة من يونس محمود نفسه!

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    الخاسر .. المنتخب الياباني

    الختام بعيدًا عن المنتخبات العربية، فحالة الساموراي خاصة للغاية..

    الخطة اليابانية كان قائمة على خوض المدرب هاجيمي مورياسو كأس آسيا 2027 في بداية عام 2028 كـ"رقصة أخيرة"، قبل الرحيل عن منصبه بعد تسع سنوات تقريبًا من توليه المسؤولية.

    وبعد رحيل مورياسو، من المفترض أن يتولى جو أويوا؛ المدير الفني للمنتخب الياباني تحت 23 عامًا، مسؤولية المنتخب الأول.

    لكن تأجيل البطولة القارية لعام كامل بعثر أوراق الساموراي، في انتظار قرار اتحاد الكرة وما إذا كان سيجدد عقد مورياسو لعام جديد كي تكتمل "رقصته الأخيرة" أم أن المهمة ستنتقل إلى أويوا خلال الأشهر القليلة المقبلة!