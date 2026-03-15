بعد الفورمولا 1 وسباق الدراجات النارية .. الحرب تؤجل بطولة كروية جديدة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لكرة القدم المصغرة تأجيل إقامة النسخة الأولى من البطولة التي كان من المقرر أن تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 5 أبريل المقبل، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة في أعقاب الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، واستهداف مجموعة من دول الخليج العربي بالقصف.

وأكد مدير عام اللجنة المنظمة للبطولة محمد مبارك المهندي، أن القرار يأتي كإجراء احترازي في ظل المستجدات الحالية، مشيرًا إلى أن سلامة الوفود المشاركة وتهيئة الأجواء المناسبة لإقامة البطولة تبقى في مقدمة أولويات اللجنة المنظمة.

وكان من المنتظر أن تشهد النسخة الأولى من البطولة مشاركة منتخبات دول الخليج العربي، في حدث رياضي يهدف إلى تعزيز التعاون الرياضي بين دول الخليج ودعم انتشار كرة القدم المصغرة على المستوى الإقليمي.