السر وراء الصفقة المشبوهة؟ الكشف عن الراتب الضخم لإنفانتيو حال نجاح "خصخصة" كأس العالم

وفقًا لصحيفة التايمز، لو أن المشروع قد اكتمل بالفعل (فقد انهار بعد تهديد/تأكيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رغبته في سحب جميع المنتخبات الوطنية من بطولات الفيفا)، لكان المكافأة الأهم قد حصل عليه جياني إنفانتينو نفسه.

الرجل رقم 1 في الفيفا كان سيُضمن له بالفعل راتب قدره 30 مليون دولار بالإضافة إلى المكافآت بحسب تقرير "تايمز" الصادر في الساعات الماضية.

وانهارت الصفقة عقب الاعتراضات القوية من يويفا والكونكاكاف، وبيان شجب من الاتحاد الآسيوية، ولكن خرجت بعض الاتحادات ببيانات للإشادة بتراجع إنفانتينو عن موقفه والصفقة مثل قطر ومصر ولبنان.

وطالب يويفا بسحب الثقة من السويسري في منصبه كرئيس للاتحاد الدولي، وذلك رغم ترحيبه بتراجعه وفيفا عن القرار المثير للجدل عقب الاحتجاجات من عالم كرة القدم.