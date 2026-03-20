تاكيناردي يتحدث عن انتقال برناردو سيلفا إلى يوفنتوس: "إنه لاعب من الطراز الرفيع. سباليتي يركز فقط على صفقات من هذا النوع"

يبدو أن يوفنتوس جادة في محاولتها لجلب لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي، إلى تورينو دون مقابل. وتستمر المفاوضات مع وكيل أعماله خورخي مينديز على الرغم من المطالب المالية المرتفعة، والمبررة، التي يطرحها على طاولة المفاوضات.





ولكن بعيداً عن الجانب المالي، هناك من يحلل التأثير الذي قد يحدثه لاعب من هذا العيار على عالم يوفنتوس. ومن بين هؤلاء اللاعب السابق أليسيو تاكيناردي الذي، من خلال صفحات صحيفة "إل بيانكونيرو"، لا يكتفي بتأييد هذه الفكرة قائلاً "إنه لاعب من طراز رفيع"، بل يأمل أن تكون جميع التعاقدات في الموسم المقبل من نفس المستوى.



