تاكيناردي يتحدث عن انتقال برناردو سيلفا إلى يوفنتوس: "إنه لاعب من الطراز الرفيع. سباليتي يركز فقط على صفقات من هذا النوع"

يبدو أن يوفنتوس جادة في محاولتها لجلب لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي، إلى تورينو دون مقابل. وتستمر المفاوضات مع وكيل أعماله خورخي مينديز على الرغم من المطالب المالية المرتفعة، والمبررة، التي يطرحها على طاولة المفاوضات.


ولكن بعيداً عن الجانب المالي، هناك من يحلل التأثير الذي قد يحدثه لاعب من هذا العيار على عالم يوفنتوس. ومن بين هؤلاء اللاعب السابق أليسيو تاكيناردي الذي، من خلال صفحات صحيفة "إل بيانكونيرو"، لا يكتفي بتأييد هذه الفكرة قائلاً "إنه لاعب من طراز رفيع"، بل يأمل أن تكون جميع التعاقدات في الموسم المقبل من نفس المستوى.


  • برناردو سيلفا لاعب من الطراز الرفيع

    لا شك أن الأمر يتطلب أفكاراً أيضاً، لكن برناردو سيلفا لاعب من طراز آخر. كما ترى، تماماً مثل مودريتش هذا العام مع ميلان، فهو من طراز آخر. يتجلى ذلك عندما تكون الكرة في حوزته، فهي لا تضغط عليه أبداً، ودائماً ما يختار التمريرة الصحيحة، ويبدو مرتاحاً دائماً في الملعب.

    • إعلان

  • معه لن نقول أبداً "حسناً، لكن عليه أن يتأقلم"

    "إذا انتقل برناردو سيلفا إلى يوفنتوس، فلن نقول بالتأكيد في نهاية نوفمبر: "حسناً، لكنه لا يزال بحاجة إلى التكيف"، لأن هؤلاء لاعبون جيدون، وإذا كانوا جيدين، فإنهم يظلون كذلك أينما ذهبوا"

  • سباليتي ومارتيللي يركزان فقط على اللاعبين المتميزين

    "إنه لاعب جيد، ولهذا أتمنى أن تركز يوفنتوس وسبارتيللي فقط على اللاعبين المتميزين"



