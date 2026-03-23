تاكيناردي: "المسرحية التي تُعرض حول ركلات الجزاء قد تكلف يوفنتوس خسارة دوري أبطال أوروبا"

يعود لاعب الوسط السابق للحديث عن حادثة ركلة الجزاء التي أضاعها يوفنتوس أمام ساسولو

أليسيو تاكيناردي، لاعب خط الوسط السابق في يوفنتوس والمعلق الحالي، عاد خلال برنامج «Pressing» على قنوات «Mediaset» إلى الحديث عن ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس في مواجهة مانويل لوكاتيلي خلال مباراة يوفنتوس وساسولو مساء السبت: «لو كان تاكيناردي هو من يسدد ركلة الجزاء في يوفنتوس، لكنا واجهنا مشكلة. ولو سدد لوكاتيلي ركلة جزاء في يوفنتوس، فإننا نواجه مشكلة اليوم. لكن إذا كان لوكاتيلي هو من يسدد ركلات الجزاء، فلا يمكن أن نرى فيلاهوفيتش يأخذ الكرة، ثم يمررها إلى يلدز، ثم يعود إلى فيلاهوفيتش، في كل مرة يتم احتساب ركلة جزاء. لوكاتيلي الذي يقف في الخلف يراقب، اللاعب الذي يجب أن يسدد ركلة الجزاء يجب أن يتمتع بهدوء تام"، وفقًا لما نقلته TuttoJuve.com.


  • ويواصل تاكيناردي قائلاً: "في عهدي، عندما كان هناك ركلة جزاء، كان هناك أساطير كزيدان ونيدفيد وإبراهيموفيتش، لكن لم يجرؤ أحد على التقدم لركلها لأن أليساندرو ديل بييرو كان موجوداً. إذا تحدث فلاهوفيتش مع يلدز، ويلدز مع لوكاتيلي، فلن نفهم شيئاً، يجب أن يُتفق على ذلك قبل المباراة. لوكاتيلي لطالما تحمل المسؤولية، وقد فعل ذلك مع فينيسيا، لذا فهو يجيد التسديد، لكن كفى هذه المسرحيات. على سباليتي أن يوضح الأمر قبل المباراة، فهذه المسرحية قد تكلف يوفنتوس خسارة دوري أبطال أوروبا".

