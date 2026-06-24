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Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

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تاريخ الرقم القياسي لانتقالات السيدات: قائمة بأغلى اللاعبات في كرة القدم النسائية

الكرة النسائية
غرايس غيورو
Felicia Schroeder
L. Ovalle
A. Thompson
اوليفا سميث
أرسنال
N. Girma
راتشيل كوندانانجي
كايرا والش
تشيلسي للسيدات
اورلاندو بريد
باي إف سي
برشلونة للسيدات
دوري أبطال أوروبا للسيدات
الدوري الأمريكي للسيدات
ريال مدريد للسيدات
ترسيان
الدوري المكسيكي للسيدات
ليون للسيدات
مانشستر سيتي
مدريد للسيدات
هاكين للسيدات
سان دييغو
دوري السوبر الإنجليزي للسيدات
الدوري الإسباني للسيدات
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات
لندن سيتي ليونيز
لودميلا دا سيلفا
سامانتا كوفي
J. Shaw
باريس سان جيرمان للسيدات
تيجريس أونال
انجيل سيتي
ليفربول
نورث كارولينا كوراج
سكاي بلو
هيوستون
بورتلاند
شيكاغو ريد ستارز
C. Hutton
C. Bethune
كانساس سيتي
واشنطن
C. Martinez
Olimpia

تشيلسي، أرسنال، أورلاندو برايد ولندن سيتي ليونيسيس جميعهم حطموا الرقم القياسي العالمي في عام 2025 وحده، مع نمو الإنفاق في كرة القدم النسائية

مع استمرار نمو كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم، ينمو أيضاً الرقم القياسي لانتقالات هذه الرياضة. في الواقع، في عام 2025 وحده، تم كسر رسوم الرقم القياسي العالمي ما لا يقل عن أربع مرات. وهذا يعني أن الأموال التي دفعها تشيلسي في صيف 2020 للتعاقد مع بيرنيله هاردر مقابل أكبر رسوم في تاريخ اللعبة النسائية أصبحت الآن في مرتبة متأخرة إلى حد ما ضمن قائمة أغلى الانتقالات، وليست حتى ضمن أفضل 30.

حلّت كيرا والش محل هاردر وانتقلت إلى صدارة تلك القائمة في صيف 2022، لكن انتقالها من مانشستر سيتي إلى برشلونة لم يعد حتى ضمن أفضل 15، مع أن لاعبة الوسط الإنجليزية نفسها كانت في الواقع جزءاً من صفقة أكثر تكلفة في يناير 2025، عندما عادت إلى إنجلترا للانضمام إلى تشيلسي.

إذن، ما هي أكثر الانتقالات ربحاً في تاريخ كرة القدم النسائية؟ GOAL يستعرض أغلى الصفقات التي شهدتها الرياضة حتى الآن...

  • Ludmila Brazil Women 2025Getty Images

    15لودميلا (من شيكاغو ستارز إلى سان دييغو ويف)

    كانت النجمة البرازيلية لودميلا جزءًا مما قد يصبح ثاني أكثر صفقة انتقال داخل الدوري ربحًا في تاريخ NWSL في بداية عام 2026، عندما انتقلت من شيكاغو ستارز إلى سان دييغو ويف مقابل رسوم أولية قدرها 800,000 دولار (582,000 جنيه إسترليني).

    وبعمر 31 عامًا، تُعد المهاجمة شخصية معروفة في كرة القدم النسائية، بعدما قضت فترة لامعة بشكل خاص مع أتلتيكو مدريد من 2017 إلى 2024، وهي الفترة التي سجلت خلالها 59 هدفًا في 137 مباراة بالدوري. وقد أقنعت تلك العروض شيكاغو بالتعاقد معها بعقد لمدة ثلاث سنوات في منتصف موسم 2024.

    ومع ذلك، فإنها لن تبقى سوى لموسم ونصف، قبل أن يقوم سان دييغو بخطوتهم بصفقة قد ترتفع قيمتها إلى 1,000,000 دولار (727,000 جنيه إسترليني).

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  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    14سام كوفي (بورتلاند ثورنز إلى مانشستر سيتي)

    بتصدرها سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات بفارق كبير، دخل مانشستر سيتي نافذة الانتقالات في يناير 2026 وهو يتطلع إلى تعزيز فريق كان بالفعل في وضع رائع، وقد فعلوا ذلك بإضافة لاعبة وسط من الطراز العالمي إلى التشكيلة في سام كوفي.

    وبعد أن رسخت نفسها كواحدة من أفضل لاعبات الرقم 6 في اللعبة مع كل من بورتلاند ثورنز والمنتخب الوطني الأمريكي للسيدات، لم يكن مفاجئًا أن كوفي كلفت سيتي رسومًا قياسية للنادي، بلغت 650,000 جنيه إسترليني (875,000 دولار). وسيكون ذلك مستحقًا فورًا إذا تمكنت من مساعدة الفريق على عبور خط النهاية والفوز بأول لقب WSL منذ 10 سنوات.

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    13راشيل كوندانانجي (مدريد CFF إلى باي إف سي)

    لم يمضِ سوى بضعة أسابيع قبل انتقال باربرا باندا الكبير مقابل مبالغ طائلة إلى أورلاندو برايد حتى أصبحت راشيل كوندانانجي، زميلتها في منتخب زامبيا، أغلى لاعبة كرة قدم نسائية في العالم عندما انضمت إلى نادٍ آخر في دوري NWSL، وهو باي إف سي. وقد أطلق فريق التوسعة رسالة واضحة عندما دفع 862,000 دولار (685,000 جنيه إسترليني) لجلبها إلى كاليفورنيا من مدريد CFF، الذي سجلت معه 33 هدفاً في 43 مباراة بالدوري.

    لم تصل كوندانانجي تماماً إلى تلك المستويات في الولايات المتحدة بعد، لكن باي إف سي عموماً لا يزالون لم يتركوا بصمة حقيقية في دوري NWSL منذ دخولهم الدوري في عام 2024.

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  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    12كيرا والش (برشلونة إلى تشيلسي)

    عاد والش إلى إنجلترا في يناير 2025، عندما أكمل تشيلسي صفقة مذهلة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات لضم لاعب الوسط. وبينما تم الإبلاغ عن أن الرسوم الأولية كانت حوالي 460,000 جنيه إسترليني (572,000 دولار)، فإن الإضافات والمكافآت كانت تعني أنه من المرجح أن ترتفع. وبحلول نهاية موسم 2024-25، أفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأنها فعلت ذلك بالضبط، حيث دفع البلوز في النهاية 850,000 يورو (714,000 جنيه إسترليني/884,000 دولار) مقابل أحد أفضل لاعبي الارتكاز في خط الوسط على هذا الكوكب.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    11كلوديا مارتينيز (من نادي أوليمبيا إلى واشنطن سبيريت)

    كانت كلوديا مارتينيز واحدة من أبرز نجوم عام 2025، بفضل كوبا أمريكا مذهلة سجلت خلالها ستة أهداف في خمس مباريات فقط لصالح منتخب باراغواي الذي لم يصل حتى إلى نصف النهائي، ما منحها نصيبًا من الحذاء الذهبي وهي في سن 17 عامًا فقط. 

    بالتأكيد كان واشنطن سبيريت معجبًا بما رآه من المهاجمة الشابة أيضًا، فقام بالتعاقد معها بعد بضعة أشهر في يناير 2026. ESPN أفادت بأن نادي NWSL دفع مبلغًا ضخمًا قدره 950,000 دولار للتعاقد معها من نادي أوليمبيا، بعد أيام قليلة فقط من احتفال مارتينيز بعيد ميلادها الثامن عشر.

  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    10تارسياني (هيوستن داش إلى ليون)

    بعد موسم واحد فقط في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL)، أصبحت تارسيايني ثاني أغلى لاعبة على الإطلاق عندما وقّعها ليون في فبراير 2025. L'Equipe أفادت بأن رسوم انتقال اللاعبة البالغة من العمر 21 عامًا كانت حوالي 960,000 دولار (762,000 جنيهًا إسترلينيًا)، وهو رقم قياسي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي للسيدات ورقم كان سيجعلها صاحبة الرقم القياسي العالمي لو كان ذلك صفقة تمت قبل بضعة أسابيع فقط.

  • Croix BethuneImagn

    9كروكس بيثون (واشنطن سبيريت إلى كانساس سيتي كارنت)

    انضمت لاعبتان إضافيتان إلى نادي المليون دولار في اليوم نفسه خلال دقائق قليلة جامحة في دوري NWSL في 11 فبراير، بدءًا من كروكس بيثون. اللاعبة البالغة من العمر 24 عامًا، التي سُمّيت كلًا من أفضل مبتدئة في NWSL وأفضل لاعبة وسط في العام 2024، طلبت انتقالًا عبر صفقة تبادل من فريق واشنطن سبيريت، الذي اختارها كخيار رقم 3 في مسودة الاختيار العامة قبل عامين، وانتهى بها المطاف مع كانساس سيتي كارنت مقابل 1m دولار (£732,000).

    حصلت بيثون على تكريمات الفريق الثاني في التصويت لأفضل تشكيلة XI في NWSL لعام 2025، إذ ساعدت سبيريت على بلوغ مباراة بطولة NWSL، وكانت جزءًا من منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات الذي فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية في باريس 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    8كلير هاتون (كانساس سيتي كارنت إلى باي إف سي)

    قبل دقائق قليلة فقط من الإعلان عن انتقال بيثون إلى ذا كارنت، كشف النادي أن كلير هاتون، المرشحة النهائية لجائزة أفضل لاعبة مبتدئة في NWSL لعام 2025، قد غادرت للانضمام إلى باي إف سي في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليون دولار (805,000 جنيه إسترليني). وكانت اللاعبة البالغة من العمر 20 عاماً لاعبةً أساسيةً لكناساس سيتي منذ أن شقت طريقها إلى الفريق الأول وهي مراهقة، وساعدت الفريق على الفوز بدرع NWSL في عام 2025، وستنقل الآن تلك المواهب إلى كاليفورنيا قبل الموسم الأول لإيما كوتس على رأس قيادة باي إف سي.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    7ناعومي غيرما (سان دييغو ويف إلى تشيلسي)

    لكن ذلك الرقم القياسي العالمي ذهب بدلاً من ذلك إلى نعومي غيرما، التي وقّعت مع تشيلسي في يناير 2025 مقابل 883,000 جنيه إسترليني، وهي رسوم تتحول إلى 1,100,000 دولار وبالتالي تجعلها أول لاعبة بمليون دولار في كرة القدم النسائية. وعلى الرغم من أنها تبلغ من العمر 24 عاماً فقط، تُعد غيرما بالفعل على نطاق واسع واحدة من أفضل قلوب الدفاع في العالم بأسره، إن لم تكن الأفضل. إنها سمعة صنعتها خلال مواسمها الثلاثة الأولى في دوري NWSL مع سان دييغو ويف وبالتأكيد رسّختها بأدائها مع الولايات المتحدة في الألعاب الأولمبية 2024، التي فازت فيها هي وفريقها بالميدالية الذهبية.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    6جايدين شو (نورث كارولاينا كوريج إلى جوثام)

    أكثر صفقة انتقال ربحاً على الإطلاق بين ناديين في NWSL جاءت في منتصف عام 2025، عندما دفع غوثام مبلغ 1,250,000 دولار (909,000 جنيه إسترليني) مقابل جايدين شو. بعد دخولها الدوري في منتصف موسم 2022، وهي في سن 17 فقط، لفتت شو الأنظار فوراً، لتصبح أصغر لاعبة تسجل في أول ظهور لها في المنافسة عندما هزت الشباك لصالح سان دييغو ويف ضد شيكاغو. وسيواصل نجمها التألق بقوة أيضاً، ولا سيما في موسم 2023 عندما فاز ويف بدرع NWSL.

    لكنها لن تبقى على الساحل الغربي. في يناير 2025، انتقلت شو إلى نورث كارولاينا كوريج في واحدة من أكثر صفقات NWSL قيمة حتى ذلك التاريخ، لكن ذلك تم تجاوزه لاحقاً في العام نفسه عندما دفع غوثام رسماً قياسياً في الدوري لجلبها. وبعد بضعة أشهر، كانت شو تحتفل بأول لقب بطولة NWSL في مسيرتها، متألقة في المباراة النهائية للموسم في الفوز على واشنطن سبيريت.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    5أوليفيا سميث (ليفربول إلى أرسنال)

    حملت غيرما الرقم القياسي لرسوم انتقال في كرة القدم النسائية لمدة ستة أشهر، حتى جعل آرسنال أوليفيا سميث أول لاعبة بمليون جنيه في يوليو 2025. وقع المدفعجية ضحية سحر اللاعبة البالغة من العمر 20 عامًا في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق من العام، إذ ألهمت ليفربول لتحقيق فوز غير متوقع، لذا لم تكن لديهم أي أوهام عندما تعلق الأمر بموهبتها، إلى حد أنهم كانوا مستعدين لدفع رسوم لم يُشهد لها مثيل من قبل في اللعبة النسائية لضمان خدماتها.

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    4أليسا طومسون (أنجل سيتي إلى تشيلسي)

    كان هناك الكثير من التقارير المختلفة حول الرسوم التي دفعها تشيلسي مقابل أليسا طومسون في يوم الموعد النهائي لـ WSL في صيف 2025. في البداية، قالت ذا أثلتيك إنها جاءت أقل بقليل من حاجز مليون جنيه إسترليني، قبل أن يشير كلٌّ من ذا تلغراف وذا غارديان إلى خلاف ذلك. وفهم الثنائي الأخير أن الصفقة كانت رقماً قياسياً للنادي بالنسبة لتشيلسي، متجاوزةً الرسوم المدفوعة مقابل غيرما، وقالا إنها قد ترتفع لتصبح رقماً قياسياً عالمياً، رغم أنها بدت أقل مما دفعه أورلاندو برايد مقابل ليزبث أوفالي لبدء الأمر.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    3ليزبيث أوفالي (تيغريس إلى أورلاندو برايد)

    انتقال سميث إلى أرسنال احتفظ بالرقم القياسي العالمي لانتقال لاعبة لمدة تزيد قليلاً على شهر، قبل أن يدفع أورلاندو برايد رسماً أكبر حتى لتأمين خدمات نجمة المكسيك أوفالي في أغسطس 2025. وكانت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاماً قد ارتبط اسمها سابقاً بكل نادٍ كبير في أوروبا - مع اهتمام كل من برشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وريال مدريد وفولفسبورغ بعد إنجازاتها البارزة مع تيغريس. ومع ذلك، فإن الفصل التالي من مسيرتها سيجري بدلاً من ذلك في الولايات المتحدة، بعد أن وقّعت مع أبطال NWSL الحاليين مقابل رسوم قياسية عالمية قدرها 1.5 مليون دولار (1.1 مليون جنيه إسترليني).

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    2فيليسيا شرودر (من هاكن إلى ريال مدريد)

    عندما أكملت فيليسيا شرودر انتقالها من هاكن إلى ريال مدريد في صيف 2026، جرى الترويج له على نطاق واسع باعتباره انتقالاً قياسياً عالمياً، مع الإبلاغ عن أن الرسوم كانت في حدود 15 مليون كرونة سويدية (1.16 مليون جنيه إسترليني/1.56 مليون دولار).

    ومع ذلك، كان الحاجز الذي يجب تجاوزه يُشار إليه باستمرار على أنه انتقال أوفالي إلى أورلاندو برايد، في حين ذكر عدة صحفيين، وتقرير انتقالات صادر عن الفيفا نفسها، أن انتقال غريس غيورو إلى لندن سيتي ليونيسيس كان أكبر من الانتقال الذي نقل الدولية المكسيكية إلى NWSL.

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1غريس غيورو (من باريس سان جيرمان إلى لندن سيتي ليونيسيس)

    تم تسجيل رقم قياسي جديد لانتقالات السيدات في يوم إغلاق سوق الانتقالات في دوري السوبر للسيدات (WSL) في صيف 2025، حيث دفعت London City Lionesses مبلغ 1.65 مليون يورو (1.43 مليون جنيه إسترليني/1.93 مليون دولار) لجلب قائدة باريس سان جيرمان Grace Geyoro إلى النادي قبل ظهورهن الأول في دوري الدرجة الأولى. وتحظى London City بدعم مليارات Michele Kang، التي تملك أيضاً الغريم اللدود لباريس سان جيرمان، Lyon، وقد أنفق النادي تلك الأموال بسخاء كبير استعداداً لظهورهن الأول في WSL.

    نفت London City الادعاءات بأن رسماً قياسياً عالمياً قد دُفع مقابل Geyoro. ومع ذلك، تم الإبلاغ عن العكس من قبل عدة صحفيين، كما أن تقرير FIFA الرسمي العالمي للانتقالات، الذي صدر بعد بضعة أشهر، أدرج Geyoro كأكبر انتقال دولي في كرة القدم النسائية الاحترافية في 2025، متفوقة على الصفقات الخاصة بـ Thompson وOvalle وGirma.