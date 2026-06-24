تاريخ الرقم القياسي لانتقالات السيدات: قائمة بأغلى اللاعبات في كرة القدم النسائية

مع استمرار نمو كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم، ينمو أيضاً الرقم القياسي لانتقالات هذه الرياضة. في الواقع، في عام 2025 وحده، تم كسر رسوم الرقم القياسي العالمي ما لا يقل عن أربع مرات. وهذا يعني أن الأموال التي دفعها تشيلسي في صيف 2020 للتعاقد مع بيرنيله هاردر مقابل أكبر رسوم في تاريخ اللعبة النسائية أصبحت الآن في مرتبة متأخرة إلى حد ما ضمن قائمة أغلى الانتقالات، وليست حتى ضمن أفضل 30.

حلّت كيرا والش محل هاردر وانتقلت إلى صدارة تلك القائمة في صيف 2022، لكن انتقالها من مانشستر سيتي إلى برشلونة لم يعد حتى ضمن أفضل 15، مع أن لاعبة الوسط الإنجليزية نفسها كانت في الواقع جزءاً من صفقة أكثر تكلفة في يناير 2025، عندما عادت إلى إنجلترا للانضمام إلى تشيلسي.

إذن، ما هي أكثر الانتقالات ربحاً في تاريخ كرة القدم النسائية؟ GOAL يستعرض أغلى الصفقات التي شهدتها الرياضة حتى الآن...