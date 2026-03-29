تارديلي إلى باريلا: «افعل الأشياء ببساطة، ولا تبالغ. ثلاثة أشهر سيئة لا تغير مسار مسيرتك المهنية. وعلى إنتر أن يمنحه إجازة لمدة شهر»

"هل يمر باريللا بفترة صعبة هذه الأيام؟ لا يمكن للمرء أن يكون دائمًا في أفضل حالاته. هناك مواسم أو لحظات أصعب من غيرها. كان ذلك يحدث لي أيضًا. إرهاق جسدي وعقلي، ودوافع أخرى، ولا تعرف دائمًا السبب. لكن ثلاثة أشهر سيئة لا تغير مسار مسيرة مهنية. عليك فقط التحلي بالصبر وتذكر ما قاله لي بيرزوت في الأرجنتين. لن أنسى ذلك أبدًا. كان ذلك في أواخر مايو 1978، وكنتُ محطماً حرفياً. لم أكن أستطيع إنجاز حتى أبسط الأمور. استبدلني بيرزوت في مباراة ودية قبل كأس العالم في الأرجنتين. قلتُ له وأنا مكتئب: "يا مدرب، أفهم أنك لم تعد تثق بي. اتركني خارج التشكيلة إن شئت...". أجاب على الفور: "ماركو، لا تقل هراءً. إذا لم تستطع فعل شيء آخر، فمرر الكرة لزميلك". كان يقصد: افعل الأشياء البسيطة، لا تبالغ. ثم سارت الأمور كما نعلم، مع منتخب وطني كان أفضل حتى من ذلك الذي شارك في عام 1982. مع منتخب أيرلندا الشمالية، قام بالأشياء السهلة لأنه لاعب ذكي. ثم، لو كنت في مكان إنتر، بعد كأس العالم سأمنحه شهرًا كاملًا من الراحة. هذا يكفي للتعافي".



