Asia Cup HICGoal/GettyImage
محمود خالد

تأجيل قرعة كأس آسيا 2027 .. وتحذير لأندية دوري أبطال النخبة: لا أعذار بسبب الصراع العسكري!

تطورات جديدة حول البطولات الآسيوية..

تعيش منطقة غرب آسيا، أحداثًا سياسية ألقت بظلالها على مجريات البطولات القارية، بحسب ما كشف عنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الصراع العسكري بين أمريكا وإسرائيل وإيران، تسبب في تعديل نظام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما لجأ الاتحاد الآسيوي إلى نظام "التجمع"، بدءًا من دور الـ16، بعد أزمة تأجيل مباريات المرحلة التي كان مقررًا لها أن تقام بنظام الذهاب والإياب.

ولم يتوقف الأمر عند تأجيل مباريات بطولات الأندية، بل إن الظروف السياسية تركت أثرًا بشأن بطولة كأس آسيا 2027، المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية، مطلع العام المُقبل.

  • تأجيل قرعة كأس آسيا

    وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تأجيل مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2027، التي كان مقررًا لها أن تجرى في 11 إبريل 2026، بالرياض.

    وفسّر الاتحاد القاري، تأجيل قرعة البطولة الآسيوية، بعد دراسة متأنية، من أجل ضمان حضور جميع المعنيين بالبطولة، بشكل سلس ودون أي عوائق، لحفل القرعة، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالترتيبات الجديدة في وقت لاحق.

    وأعرب الاتحاد الآسيوي عن تقديره للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "السعودية 2027"، على جاهزيتها الكاملة لاستضافة قرعة النسخة التاسعة عشر من البطولة، التي ستقام خلال الفترة بين 7 يناير و5 فبراير المقبلين.

  • Vissel Kobe v Shandong Taishan - AFC Champions League Elite East RegionGetty Images Sport

    لا أعذار لأندية النخبة

    وبالحديث عن دوري أبطال آسيا للنخبة "موسم 2025-2026"، فقد كشف الإعلامي المختصّ بالشأن الآسيوي، بدر بالعبيد، عن الموقف القانوني حول الأندية التي قد تواجه صعوبة في المشاركة خلال الأدوار الإقصائية من البطولة.

    ورغم الظروف السياسية التي تسببت في أزمة طيران لعدد من دول الخليج، إلا أن جميع الأندية المشاركة باتت ملزمة بالتواجد في المراحل الإقصائية بالبطولة التي ستقام بنظام التجمع في مدينة جدة، وإلا فسوف تتعرض لعقوبات من قِبل الاتحاد الآسيوي.

    وأوضح بالعبيد أنه مع سحب قرعة دوري النخبة الآسيوية، ووضع كل نادٍ في مكانه بالمواجهات، فإنه بات مشاركًا وملزمًا بحضور البطولة في جدة، أو سيعتبر منسحبًا.

    وفي حالة الانسحاب، لعدم استطاعة أي فريق الوصول إلى جدة، فإنه يعتبر خاسرًا - أمام منافسه بالقرعة - بنتيجة (0-3)، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف دولار، وحرمانه من المشاركة في النسخة التالية.


  • ظرف استثنائي

    وأضاف بالعبيد، عبر برنامج "دورينا غير"، أن الاتحاد السعودي هو من سيتحمل تكاليف استضافة نظام التجمع في دوري أبطال آسيا للنخبة، بصفته الاتحاد المستضيف.

    ورغم ذلك، إلا أن الاتحاد الآسيوي سيقدم مساهمة لنظيره السعودي، فيما يتعلق بالجوانب التشغيلية والفنادق والطيران، لوجود ظرف استثنائي (بعد إضافة دور الـ16 لنظام التجمع)، إلا أن الاتحاد السعودي سيتكفل بكامل تكاليف البطولة في الأدوار النهائية، كما حدث في النسخة الماضية، التي شهدت تتويج الأهلي باللقب.

  • Hilal Ittihad Ahli FansGOAL AR / Getty

    قرعة النخبة الآسيوية

    وأعلن الاتحاد الآسيوي عن إقامة مباريات دور الـ16 من دوري أبطال النخبة، لمنطقة الغرب، بنظام المباراة الواحدة، في مدينة جدة، خلال يومي 13-14 إبريل 2026.

    ومع تحدد المتأهلين إلى ربع النهائي من أندية شرق آسيا، جاءت نتائج قرعة النخبة الآسيوية لفرق الغرب، على النحو التالي..

    * الهلال السعودي ضد السد القطري (الفائز سيواجه فيسيل كوبي الياباني).

    * الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري (الفائز سيواجه جوهور دار التعظيم الماليزي).

    * الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي (الفائز سيواجه ماتشيدا زيفيا الياباني).

    * تراكتور الإيراني ضد شباب الأهلي الإماراتي (الفائز سيواجه بوريرام يونايتد التايلاندي).

    وكشف الاتحاد القاري - أيضًا - عن روزنامة مباريات النخبة الآسيوية، من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية، حيث تقام المباراة الأولى في ربع النهائي، في 16 إبريل، ثم تقام المباراتان الثانية والثالثة في 17 إبريل، والرابعة في 18 إبريل.

    وتقام مباراتا نصف النهائي خلال يومي 20-21 إبريل، فيما تُلعب المباراة النهائية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في 25 إبريل، حيث ينال الفائز مكافأة مالية قدرها 12 مليون دولار أمريكي.

  • فرص تأهل الأندية السعودية إلى مونديال الأندية

    وضمن الأهلي مقعدًا في كأس العالم للأندية 2029، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى في تاريخه، خلال موسم 2024-2025، بالفوز على كاواساكي فرونتال في النهائي، بهدفين دون مقابل.

    ومن المقرر أن يتوج الفائز بلقب النخبة الآسيوية، خلال نسخ 2026 و2027 و2028 مباشرة إلى المونديال، أما في حالة عدم تتويج أي فريق سعودي باللقب خلال النسخ الثلاث المُقبلة، فإن الهلال سيملك فرصة للتواجد في البطولة العالمية أيضًا.

    هذه الفرصة تتمثل في تتويج الأهلي - مجددًا - بلقب دوري النخبة الآسيوية، خلال موسم 2025-2026، حيث يتأهل الهلال حينها إلى كأس العالم للأندية، كونه الأعلى تصنيفًا في البطولة بالسنوات السابقة.