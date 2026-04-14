يبدو أن بوروسيا دورتموند (BVB) يكثّف جهوده للتعاقد مع الموهبة البارزة كينيت أيخهورن من هيرتا برلين. وبحسب ذلك، فإن النادي المنتمي للبوندسليغا قد استطلع رأي اللاعب بالفعل وأودع لديه اهتمامه المبدئي بإتمام صفقة انتقال. هذا ما أفادت به صحيفة بيلد. غير أن هذه الصفقة قد تثير أيضًا نقاشات داخلية.

ذلك أنه من حيث المبدأ، يثق النادي أيضًا بقدرة مواهبه الصاعدة في مركز خط الوسط، موسى كابا (17 عامًا) وإنزو دوارتي (17 عامًا)، على تحقيق الانطلاقة على المدى البعيد. لكن في المقابل، هناك قناعة بأن أيخهورن، الذي يمكنه الرحيل في الصيف عبر شرط جزائي مقابل عشرة إلى اثني عشر مليون يورو فقط، سيرفع قيمته عند إعادة بيعه بأضعاف مضاعفة.

اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا فقط حقق اختراقه مع فريق هيرتا الأول في موسمه الأول مباشرة تحت قيادة المدرب شتيفان لايتل، وتحوّل مع مرور الموسم إلى لاعب أساسي لا غنى عنه في مركز الارتكاز الدفاعي. وفي مطلع ديسمبر، صنع التاريخ أيضًا كأصغر هدّاف في كأس ألمانيا (DFB-Pokal).

وعند مطلع العام، أعاقته إصابة خطيرة في الكاحل. واضطر أيخهورن للغياب قرابة ثلاثة أشهر، ولم يعد إلا في مطلع أبريل. وهو يقود الآن منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا إلى الملعب بصفته قائدًا. وفي دورتموند، قد يسد ثغرة كبيرة في تشكيلة الفريق كلاعب ارتكاز قوي في الجري والالتحامات إلى جانب فيليكس نميشا، وقد يلعب دورًا محوريًا إذا ما تأقلم بالسرعة نفسها مع مستوى أعلى مجددًا كما فعل عند انتقاله من فئة الشباب إلى الدرجة الثانية.

لكن دورتموند ليس النادي الوحيد صاحب الاسم الكبير الذي مدّ جسوره نحو أيخهورن. فمنذ أشهر، يُقال إن بايرن ميونخ يُبدي اهتمامًا خاصًا بجوهرة خط الوسط. ففي ديسمبر من العام الماضي، ذكرت بيلد على سبيل المثال أن كشّافي النادي البافاري كانوا "منبهرين للغاية" بمزيج أيخهورن من "المراوغات، الرؤية، الهدوء، الديناميكية ولحظات التحول"، مقرونًا بـ"نضج بدني لا يُصدّق". إلا أن سبورت1 أفادت مؤخرًا بأن بايرن انسحب من سباق التعاقد على خدمات أيخهورن.

وبالتالي، يُفترض أن أندية أخرى تتنافس أكثر على ضم أيخهورن. فقد ذكر فابريزيو رومانو مؤخرًا، على سبيل المثال، أن مانشستر سيتي دخل أيضًا على خط المنافسة. ومن داخل البوندسليغا، يُقال إن آينتراخت فرانكفورت وباير 04 ليفركوزن وRB لايبزيغ ألقوا نظرة على لاعب الوسط.

وكان أيخهورن قد وقّع في يوليو 2025 عقدًا طويل الأمد مع هيرتا، دون أن يكشف النادي العاصمي عن مدته الدقيقة. غير أن مسؤولي نادي الدرجة الثانية يُقال إنهم يسعون بشكل مكثف لتمديد العقد مجددًا، بهدف السيطرة على الشرط الجزائي في ظل اهتمام العديد من الأندية.