Goal.com
مباشر
Ole BookIMAGO / HMB-Media
Jonas Rütten

ترجمه

بي في بي، أخبار وشائعات: يُقال إن بوروسيا دورتموند يعمل على صفقة انتقال مدوّية مع موهبة خارقة

الدوري الألماني
انتقالات
بوروسيا دورتموند
هيرتا برلين
K. Eichhorn
يان كوتو

يُقال إن بوروسيا دورتموند قد جسّ نبض الموهبة الفائقة كينيت أيخورن. لكن في الصيف قد يلوح في الأفق احتمال صفقة خاسرة بشكل كبير مع لاعب آخر. آخر الأخبار والشائعات حول بوروسيا دورتموند.

  • Kennet EichhornGetty Images

    بي في بي، أخبار: تم إبداء الاهتمام! دورتموند يريد ضم الموهبة العملاقة الشابة المطلوبة من الجميع

    يبدو أن بوروسيا دورتموند (BVB) يكثّف جهوده للتعاقد مع الموهبة البارزة كينيت أيخهورن من هيرتا برلين. وبحسب ذلك، فإن النادي المنتمي للبوندسليغا قد استطلع رأي اللاعب بالفعل وأودع لديه اهتمامه المبدئي بإتمام صفقة انتقال. هذا ما أفادت به صحيفة بيلد. غير أن هذه الصفقة قد تثير أيضًا نقاشات داخلية.

    ذلك أنه من حيث المبدأ، يثق النادي أيضًا بقدرة مواهبه الصاعدة في مركز خط الوسط، موسى كابا (17 عامًا) وإنزو دوارتي (17 عامًا)، على تحقيق الانطلاقة على المدى البعيد. لكن في المقابل، هناك قناعة بأن أيخهورن، الذي يمكنه الرحيل في الصيف عبر شرط جزائي مقابل عشرة إلى اثني عشر مليون يورو فقط، سيرفع قيمته عند إعادة بيعه بأضعاف مضاعفة.

    اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا فقط حقق اختراقه مع فريق هيرتا الأول في موسمه الأول مباشرة تحت قيادة المدرب شتيفان لايتل، وتحوّل مع مرور الموسم إلى لاعب أساسي لا غنى عنه في مركز الارتكاز الدفاعي. وفي مطلع ديسمبر، صنع التاريخ أيضًا كأصغر هدّاف في كأس ألمانيا (DFB-Pokal).

    وعند مطلع العام، أعاقته إصابة خطيرة في الكاحل. واضطر أيخهورن للغياب قرابة ثلاثة أشهر، ولم يعد إلا في مطلع أبريل. وهو يقود الآن منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا إلى الملعب بصفته قائدًا. وفي دورتموند، قد يسد ثغرة كبيرة في تشكيلة الفريق كلاعب ارتكاز قوي في الجري والالتحامات إلى جانب فيليكس نميشا، وقد يلعب دورًا محوريًا إذا ما تأقلم بالسرعة نفسها مع مستوى أعلى مجددًا كما فعل عند انتقاله من فئة الشباب إلى الدرجة الثانية.

    لكن دورتموند ليس النادي الوحيد صاحب الاسم الكبير الذي مدّ جسوره نحو أيخهورن. فمنذ أشهر، يُقال إن بايرن ميونخ يُبدي اهتمامًا خاصًا بجوهرة خط الوسط. ففي ديسمبر من العام الماضي، ذكرت بيلد على سبيل المثال أن كشّافي النادي البافاري كانوا "منبهرين للغاية" بمزيج أيخهورن من "المراوغات، الرؤية، الهدوء، الديناميكية ولحظات التحول"، مقرونًا بـ"نضج بدني لا يُصدّق". إلا أن سبورت1 أفادت مؤخرًا بأن بايرن انسحب من سباق التعاقد على خدمات أيخهورن.

    وبالتالي، يُفترض أن أندية أخرى تتنافس أكثر على ضم أيخهورن. فقد ذكر فابريزيو رومانو مؤخرًا، على سبيل المثال، أن مانشستر سيتي دخل أيضًا على خط المنافسة. ومن داخل البوندسليغا، يُقال إن آينتراخت فرانكفورت وباير 04 ليفركوزن وRB لايبزيغ ألقوا نظرة على لاعب الوسط.

    وكان أيخهورن قد وقّع في يوليو 2025 عقدًا طويل الأمد مع هيرتا، دون أن يكشف النادي العاصمي عن مدته الدقيقة. غير أن مسؤولي نادي الدرجة الثانية يُقال إنهم يسعون بشكل مكثف لتمديد العقد مجددًا، بهدف السيطرة على الشرط الجزائي في ظل اهتمام العديد من الأندية.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    بي في بي، أخبار: «المستقبل غير مؤكد!» قد يتحول أحد نجوم دورتموند نهائيًا إلى فشل ذريع

    يبدو أن بوروسيا دورتموند مهدد هذا الصيف بصفقة خاسرة على نحوٍ خطير. فوفقًا لما ذكرته صحيفة رور ناخريشتن، فإن "مستقبل" يان كوتو "غير مؤكد" — وذلك رغم سريان عقده حتى عام 2029. وبعد موسمٍ ثانٍ اتسم بكثير من التذبذب، يرجّح بحسب رور ناخريشتن أن يفكر كلٌّ من اللاعب والنادي في مدى جدوى استمرار التعاون بينهما.

    ورغم أن كوتو أحرز بالفعل بعض خطوات التطور مقارنةً بموسمه الأول الكارثي مع أسود-أصفر، ورفع أيضًا وقت مشاركته بشكل واضح بنحو 53%، فإنه لا يزال بعيدًا عن تجاوز منافسه جوليان رايرسون، لأنه هشّ دفاعيًا وغير قادر على فرض نفسه هجوميًا بما يكفي.

    وفي حال افترقت الطرق فعلًا في الصيف، فإن خسارة انتقالات كبيرة لدورتموند في ملف كوتو تبدو شبه حتمية. فبسبب بند إلزامية شراء مثير جدًا للجدل بقيمة 20 مليون يورو — والذي فُعِّل في حالة كوتو بعد سبع مباريات رسمية وثلاث مشاركات أساسيًا — دفع دورتموند لمانشستر سيتي مبلغًا كتعويض انتقال عن اللاعب الدولي البرازيلي أربع مرات، وهو مبلغ من غير المرجح أن يقدمه أي نادٍ آخر مجددًا بالنظر إلى ما قدمه في دورتموند.

    ومنذ عدة أسابيع، بات كوتو تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش شبه خارج الحسابات تمامًا. وبسبب اضطرار رايرسون للغياب عن مباراة القمة أمام بايرن ميونخ (2:3) بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، حصل كوتو على مشاركته الأساسية الثانية وحتى الآن الأخيرة في مرحلة الإياب. وأمام لويس دياز قدّم حينها أداءً صلبًا للغاية (تقييم 3.5)، لكنّه منذ ذلك الحين جمع في البوندسليغا 33 دقيقة لعب فقط.

    وأمام هامبورغ وشتوتغارت جلس على مقاعد البدلاء لأكثر من 90 دقيقة في كل مباراة، وفي خسارة 0:1 نهاية الأسبوع الماضي اضطر للراحة بسبب مشاكل عضلية. ويملك حاليًا هدفين وتمريره حاسمة واحدة في 25 مباراة رسمية.

  • بوروسيا دورتموند - جدول المباريات: المباريات القادمة لبوروسيا دورتموند

    الموعدالمباراة
    18 أبريل، الساعة 15:30TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)
    26 أبريل، الساعة 17:30BVB - SC فرايبورغ (الدوري الألماني)
    3 مايو، الساعة 17:30بوروسيا مونشنغلادباخ - BVB (الدوري الألماني)
الدوري الألماني
هوفينهايم crest
هوفينهايم
هوفنهايم
بوروسيا دورتموند crest
بوروسيا دورتموند
دورتموند
الدوري الألماني الدرجة الثانية
براونشفيج crest
براونشفيج
EBS
هيرتا برلين crest
هيرتا برلين
BSC