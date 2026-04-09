يبدو أن الظهير الأيسر دانيال سفينسون على وشك الحصول على زيادة كبيرة في الراتب لدى بوروسيا دورتموند.

ووفقًا لتقرير بيلد، يخطط دورتموند لرفع الدخل السنوي للاعب السويدي قريبًا بما يتناسب مع مستواه. ويتقاضى سفينسون حاليًا نحو ثلاثة ملايين يورو سنويًا، ما يجعله ضمن الشريحة الأدنى في ترتيب رواتب الفريق الداخلية. ويُفترض أن يتغير ذلك قريبًا.

ولا يتضح من تقرير بيلد ما إذا كانت الزيادة الكبيرة المخطط لها في الراتب ستترافق أيضًا مع تمديد مدة العقد. ويرتبط سفينسون حاليًا ببوروسيا حتى عام 2029.

ومن خلال مكافأته ماليًا على أدائه الجيد والثابت، يسعى دورتموند بالتأكيد أيضًا إلى منع رحيل محتمل لسفينسون. إذ يُقال إن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يثير اهتمام أندية بارزة بفضل تطوره القوي، ومن بينها آرسنال وإنتر ميلان وإيه سي ميلان، التي جرى ربطها بسفينسون. ويرغب دورتموند مبدئيًا في الاحتفاظ بصاحب المشاركات الكثيرة، غير أنه سيكون مستعدًا، بحسب ما يُفاد، للدخول في مفاوضات ابتداءً من عروض بقيمة 30 مليون يورو.

وكان الدولي السويدي قد انتقل في فبراير 2025 في البداية على سبيل الإعارة من نادي نوردشيلاند الدنماركي إلى دورتموند، وفي الصيف التالي تعاقد معه نادي البوندسليغا بشكل نهائي مقابل نحو ثمانية ملايين يورو إجمالًا فقط. وبالنظر إلى أهمية اللاعب الأعسر لفريق المدرب نيكو كوفاتش، تُعد الصفقة بمثابة لقطة حقيقية.

ويُعد سفينسون عنصرًا أساسيًا على الجهة اليسرى لدورتموند، وقد خاض حتى الآن في الموسم الجاري 40 مباراة في مختلف المسابقات. وسجل خلالها أربعة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.