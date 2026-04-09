مزيد من الأخبار والتقارير والشائعات حول بوروسيا دورتموند:
مزيد من الأخبار والتقارير والشائعات حول بوروسيا دورتموند:
يبدو أن الظهير الأيسر دانيال سفينسون على وشك الحصول على زيادة كبيرة في الراتب لدى بوروسيا دورتموند.
ووفقًا لتقرير بيلد، يخطط دورتموند لرفع الدخل السنوي للاعب السويدي قريبًا بما يتناسب مع مستواه. ويتقاضى سفينسون حاليًا نحو ثلاثة ملايين يورو سنويًا، ما يجعله ضمن الشريحة الأدنى في ترتيب رواتب الفريق الداخلية. ويُفترض أن يتغير ذلك قريبًا.
ولا يتضح من تقرير بيلد ما إذا كانت الزيادة الكبيرة المخطط لها في الراتب ستترافق أيضًا مع تمديد مدة العقد. ويرتبط سفينسون حاليًا ببوروسيا حتى عام 2029.
ومن خلال مكافأته ماليًا على أدائه الجيد والثابت، يسعى دورتموند بالتأكيد أيضًا إلى منع رحيل محتمل لسفينسون. إذ يُقال إن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يثير اهتمام أندية بارزة بفضل تطوره القوي، ومن بينها آرسنال وإنتر ميلان وإيه سي ميلان، التي جرى ربطها بسفينسون. ويرغب دورتموند مبدئيًا في الاحتفاظ بصاحب المشاركات الكثيرة، غير أنه سيكون مستعدًا، بحسب ما يُفاد، للدخول في مفاوضات ابتداءً من عروض بقيمة 30 مليون يورو.
وكان الدولي السويدي قد انتقل في فبراير 2025 في البداية على سبيل الإعارة من نادي نوردشيلاند الدنماركي إلى دورتموند، وفي الصيف التالي تعاقد معه نادي البوندسليغا بشكل نهائي مقابل نحو ثمانية ملايين يورو إجمالًا فقط. وبالنظر إلى أهمية اللاعب الأعسر لفريق المدرب نيكو كوفاتش، تُعد الصفقة بمثابة لقطة حقيقية.
ويُعد سفينسون عنصرًا أساسيًا على الجهة اليسرى لدورتموند، وقد خاض حتى الآن في الموسم الجاري 40 مباراة في مختلف المسابقات. وسجل خلالها أربعة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.
يُرجَّح أن موهبة خط دفاع بوروسيا دورتموند لوكا ريجياني تعرّض لكسر في عظم الأنف خلال أحدث رحلة دولية مع منتخب إيطاليا تحت 19 عامًا في نهاية مارس. وأفادت بذلك صحيفة رور ناخريشتن.
ويُقال إن هذا لا يعني غياب قلب الدفاع عن الملاعب. بل يمكن لريجياني، الذي جلس على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة في أول مباراة بعد فترة التوقف الدولي يوم السبت الماضي في شتوتغارت (2:0)، أن يتدرب ويلعب مرتديًا قناعًا للوجه.
وكان ريجياني قد خاض مع منتخب إيطاليا تحت 19 عامًا مباراتي التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا تحت 19 عامًا أمام المجر (3:0) وتركيا (1:1) كامل الدقائق. وظهر ابن الـ18 عامًا لأول مرة مع الفريق الأول لبي في بي مطلع فبراير بسبب نقص في الخيارات في قلب الدفاع، ثم شارك بعد ذلك في أربعة مباريات ضمن التشكيلة الأساسية وتمكّن غالبًا من الإقناع. ومكافأةً على تطوره، منحت بوروسيا ريجياني في نهاية مارس عقدًا احترافيًا طويل الأمد.
انتقد المدرب ديتر هيكينغ، مدرب نادي فولفسبورغ في الدوري الألماني لكرة القدم، رغبات الهبوط الأخيرة التي عبّر عنها كيفن غروسكرويتس بطل العالم 2014. وقال هيكينغ في سبورت بيلد: «أنصح بأن يكنس المرء أمام باب بيته أولاً. هذه التصريحات تحمل قدرًا من الازدراء، لأنه من السهل جدًا توجيه الضربات من الخارج. عندما يلعب نادٍ قرابة 30 عامًا في البوندسليغا، فله كل الأحقية الرياضية في البقاء هناك».
وكان غروسكرويتس، أسطورة بوروسيا دورتموند، قد أدلى بهذه التصريحات مؤخرًا في بودكاست ربع ساعة كرة قدم. وقال هناك بسخرية: «في الأصل لا يجوز لهم الهبوط. الملعب ممتلئ دائمًا، والأجواء رائعة»، ثم أضاف: «أنا دائمًا أتحدث من القلب. أريد، أتمنى أن يهبطوا! وانتهى الأمر». ويحتل فولفسبورغ حاليًا المركز 17 المؤدي مباشرة إلى الهبوط. وقبل ست جولات من النهاية تنقصه أربع نقاط عن مركز الملحق، وست نقاط عن البقاء المباشر.
وشدد هيكينغ في الوقت نفسه على أنه «لا يقتنع بحسابات الاحتمالات، لأن المرحلة الأخيرة من الموسم غالبًا ما تشهد نتائج غير متوقعة جدًا. لا يمكننا التأثير إلا على نتائجنا نحن. ومن الواضح أن المركز 16 هو هدفنا الأدنى الآن».
وبشأن الشائعات التي تقول إن الفريق يعيش أحيانًا أوضاعًا فوضوية، قال هيكينغ: «لا، هنا يُنتقص من الفريق كثيرًا. ليس الأمر سهلًا عندما يكون لديك العديد من الجنسيات والشخصيات المختلفة التي تتعامل بشكل متفاوت مع الهزائم. لكن ليس هنا 24 شخصًا سيئي الطباع لا يطيق بعضهم بعضًا. ولن تكون هناك فوضى عندي أبدًا». ومع ذلك أقرّ: «قائمة الفريق كبيرة جدًا».
(خدمة SID)
على الرغم من أن فريق بوروسيا دورتموند تحت 23 عامًا سيُخفق على الأرجح في تحقيق الهدف المحدد داخليًا بالعودة المباشرة إلى دوري الدرجة الثالثة، يبدو أن المدرب دانيال ريوس سيواصل عمله حتى بعد نهاية الموسم.
وبحسب ما أفادت رور ناخريشتن، لا يزال ريوس يحظى بثقة كاملة داخل النادي، ومن المقرر تمديد عقده الذي ينتهي في نهاية يونيو. وكان المدرب المساعد السابق قد ترقّى في نهاية أغسطس من العام الماضي إلى منصب المدرب الأول للفريق الثاني لدورتموند، بعد أن غادر مايك تولبيرغ نادي BVB بشكل مفاجئ متجهًا إلى إف سي ميدتيلاند.
لم يتمكن فريق تحت 23 عامًا من بوروسيا من تلبية التوقعات الرياضية هذا الموسم حتى الآن. فبصفته ثالث جدول ترتيب دوري المنطقة الغربية (ريجيوناليغا فيست) بعد 27 مباراة، لا يزال الصعود ممكنًا رغم فارق عشر نقاط ومع مباراة أقل مقارنة بمتصدر الترتيب فورتونا كولن، إلا أنه يبقى غير مرجح.
ومع ذلك، من المتوقع أن يواصل ريوس عمله، ووفقًا لـ رور ناخريشتن يُقدَّر ابن الـ46 عامًا في دورتموند باعتباره مطورًا ممتازًا للاعبين.
كشف لاعب وسط بوروسيا دورتموند كارني تشوكويميكا كيف أقنعه مدرب المنتخب النمساوي رالف رانغنيك بتبديل انتمائه الاتحادي إلى منتخب الاتحاد النمساوي لكرة القدم.
وقال تشوكويميكا في مقابلة مع سكاي سبورت: "كان الأمر يتعلق أكثر بالمشروع وبما يعنيه اللعب من أجل النمسا، وكيف يكون الشعور بذلك وبالشغف". وأضاف أنه "تحدث" مع زميله في دورتموند مارسيل سابيتزر وكذلك مع قائد النمسا دافيد ألابا، "وقد ساعداني كثيراً، لكن المدرب كان رائعاً معي ببساطة"، وفقاً للاعب البالغ 22 عاماً. وتابع: "حالياً أركز على تعلم الألمانية. كانت المرة الأولى مع الفريق مذهلة".
وكان تشوكويميكا قد أتمّ تبديل الانتماء من الاتحاد الإنجليزي إلى الاتحاد النمساوي في مارس. وبعد ذلك بقليل احتفل نجم دورتموند، الذي كان قد لعب سابقاً لعدة منتخبات إنجلترا للفئات السنية، بأول ظهور دولي له مع النمسا في الفوز الودي 5:1 على غانا. وبعد دخوله بديلاً قرابة ساعة من اللعب، سجل تشوكويميكا مباشرة هدفه الأول مع منتخب الاتحاد النمساوي لكرة القدم كـ"ورقة رابحة".
ويمتلك تشوكويميكا الجنسية النمساوية لأنه وُلد في جمهورية الألب وقضى فيها أيضاً السنوات الأولى من حياته. ثم انتقل وهو طفل صغير مع والديه المنحدرين من نيجيريا إلى إنجلترا، حيث تلقى تدريبه، من بين أمور أخرى، في أكاديمية أستون فيلا.
وبعد أربعة أيام من ظهوره الناجح مع النمسا أمام غانا، شارك تشوكويميكا أيضاً كبديل في الفوز الودي 1:0 على كوريا الجنوبية. ويأمل لاعب دورتموند في الصيف في مكان ضمن قائمة كأس العالم لدى المدرب رانغنيك، حيث سيواجه النمساويون في مجموعتهم في الدور الأول الأردن والجزائر وحامل اللقب الأرجنتين.
الموعد
المباراة
11 أبريل، 15:30
BVB - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)
18 أبريل، 15:30
TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)
26 أبريل، 17:30
BVB - إس سي فرايبورغ (الدوري الألماني)
3 مايو، 17:30
بوروسيا مونشنغلادباخ - BVB (الدوري الألماني)