مزيد من الأخبار والشائعات حول بوروسيا دورتموند:
في فبراير أعلن بوروسيا دورتموند أنه سيعزز صفوفه اعتبارًا من الصيف بموهبة الظهير الأيسر كاوا براتيس. وسينتقل اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا إلى دورتموند عند إتمامه عامه الثامن عشر في أغسطس، مقابل 12 مليون يورو كقيمة انتقال تُدفع لنادي كروزيرو البرازيلي من الدرجة الأولى.
ومنذ أن حُسم انتقال براتيس، طرأ تطور غريب على مسيرته: إذ يعود آخر ظهور له مع ناديه الحالي إلى 14 فبراير. وبعد أيام قليلة أُعلن رسميًا أنه سيتجه إلى دورتموند – ومنذ ذلك الحين لم يلعب دقيقة واحدة أخرى مع كروزيرو.
ومنذ نهاية فبراير كان اللاعب البرازيلي الشاب حاضرًا في قائمة الفريق في تسع مباريات رسمية، لكنه لم يشارك في أي منها. وبالتالي قد يكون لدى دورتموند ما يدعو للقلق من أن الوافد الجديد مقابل 12 مليون يورو قد يصل في الصيف وهو يفتقر إلى قدر كبير من حساسية المباريات.
ولم يكن براتيس لاعبًا أساسيًا في كروزيرو حتى قبل الإعلان عن انتقاله، لكنه بدأ أساسيًا مثلًا ثلاث مرات في يناير مع النادي العريق من بيلو هوريزونتي. وبعد ذلك، لم يضف في فبراير سوى مشاركتين قصيرتين لمدة سبع دقائق في كل منهما.
ويُعد براتيس في دورتموند ظهيرًا أيسر للمستقبل، وقد وقّع عقدًا طويل الأمد حتى عام 2031. ومن المقرر أن يتم إدماجه تدريجيًا بعد وصوله في أغسطس.
وما يصب في مصلحة الموهبة الكبيرة: أنه تمكن، على عكس وضعه مع النادي، من الحصول مؤخرًا على بعض دقائق اللعب مع منتخب البرازيل تحت 20 عامًا. ففي الفوزين 3:1 في مباراتين وديتين أمام منتخب باراغواي تحت 20 عامًا في أواخر مارس، لعب براتيس 90 دقيقة و45 دقيقة على التوالي.
سينتقل لاعب دورتموند السابق محمود داوود إلى نادٍ آخر في الصيف مجانًا. وكما أعلن آينتراخت فرانكفورت يوم الثلاثاء، فلن يتم تمديد عقد لاعب خط الوسط الذي ينتهي بنهاية الموسم.
وقال المدير الرياضي لفرانكفورت تيمو هاردونغ بشأن الرحيل المرتقب: "مو وضع نفسه دائمًا في خدمة الفريق، وتصرف كذلك باحترافية على الدوام. نشكره على جهوده خلال الموسمين الماضيين ونتمنى له كل التوفيق في مستقبله الرياضي والشخصي". ولم يتضح بعد أين سيواصل داوود مسيرته. ووفقًا لما يُتداول، فإن ابن الثلاثين عامًا لديه حاليًا عدة خيارات.
ارتدى داوود قميص بوروسيا دورتموند من 2017 إلى 2023، وخاض إجمالًا 141 مباراة (سجل خلالها خمسة أهداف) مع دورتموند، قبل أن ينتقل في 2023 أولًا إلى برايتون آند هوف ألبيون في إنجلترا. وبعد إعارة لمدة نصف عام إلى شتوتغارت، انتقل داوود في صيف 2024 إلى فرانكفورت، إلا أنه لم يتمكن مع آينتراخت من حجز مكان أساسي بشكل مستدام. وحتى الآن شارك في 35 مباراة (سجل خلالها ثلاثة أهداف) مع إس جي إي.
قد يكون لاعبان غابا مؤخرًا بسبب الإصابة متاحين مجددًا لباير ليفركوزن في قمة الدوري الألماني أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت.
الظهير الأيمن لوكاس فاسكيز مرشح للعودة إلى قائمة الفريق بعد غياب قسري طويل. فالإسباني، الذي كان خارج الحسابات منذ نهاية فبراير بسبب إصابة في ربلة الساق، عاد للتدريبات الجماعية بشكل كامل، ومن ثم يُرجَّح أن يكون مطروحًا ضمن قائمة باير في دورتموند.
وينطبق الأمر نفسه على جاريل كوانساه. فقد اضطر قلب الدفاع للغياب عن مباراة الفوز 6-3 على فولفسبورغ في نهاية الأسبوع الماضي بسبب مشكلات في الفخذ، لكن في ليفركوزن لا يزالون يأملون في عودته سريعًا أمام دورتموند. إلا أن كوانساه اكتفى يوم الثلاثاء بالتدريب بشكل فردي في البداية.
يريد ليفركوزن حصد النقاط في دورتموند بأي ثمن، كي لا يفقد أرضًا مهمة أمام منافسيه في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا (لايبزيغ وشتوتغارت وهوفنهايم). وفي المقابل، قد يحسم دورتموند بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال حسابيًا بالفعل بفوزه على ليفركوزن، إذا لم يفز هوفنهايم صاحب المركز الخامس في أوغسبورغ في اليوم السابق.
الموعد
المباراة
11 أبريل، الساعة 15:30
BVB - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)
18 أبريل، الساعة 15:30
TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)
26 أبريل، الساعة 17:30
BVB - إس سي فرايبورغ (الدوري الألماني)
3 مايو، الساعة 17:30
بوروسيا مونشنغلادباخ - BVB (الدوري الألماني)