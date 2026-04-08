في فبراير أعلن بوروسيا دورتموند أنه سيعزز صفوفه اعتبارًا من الصيف بموهبة الظهير الأيسر كاوا براتيس. وسينتقل اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا إلى دورتموند عند إتمامه عامه الثامن عشر في أغسطس، مقابل 12 مليون يورو كقيمة انتقال تُدفع لنادي كروزيرو البرازيلي من الدرجة الأولى.

ومنذ أن حُسم انتقال براتيس، طرأ تطور غريب على مسيرته: إذ يعود آخر ظهور له مع ناديه الحالي إلى 14 فبراير. وبعد أيام قليلة أُعلن رسميًا أنه سيتجه إلى دورتموند – ومنذ ذلك الحين لم يلعب دقيقة واحدة أخرى مع كروزيرو.

ومنذ نهاية فبراير كان اللاعب البرازيلي الشاب حاضرًا في قائمة الفريق في تسع مباريات رسمية، لكنه لم يشارك في أي منها. وبالتالي قد يكون لدى دورتموند ما يدعو للقلق من أن الوافد الجديد مقابل 12 مليون يورو قد يصل في الصيف وهو يفتقر إلى قدر كبير من حساسية المباريات.

ولم يكن براتيس لاعبًا أساسيًا في كروزيرو حتى قبل الإعلان عن انتقاله، لكنه بدأ أساسيًا مثلًا ثلاث مرات في يناير مع النادي العريق من بيلو هوريزونتي. وبعد ذلك، لم يضف في فبراير سوى مشاركتين قصيرتين لمدة سبع دقائق في كل منهما.

ويُعد براتيس في دورتموند ظهيرًا أيسر للمستقبل، وقد وقّع عقدًا طويل الأمد حتى عام 2031. ومن المقرر أن يتم إدماجه تدريجيًا بعد وصوله في أغسطس.

وما يصب في مصلحة الموهبة الكبيرة: أنه تمكن، على عكس وضعه مع النادي، من الحصول مؤخرًا على بعض دقائق اللعب مع منتخب البرازيل تحت 20 عامًا. ففي الفوزين 3:1 في مباراتين وديتين أمام منتخب باراغواي تحت 20 عامًا في أواخر مارس، لعب براتيس 90 دقيقة و45 دقيقة على التوالي.