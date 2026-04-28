خاص | "بيئة صحية لحصد الألقاب" .. رودريجو يبدد الشائعات عن معارك جالاكتيكوس ريال مدريد!

كشف البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد، رؤية واضحة حول الأجواء داخل النادي الملكي في الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن المنافسة بين النجوم الكبار في الفريق تُعد عاملًا أساسيًا في رفع مستوى الأداء الجماعي.

وأوضح أن وجود أسماء مثل كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام يخلق بيئة مليئة بالطموح والتحدي، حيث يسعى كل لاعب لتقديم أفضل ما لديه.

تصريحات رودريجو جاءت لتؤكد أن هذه الروح التنافسية الصحية داخل التدريبات هي ما يدفع "البلانكوس" للحفاظ على معايير عالية تضمن لهم الاستمرار في المنافسة على البطولات الكبرى.