Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Rodrygo Kylian Mbappe Vinicius Junior Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton و محمد سعيد

خاص | "بيئة صحية لحصد الألقاب" .. رودريجو يبدد الشائعات عن معارك جالاكتيكوس ريال مدريد!

رودريجو جوس
حصريًا
ريال مدريد
كيليان مبابي
فينيسيوس جونيور
جود بيلينجهام
الدوري الإسباني
كأس العالم

"المنافسة الشريفة شعار غرفة ملابس الملكي"

كشف البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد، رؤية واضحة حول الأجواء داخل النادي الملكي في الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن المنافسة بين النجوم الكبار في الفريق تُعد عاملًا أساسيًا في رفع مستوى الأداء الجماعي.

وأوضح أن وجود أسماء مثل كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام يخلق بيئة مليئة بالطموح والتحدي، حيث يسعى كل لاعب لتقديم أفضل ما لديه.

تصريحات رودريجو جاءت لتؤكد أن هذه الروح التنافسية الصحية داخل التدريبات هي ما يدفع "البلانكوس" للحفاظ على معايير عالية تضمن لهم الاستمرار في المنافسة على البطولات الكبرى.

  • رودريجو وسط "جالاكتيكوس" ريال مدريد

    اجتمع في ملعب سانتياجو برنابيو فريق آخر من النجوم "الجالاكتيكوس"، حيث يشتهر رئيس النادي فلورنتينو بيريز بسياسته في التعاقدات التي لا تستهدف سوى أفضل اللاعبين في العالم.

    وهناك وعد بمزيد من الصفقات البارزة في المستقبل، لكن ريال مدريد، الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا 15 مرة، يركز حاليًا على استعادة هيمنته في المسابقات المحلية والقارية.

    وحاليًا لا يلعب رودريجو أي دور في هذه المساعي، بعد تعرضه لإصابة مؤسفة في الرباط الصليبي الأمامي، والتي أنهت موسمه 2025-2026 وحطمت أحلامه في المشاركة في كأس العالم، لكن المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا يمثل جزءًا مهمًا من خطط المستقبل.

    • إعلان
  • Jude Bellingham Vinicius Junior Rodrygo Real Madrid 2025-26Getty

    ماذا قال رودريجو؟

    وبمجرد استعادة لياقته البدنية الكاملة، سيعود اللاعب البرازيلي إلى صفوف «البلانكوس» جنبًا إلى جنب مع مواطنه فيني جونيور وزملائه «صانعي الفارق» مبابي وبيلينجهام، وهو يدرك ضرورة الانطلاق بقوة فور حلول ذلك اليوم.

    وأجاب رودريجو على سؤال GOAL خلال إحدى فعاليات فيفا الترويجية لكأس العالم، حول ما إذا كانت التدريبات في فالديبيباس قد تصبح تنافسية بوجود هذا العدد الكبير من اللاعبين المخضرمين، قائلًا: "البيئة تنافسية للغاية، وهذا أمر متوقع لتلبية التوقعات العالية التي نضعها لأنفسنا".

    وأضاف: "عندما تكون محاطًا بلاعبين يسعون جميعًا إلى التميز، فإن ذلك يجعل الجميع أفضل بطبيعة الحال. لدينا جميعًا طموح مشترك في تقديم أفضل أداء ممكن".

    وتابع: "هذه المنافسة الصحية تدفع كل واحد منا إلى أن يكون جاهزًا ويستغل لحظاته الفردية عندما يحين الوقت المناسب".

  • روتين رودريجو قبل المباريات

    يحرص رودريجو على الاعتناء بنفسه داخل الملعب وخارجه، مما يساعده على أن يكون دائمًا جاهزًا عندما يُطلب منه ذلك - حيث سجل 71 هدفًا في 297 مباراة مع ريال مدريد.

    وعندما سُئل عن أهم جوانب نظامه التدريبي، قال: "بالنسبة لي، الاستعداد للمباراة يتعلق بنهج شامل، وهو ما يجسد حقًا معنى شعار "Power Your Fate".

    وأوضح: "يبدأ الأمر قبل يوم المباراة بوقت طويل - فحث نفسي على تقديم أفضل ما لدي جسديًا وعقليًا هو جزء أساسي من التدريب اليومي الصارم. لكنه يتعلق أيضًا بالتغذية الذكية، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، والحفاظ على ترطيب جسدي باستمرار. إن الانضباط في هذه العادات اليومية هو ما يسمح لي بالتحكم في أدائي والاستفادة من تلك اللحظات المهمة على أرض الملعب".

    واستغل رودريجو إمكاناته إلى أقصى حد ليصبح فائزًا بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، مع كأسين في دوري أبطال أوروبا، كما مثل منتخب بلاده في 39 مباراة على مستوى المنتخب الأول.


  • Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    رسالة أخيرة

    رودريجو أكمل حديثه، قائلًا: "أرفع دائمًا شعارات التحدي والرغبة في تحديد مصيري، خصوصًا بعد إصابتي الأخيرة وتركيزي على التعافي. إنه يعني أن رحلتك لا تتعلق بالموهبة فحسب، بل تتعلق بالعمل الدؤوب الذي تبذله للتغلب على التحديات والعودة أقوى".

    وختم: "نعم، لا يوجد حلم كبير جدًا إذا كنت مستعدًا لبذل الجهد، والحفاظ على تركيزك، والاستعداد عندما يحين وقتك. كرياضي في أي مستوى، عليك أن تؤمن بنفسك وتلتزم بالعملية".

الدوري الإسباني
إسبانيول crest
إسبانيول
إسبانيول
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد