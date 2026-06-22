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هيثم محمد

بييلسا في كأس العالم .. تحية للإنسان وشكوك "النصاب" تعود!

فقرات ومقالات
مارسيلو بييلسا
أوروجواي
كأس العالم
الأرجنتين
تشيلي

تعادل جديد للأوروجواي في مونديال 2026 وخطر المغادرة المبكر يهدد الفريق

مرة أخرى تعثرت الأوروجواي في كأس العالم 2026، بعد تعادل الجولة الأولى ضد السعودية، سقط الفريق في فخ الوافد الجديد الرأس الأخضر بتعادل جديد يجعل مصير الفريق في خطر الوداع المبكر للمونديال، وهو الذي يلعب ضد إسبانيا بالجولة الأخيرة، وأي نتيجة غير الفوز قد تعني الوداع وفقدان حتى فرصة العبور ضمن أفضل الثوالث في ظل الحسابات المعقدة.

الأنظار قبل وأثناء البطولة فيما يخص الأوروجواي ركزت كثيرًا على مدربها مارسيلو بييلسا، الرجل المخضرم الذي يلعب المونديال عقب أن كان على وشك ترك الفريق بالمراحل الأخيرة للتصفيات بسبب الصدام مع الإعلام وحتى اللاعبين، ولكن "ملهم" بيب جوارديولا استمر بحثًا عن إنجاز جديد للسليستي يبدو أنه لن يتحقق عطفًا على المستوى الفني الذي لا يضاهي ما يقدمه المدرب الخبير خارج الميدان من مواقف إعلامية.

  • صورة أثارت الإعجاب

    في خضم كأس عالم تسيطر عليه الروح الاقتصادية والبحث عن المكاسب والأرباح، ظهر بييلسا كأيقونة التيار المعاكس.

    مدرب الأوروجواي ظهر في الصورة الرسمية للبطولة وهو ينظر للأرض، لم يتفاعل مع الكاميرا كما يفعل البقية، وعندما طُلب منه تفسير ما فعل رد ببساطة: "لست عارضًا للأزياء، ولا يجب أن نتصرف كعارضي أزياء من أجل إرضاء البقية ليس أكثر".



    مواقف بييلسا خارج الخطوط لم تتوقف عند الصورة، ولكن امتدت لأحد أكثر المواضيع جدلًا في البطولة، وهي استراحة الترطيب المستحدثة من الفيفا التي لاقت انتقادات عدة بسبب استخدامها لأغراض ترويجية، وهو ما لم يتردد بييلسا في قوله: "لا تفيد شيئًا وتأخذ الكثير من اللاعبين، المباراة قُسمت على أربعة أجزاء، هؤلاء لا يفكرون في كرة القدم ويغيرون ثقافتها".



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  • بييلسا "المدرب" في كأس العالم

    ذلك كان بييلسا "الإنسان" الذي تمسك بمواقفه ويحظى بحب وتعاطف غالبية جماهير الكرة بمختلف الانتماءات، ولكن ماذا عن المدرب؟ فنحن نتحدث عن شخص يصف بأنه مدرسة قائمة بذاتها وأحد عباقرة اللعبة لدرجة سفر جوارديولا له لمقابلته في منزله بالأرجنتين والسهر معه لساعات من أجل تعلم أصول التدريب.

    ببيلسا شارك في كأس العالم في مناسبتين سابقتين وتلك هي الثالثة، الأولى كانت مع الأرجنتين في 2002 بجيل مخيف ضم هيرنان كريسبو، جابرييل عمر باتيستوتا، خافيير زانيتي، خوان سيباستيان فيرون، والبقية، والمحصلة 4 نقاط وخروج من دور المجموعات وهزيمة شهيرة من إنجلترا بركلة جزاء ديفيد بيكهام.



    المشاركة الثانية كانت مع الجيل الذهبي لتشيلي في بدايته بمونديال 2010، وهو له الفضل في صناعته بالأساس، وقتها تصدر مجموعته بست نقاط ولكن خسر من إسبانيا التي ودعت البطولة من نفس المجموعة باكرًا، ثم غادر بالدور التالي على يد البرازيل بثلاثية نظيفة.

    وهاهي المشاركة الثالثة حتى الآن تخيب الآمال، تعادلان ضد الرأس الأخضر وقبلها السعودية، لتكون المحصلة لبييلسا في كأس العالم ثلاثة انتصارات فقط في تسع مباريات أتت ضد نيجيريا مع الأرجنتين، وهوندوراس وسويسرا مع تشيلي، وثلاثة هزائم، وثلاثة تعادلات، سجل لا يليق بسمعة الرجل، ولا بالمنتخبات التي قادها، واللافت خسارته ضد أي خصم كبير، إحصائية لن تكون فأل خير قبل مواجهة إسبانيا الحاسمة للأوروجواي.

  • Marcelo Bielsa Uruguay GFXGetty/GOAL

    عودة "النصاب"؟

    في 2022، كتبت مقالًا بعنوان "بييلسا .. النصاب الذي يعيش على حسنات جوارديولا" عقب إقالته من تدريب ليدز، وقتها كانت الانتقادات شديدة بحق الأرجنتيني عقب تراجع نتائج الفريق الإنجليزي بعد أن حقق معجزة إعادته للواجهة في البريميرليج بعد سنوات التيه في التشامبيونشيب.

    في ذلك الحين، شغل بالي الهالة المبالغة التي تعطى للرجل صاحب المشوار الطويل في الملاعب مع أندية ومنتخبات عدة بحجم الأرجنتين وتشيلي ونيولز أولد بويز وغيرها، وفقط حقق 4 بطولات في مشوار أربعين عامًا من التدريب، وبدا وكأن بييلسا يريد أن يكون أبًا روحيًا لللعبة وزاهدًا في النجاح والبطولات، ولكن ماذا عن الفوز حتى في مباراة بكأس العالم؟!

    "افتتحنا فرعًا في الجحيم"، "نهاية الوهم"، "نهاية الحلم القصير للغاية"، تلك ليست عناوين لروايات رخيصة عند أحد الباعة ولكن عناوين أبرز وسائل الإعلام الأوروجوانية عقب التعادل مع الرأس الأخضر، وهي التي اختارت معظمها الصمت والتوقف عن انتقاد ببيلسا والفريق بعد مشاكل التصفيات أملًا في تحسن الفريق، ولكن انفجرت عقب لقاء فجر الإثنين.

    تبريرات بييلسا بخصوص أحقية الفريق في الفوز بالمباراتين ضد السعودية والرأس الأخضر ونغمة "الفريق الأفضل" لم تلقى آذانًا صاغية هذه المرة، لعبة الاستحواذ والتحسر عليه عقب اللقاء لا تجدي نفعًا، وفكرة أن الأمل متعلق بتحقيق ثلاثة نقاط ضد إسبانيا المستفيقة بقيادة يامال عرت بييلسا وفريقه ونقاط ضعفه.

    دفاع مهلهل وإصابات عضلية متكررة لنجومه حتى قبل البطولة بسبب أساليبه التدريبية القاسية، وهجوم يصنع فرصًا ولا يسجلها، كلها آفات كانت واضحة للعيان في المباراتين دون علاج من بييلسا، ومقابلة "لا روخا" تأتي في توقيت لا يسمح لا بتكرارها ولا بوقت كافي لعلاجها.

    لا شك أن بييلسا شخصية فريدة من نوعها ومدرب قدير بعيدًا عن سجله المونديالي أو عدد بطولاته، ولكن ربما حان الوقت لنظرة عميقة عقب البطولة، سواء استمرت الأوروجواي أو غادرت مبكرًا، من قبل بييلسا، فهو لا يريد أن يتحول (وهو بالفعل بدأ التحول) لمورينيو جديد يكابر ويعاند ويعيش على اسمه وأمجاد الماضي، وقد يكون موعد العودة لذلك المنزل في الأرجنتين واستضافة جوارديولا مجددًا قد حان!