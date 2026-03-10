بييرو هينكابي هو بالفعل بطل أرسنال المفضل لدى الجماهير - فما هو مكان مايلز لويس-سكيلي في مستقبل الغانرز؟

بينما يستعد هينكابي لتلقي التكريمات الغزيرة من والديه/ناديه السابق، لا بد أن هذه الفترة غريبة بالنسبة إلى لويس-سكيلي. فقد فاز فريق طفولته باللقب الرباعي، لكن تأثيره على حملة الفريق كان ضئيلاً للغاية حتى الآن. مع بقاء ثلاثة أشهر على انطلاق كأس العالم، تتلاشى آماله في الانضمام إلى منتخب إنجلترا بسرعة، بعد عام واحد فقط من ظهوره كركيزة محتملة للثلاثة أسود.

أرسل توماس توخيل تحذيرًا علنيًا إلى لويس سكيلي في أكتوبر الماضي، قبل شهر من استبعاده من منتخب إنجلترا: "أن تكون مجرد مواطن صالح في المعسكر لن يكون كافيًا على مدار العام. كان لاعبًا جيدًا جدًا في المعسكر، وزميلًا جيدًا جدًا في المعسكر. لكن كونك زميلًا جيدًا في المعسكر قد لا يكون كافيًا للبقاء معنا طوال العام. عليك أن تؤدي بشكل منتظم على مستوى النادي.

"في المعسكر الأخير، حصل على التقدير، وكنت مقتنعًا بأننا يجب أن نعتني به ونرشحه لأننا ساعدنا في تسريع مسيرته المهنية. كانت هذه مسؤوليتنا بعد أن استدعيناه الموسم الماضي. لذا نحن متمسكون بهذا. كان الآن جزءًا من معسكر ناجح للغاية، لذا يحصل على المكافأة على ذلك. لكن إذا كنت تتذكر، لم يكن جزءًا من تشكيلة الـ 20 لاعبًا في المباراة في صربيا.

"ومع ذلك، كان سلوكه رائعًا، حتى لو لم يكن جزءًا من التشكيلة. كان تدريبه وموقفه ودعمه للاعبين على أرض الملعب رائعًا وعلى أعلى مستوى. إنه أحد اللاعبين الذين يستفيدون من هذا القرار، من التمسك بنفس التشكيلة، لكن الأداء [مع أرسنال] سيكون عاملاً رئيسيًا في الشهر المقبل. كما يستفيد من قرب المعسكرات ومن أن [آخر معسكر] كان قبل ثلاثة أسابيع".

بعد أن استبعده توخيل، قدم أرتيتا رسالة دعم. "عندما تنظر إلى عمره، وما حققه بالفعل، تجد أنه رائع. لذا لا تنظر إلى اللحظة [السيئة] التي تمر بها، لأنها ربما تحدث لسبب وجيه ولا يمكنك رؤيته اليوم"، قال قبل أن يواصل الحد من دقائق لعب لويس-سكيلي إلى حد أكبر.