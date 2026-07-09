بعد هدف مصر الملغي في الأرجنتين .. رد قاطع من كولينا بشأن اتهامات التحيز لميسي في كأس العالم!

وجه الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة التحكيم في الفيفا، ردًا حاسمًا بشأن المزاعم المتعلقة بـ"التحيز"، ووجود عوامل خارجية أثرت بدورها على الخروج الدراماتيكي لمنتخب مصر، من نهائيات كأس العالم 2026.

ما قبل الدقيقة 79، يقول إن مصر ستصنع المعجزة، وتقصي الأرجنتين، حامل اللقب، من المونديال، بعد التقدم بهدفين نظيفين، ولكن بعد ذلك ماذا حدث؟ 11 دقيقة، وجدل تحكيمي وراء عدم احتساب مخالفات لصالح الفراعنة، جعلت حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الإفريقي، يفتح النار على الجميع، ويصف الأمر بقوله "أرادوا أن يبقى ميسي في كأس العالم".

المنتخب المصري خسر بنتيجة (2-3)، وودع المونديال، ولكن سيناريو الخروج أثار غضبًا واسعًا، تجاه حكم المباراة، فرانسوا ليتكسير، بشأن عدة لقطات، أبرزها في عدم احتساب خطأ كان سيضمن ركلة جزاء لصالح الفراعنة، في اللقطة التي آلت إلى الهدف الأرجنتيني الثالث الذي جاء في الدقيقة 90+2، في الوقت الذي وصف فيه الحكم الفرنسي بأنه "سرق الفوز" من مصر.