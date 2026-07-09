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Donny Afroni و محمود خالد

بعد هدف مصر الملغي في الأرجنتين .. رد قاطع من كولينا بشأن اتهامات التحيز لميسي في كأس العالم!

مصر
الأرجنتين
كأس العالم

رئيس لجنة الحكام في الفيفا يدافع عن إنفانتينو..

وجه الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة التحكيم في الفيفا، ردًا حاسمًا بشأن المزاعم المتعلقة بـ"التحيز"، ووجود عوامل خارجية أثرت بدورها على الخروج الدراماتيكي لمنتخب مصر، من نهائيات كأس العالم 2026.

ما قبل الدقيقة 79، يقول إن مصر ستصنع المعجزة، وتقصي الأرجنتين، حامل اللقب، من المونديال، بعد التقدم بهدفين نظيفين، ولكن بعد ذلك ماذا حدث؟ 11 دقيقة، وجدل تحكيمي وراء عدم احتساب مخالفات لصالح الفراعنة، جعلت حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الإفريقي، يفتح النار على الجميع، ويصف الأمر بقوله "أرادوا أن يبقى ميسي في كأس العالم".

المنتخب المصري خسر بنتيجة (2-3)، وودع المونديال، ولكن سيناريو الخروج أثار غضبًا واسعًا، تجاه حكم المباراة، فرانسوا ليتكسير، بشأن عدة لقطات، أبرزها في عدم احتساب خطأ كان سيضمن ركلة جزاء لصالح الفراعنة، في اللقطة التي آلت إلى الهدف الأرجنتيني الثالث الذي جاء في الدقيقة 90+2، في الوقت الذي وصف فيه الحكم الفرنسي بأنه "سرق الفوز" من مصر.

  • كولينا يرد على اتهامات الفساد

    وصرّح كولينا بأنه "لا أحد يستطيع التشكيك في نزاهة" حكام مباريات كأس العالم، أعقاب الادعاءات "التي لا أساس لها"، التي تم إطلاقها عقب خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين، خاصة وأن الاتحاد المصري تقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا، مطالبًا بالتحقيق فيما يتعلق بـ"المعايير المزدوجة"، والمشاكل الفنية التي أصابت تقنية الفيديو المساعد VAR.

    وقال الإيطالي: "بالطبع، ستظل المناقشات البناءة حول القرارات جزءًا لا يتجزأ من كرة القدم، لكن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة لا مكان لها في رياضتنا. لا يمكن لأحد أن يشكك في نزاهة حكام مباريات كأس العالم. وعندما يحدث ذلك، قد يؤدي الأمر إلى ردود فعل تثير تهديدات ضدهم وضد عائلاتهم. وهذا أمر غير صحيح".

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  • Panel Discussion with Pierluigi Colina and Johannes Holzmüller at The REACHGetty Images Sport

    استقلالية جياني إنفانتينو

    وشملت تداعيات المباراة، تلميحات بوجود ضغوط خارجية لإبقاء أكبر نجوم البطولة في المنافسة، خاصة بعد الجدل الكبير الذي أثاره السويسري جياني إنفانتينو، بقرار تعليق عقوبة إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجن، عن مواجهة بلجيكا، في دور الـ16. ومع ذلك، سارع كولينا إلى نفي أي فكرة تفيد بأن رئيس الفيفا يتمتع بأي نفوذ على الحكام، موضحًا أن قسم التحكيم يعمل باستقلالية تامة لضمان النزاهة الرياضية في جميع المباريات.

    وأضاف كولينا: "بالمثل، لا يمكن لأحد أن يدعي أن التحكيم في الفيفا يمكن أن يتأثر بأي شخص، ولا حتى برئيس الفيفا (جياني إنفانتينو). فقد أبدى (إنفانتينو) دائمًا دعمه الكامل لفريق التحكيم الأول التابع للفيفا، مع ثقته في قدرتنا على العمل باستقلالية تامة. يتخذ حكام المباريات قرارات نزيهة، ومثلهم مثل اللاعبين والمدربين، فإنهم يسعون دائمًا إلى بذل قصارى جهدهم".

  • شرح الجدل الدائر حول نظام مراجعة الفار

    وتركز غضب مصر على هدف تم إلغاؤه لمصطفى زيكو كان من شأنه تغيير مجرى المباراة، في الوقت الذي كانت فيه منتخب الفراعنة متقدمًا في النتيجة. وأوضح كولينا أن العديد من المشجعين يسيئون فهم نطاق تطبيق تقنية الفيديو المساعد (VAR) فيما يتعلق بمرحلة الاستحواذ الهجومي، مؤكدًا أن الحكام كانوا على صواب عندما عادوا إلى اللقطة السابقة وعاقبوا مروان عطية على ارتكابه خطأً ضد ليساندرو مارتينيز في مرحلة سابقة من الهجمة.

    وأضاف كولينا: "في مباراة الأرجنتين ومصر، حيث دهس اللاعب المصري رقم 19 (مروان عطية) بوضوح على قدم اللاعب الأرجنتيني رقم 6 (ليساندرو مارتينيز). نحن نؤمن بأن المخالفة هي مخالفة. وبقطع النظر عمّا إذا كانت المخالفة تبدو "واضحة" أم لا، فإذا لم يرها الحكم على أرض الملعب، فيمكن لنظام الفيديو المساعد (VAR) التدخل. ولا يوجد حد محدد فيما يتعلق بالمسافة من المرمى أو المدة الزمنية الفاصلة بين الحادثة والهدف".

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    رفض ادعاء حسان حسن بشأن التحيز لميسي

    أعرب المدرب المصري حسام حسن صراحةً عن اعتقاده بأن الحكام انحازوا إلى حامل اللقب. وتساءل حسن عن سبب تجاهل مخالفة محتملة على محمد صلاح داخل منطقة الجزاء قبل لحظات قليلة من هدف الفوز الذي سجلته الأرجنتين. ودافع كولينا عن عدم احتساب المخالفة على صلاح.

    واختتم كولينا قائلاً: "مرة أخرى، ظهر مثال على ذلك في نهاية المباراة نفسها. فقد اعتبر الحكم ونظام الفيديو المساعد (VAR) أن ما حدث كان تلامسًا كرويًا عاديًا بين اللاعب المصري رقم 10 (محمد صلاح) واللاعب الأرجنتيني رقم 9 (خوليان ألفاريز). بالطبع، سيظل هناك دائمًا عنصر من الذاتية في بعض القرارات، لكننا راضون عن الطريقة التي طُبق بها هذا المبدأ طوال البطولة".

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