خاص | بسبب فينيسيوس ومبابي .. نجم ريال مدريد السابق يشكك في تحول بيلينجهام إلى "لامبارد الجديد"!

وعندما سُئل عمّا إذا كان بإمكان بيلينجهام أن يصبح نسخة ثانية من لامبارد بالنسبة لمورينيو، بحكم أنه يلعب في مركز صناعة لعب أكثر تقدماً، قال ماكمانامان، الذي كان يتحدث إلى جول عبر شبكة ESPN عبر Disney+، التي ستبث أولى مباريات مورينيو في الليجا بعد عودته إلى القيادة يوم السبت المقبل عندما يحل ريال مدريد ضيفاً على إسبانيول: «أعتقد أنه فعل ذلك في عامه الأول، أليس كذلك، لكن الوقت وحده كفيل بأن يخبرنا، لأنه في العام قبل الماضي تراجع قليلاً إلى الخلف، ولم يسجل الكثير من الأهداف.

«أعتقد أنه مع قدوم كيليان تغيّر دوره، لكن ما إذا كان جوزيه سيرغب في أن يلعب هذا الدور هذا العام، فعلينا الانتظار لنرى. يبدو أنه يريد أن يشرك كيليان وفينيسيوس جونيور و[يان] ديوماندي، وستكون تلك هي النقطة الكبرى في نهاية المطاف، ما إذا كانت المساحة متاحة كي يشكّل جود ذلك الرباعي الهجومي.

«أعتقد أنه في الليجا، وفي بعض المباريات، سيتمكن من النجاح بذلك الرباعي الهجومي، وسيندفع إلى الأمام، وسيسجّل جود الأهداف بالتأكيد لأن ذلك ما يريد فعله، وهو يحب مهاجمة تلك المساحات بالوصول المتأخر، فلنأمل أن يحدث ذلك. لكن علينا جميعاً أن ننتظر ونرى.

«أعتقد أن المعضلة الأكبر هي استخراج أفضل ما لدى كيليان ولدى فيني جونيور، ومعرفة أين يرغب كلاهما في اللعب، لأننا نعلم، ولا يتعين عليك سوى مشاهدة كأس العالم، أن كليهما يحب الانتقال نحو الجهة اليسرى وكلاهما يحب التمركز على اليسار، لذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة من ستكون مهمته البقاء في وسط منطقة الجزاء والبقاء في وسط الملعب، لأن كليهما يحب التحرك باتجاه الكرة.

«كلاهما ليس رأس حربة. أعلم أنهم اشتروا لاعباً شاباً، [كارلوس] إسبي، الذي سجّل هدفين بالفعل في فترة الإعداد، وهو رأس حربة، وجونزالو جارسيا الذي أصبح الآن في فولهام كان رأس حربة.

«فيني جونيور وكيليان ليسا كذلك، فرغم كل الأهداف التي سجّلاها، فهما ليسا من طراز المهاجم الصريح داخل منطقة الجزاء. لذا ربما سيكون على جود أن يقوم بذلك التوغل داخل منطقة الجزاء، لكنني أنتظر لأرى ما سيفعله خوسيه وما سيغيّره خوسيه وكيف سيساعدهم خوسيه على اللعب، لأنه إذا كان لديك يان ديوماندي يمرر الكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، فمن سيكون هناك ليسددها برأسه، إذ تعلم أن كيليان وفيني ليسا بارعين في الكرات الهوائية؟ أنا مهتم حقاً بهذا الجانب مما سيفعله ريال مدريد.»