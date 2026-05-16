علي سمير

حتى تغادر والدة جود منزلها بعد كأس العالم .. استبعاد "المُنفر" بيلينجهام أصبح أكثر سهولة والسر في مورجان روجرز!

اختبار صعب أمام المدرب الألماني

تألق مورجان روجرز في مواجهة أستون فيلا وليفربول، أمس، الجمعة، في الدوري الإنجليزي لم يكن مفيدًا فقط لفريقه لتثبيت أقدامه بين الأربعة الكبار والتواجد بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بل كان رسالة قوية إلى الألماني توماس توخيل!

روجرز كان رجل المباراة، والمحرك الرئيسي لانتصار فيلا على الريدز 4/2، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، ليضع أرني سلوت وفريقه في وضع حرج أمام الجميع.

ويأتي هذا الشكل المميز الذي ظهر به روجرز في مركز صانع الألعاب "رقم 10" خلف المهاجم أولي واتكينز، ليعطينا نبذة جديدة عن ما يستطيع الإنجليزي فعله مع المدرب أوناي إيمري وكذلك منتخب بلاده.

وعندما يتم ذكر الرقم 10، يجب التطرق إلى جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد المتعثر، الذي يبدو أنه سيخسر مكانه في كأس العالم 2026 لصالح روجرز وفقًا لكل المعطيات الحالية.


  Aston Villa FC v Bologna FC 1909 - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg Two

    أولًا .. صفات مختلفة وأفضلية لنجم أستون فيلا

    لا شك أن بيلينجهام في مستواه الذي جاء به إلى ريال مدريد يتفوق على روجرز، ويمكنه اللعب كأساسي بتشكيل الأسود بأريحية في المونديال، لأن تأثيره وإنتاجيته كانت تلغي أي حديث عن أمور تكتيكية أخرى.

    ولكن الحالة التي يعيشها بيلينجهام من التخبط مع الميرينجي خلال الموسم الجاري، واعتباره أحد النجوم المسؤولين عن الرقم "0" الذي خرج به ريال دون الحصول على أي بطولات، تدفعنا نحو هذه المقارنة.

    صاحب الـ22 سنة يحب أن يكون متداخلًا في أغلب هجمات فريقه ويطلب الكرة كثيرًا، وهذا يتضح في عدد لمساته مقارنة بروجرز، ويفضل التواجد على الجانب الأيسر من الملعب مع الدخول للعمق.

    المشكلة في بيلينجهام، تتمثل في عدم انضباطه التكتيكي في خط الوسط، مما يتسبب أحيانًا في مشاكل لريال وكذلك بمنتخب إنجلترا، حيث يميل أحيانًا إلى رقم 8 وهو مركز لم ينجح فيه بالشكل المطلوب، مما يضع الجميع أمام معضلة البحث عن مركز مناسب له.

    وأما روجرز فصفاته معروفة، لا يلمس الكرة كثيرًا مقارنة بالعديد من لاعبي خط الوسط وعلى رأسهم بيلينجهام، ولكن عندما يفعل ذلك يقدم قوة انفجارية مرعبة للخصوم بفضل سرعته وقدرته على المراوغة.



    نجم أستون فيلا يراوغ أفضل من بيلينجهام ويجيد عملية الضغط بصورة أكثر حدة، ويتميز في الربط بين خط الوسط والهجوم وحمل الكرة إلى مناطق خطيرة لدى الخصم، وهو الدور المطلوب من أي لاعب رقم 10 في المقام الأول.

    وأما من الناحية الانضباطية، فهنا يتميز أيضًا روجرز، وهو أمر أثبته أكثر من مرة مع أستون فيلا وفي المناسبات التي ظهر فيها مع توماس توخيل بقميص منتخب الأسود.

    وبالحديث عن الأرقام خلال الموسم الجاري، سنجد ما يلي ..

    بيلينجهام مع ريال مدريد

    مباريات: 38

    أهداف مسجلة: 7

    تمريرات حاسمة : 5

    روجرز مع أستون فيلا

    مباريات: 54

    أهداف مسجلة: 13

    تمريرات حاسمة: 11

  England v Japan - International Friendly

    هذا ما يريده توخيل

    بغض النظر عن نجاح روجرز الساحق مع فيلا هذا الموسم مقارنة بنجم ريال مدريد، إلا أنه يجب التذكير بطبيعة المدرب الألماني البرجماتية، التي لا تهتم كثيرًا باسم اللاعب وحجمه وشهرته.

    توخيل سبق أن سُئل عن الشيء الذي يريده من لاعب خط الوسط المتقدم، وأجاب:"نريد تشكيل خطورة على مرمى الخصم، وجهد جماعي في الضغط العالي، قوة جسمانية والتزام بالمركز، وأن يكون مؤثرًا في كل شيء".

    وكأنه يتحدث عن روجرز! خاصة وأن اللاعب قدم المطلوب منه في الاختبارات التي خاضها مع توخيل، ولعل أبرزها ما فعله في الفوز على صربيا 5/0 بتصفيات كأس العالم في سبتمبر الماضي.

    صاحب الـ23 سنة لعب في أجواء صعبة، وتميز فيما يجيد فعله بالضبط، حيث مرر 22 تمريرة ناجحة من 27 ولمس الكرة 40 مرة فقط، رغم أنه لعب اللقاء بأكمله.

    اللاعب المميز أجاد في عملية الربط مع نوني مادويكي وهاري كين، وأثبت أنه يستطيع تحمل المسؤولية الكاملة في مواعيد صعبة مثل التي سيتواجد فيها المنتخب الإنجليزي بالمونديال.

    مواجهة لاتفيا أيضًا التي انتهت بفوز إنجلترا 3/0 في مارس 2025، كانت خير دليل على مقولة "القليل قد يعني الكثير" .. في نسخة مشابهة لديلي ألي بقمة مستوياته قبل انهياره الكروي.

    صانع ألعاب فيلا شارك مع بيلينجهام كأساسي خلال تلك المباراة، ولعب 33 تمريرة صحيحة من أصل 39 في 90 دقيقة، بينما أكمل نجم ريال 56 تمريرة من 60 في 67 دقيقة.

    ولكن روجرز كان أكثر فاعلية منه وقام بـ7 مراوغات ناجحة، مقابل واحدة فقط لبيلينجهام من محاولتين، ولعب كل منهما 6 تسديدات على المرمى.

    إذن الصراع محتدم بين الثنائي، وينضم لهما أيضًا فيل فودين وكول بالمر، مع صعوبة الاعتماد على بيلينجهام كرقم 8 في ظل وجود الثنائي ديكلان رايس وإليوت أندرسون، ومعهما الشاب كوبي ماينو، وإن كان الأخير حظوظه أضعف بكثير من لاعب ريال.

    وبغض النظر عن الاسم وشهرة بيلينجهام، روجرز سيكون أكثر إفادة "حاليًا" من نجم ريال مدريد، ولعل توخيل تعلم من تجارب الأسود السابقة مع الأسماء العملاقة، ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد وبول سكولز وواين روني وديفيد بيكهام ومايكل أوين، نجوم شباك بلا أي إنجازات.

    استبعاد بيلينجهام نهائيًا ليس الحل، بل الاعتماد عليه بشكل ثانوي، ومنح روجرز الأولوية، وتجربة الأمر في دور المجموعات أمام كل كرواتيا وغانا وبنما.


  England Training & Media Activity

    حتى تغادر والدة بيلينجهام منزلها

    بعيدًا عن الفنيات، دعونا نتحدث عن شخصية بيلينجهام، النجم الإنجليزي واجه مشاكل شخصية مع تشابي ألونسو قبل رحيله عن ريال مدريد، ويقال إنه من العناصر المتسببة في الفوضى داخل غرفة ملابس الميرينجي.

    هناك احتمالية أن يكون الأمر مجرد شائعات، ولكن ما نراه من بيلينجهام بأعيننا على أرض الملعب يدعم هذه النظرية كثيرًا، والدليل كان في مباراة إنجلترا والسنغال التي خسرها الأسود وديًا 3/1 في يونيو 2025.

    بيلينجهام اتسم بالكثير من العصبية تجاه حكم المباراة، واعترض على العديد من القرارات بصورة مبالغ فيها، ليخرج توخيل قائلًا في تصريحات نشرتها صحيفة "تايمز" البريطانية:"إنه فتى مميز ونحن سعداء بتواجده معنا، والسؤال هنا كيف يمكننا الحصول على أفضل نسخة منه؟".

    وأضاف:"هناك درجة معينة مطلوبة من الحدة، الغضب والتعطش للفوز والأشياء الأخرى، أحيانًا هذه الأمور تحدث بطريقة منفرة نوعًا ما، وهو ما تشعر به والدتي ببعض الأوقات عندما تشاهد المباريات على التلفزيون".

    أسلوب بيلينجهام المنفر بالإضافة إلى عجزه عن التخصص في مركز مُحدد بالملعب وعدم انضباطه مع مستواه الحالي، كلها أشياء تضعف من حظوظه، وتجعله مهددًا بتكرار ما حدث في اليورو الأخير!

    اللاعب الذي سجل 6 أهداف وصنع 10 في 46 مواجهة مع منتخب إنجلترا، قال في نوفمبر 2024 عن تراجع مستواه مع ريال مدريد وعدم تألقه في بعض مباريات اليورو:"ألقوا علي اللوم في المباراة النهائية، لكني لم أفقد ابتسامتي أبدًا في ريال مدريد".

    وأوضح:"الضغط ليس مشكلة، التوقعات مرتفعة مع ريال مدريد والمنتخب، بدا الأمر وكأن العالم ينهار على رأسي، لم تعجبني بعض الأشياء بعد اليورو، البعض تجاوز خطوط الاحترام أثناء تواجدي مع عائلتي، الأمور كانت شخصية مع الصحافة لأن والدتي لم ترغب في الخروج من المنزل طوال الصيف".

    وأخيرًا .. لا يسعنا سوى التطرق إلى الرهان الكبير أمام توخيل، فهل يعتمد على لاعب جاهز في أفضل فترات انفجاره؟ أم يرضخ لشهرة بيلينجهام ويمنحه فرصة لإثبات نفسه من جديد، وهي فكرة قد ترفع رأس والدة جود أو دفعها نحو المرور بنفس معاناة يورو 2024، ووقتها سيكون تحجيم دور ابنها أفضل لها وللجميع!