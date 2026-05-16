حتى تغادر والدة جود منزلها بعد كأس العالم .. استبعاد "المُنفر" بيلينجهام أصبح أكثر سهولة والسر في مورجان روجرز!

بغض النظر عن نجاح روجرز الساحق مع فيلا هذا الموسم مقارنة بنجم ريال مدريد، إلا أنه يجب التذكير بطبيعة المدرب الألماني البرجماتية، التي لا تهتم كثيرًا باسم اللاعب وحجمه وشهرته.
توخيل سبق أن سُئل عن الشيء الذي يريده من لاعب خط الوسط المتقدم، وأجاب:"نريد تشكيل خطورة على مرمى الخصم، وجهد جماعي في الضغط العالي، قوة جسمانية والتزام بالمركز، وأن يكون مؤثرًا في كل شيء".
وكأنه يتحدث عن روجرز! خاصة وأن اللاعب قدم المطلوب منه في الاختبارات التي خاضها مع توخيل، ولعل أبرزها ما فعله في الفوز على صربيا 5/0 بتصفيات كأس العالم في سبتمبر الماضي.
صاحب الـ23 سنة لعب في أجواء صعبة، وتميز فيما يجيد فعله بالضبط، حيث مرر 22 تمريرة ناجحة من 27 ولمس الكرة 40 مرة فقط، رغم أنه لعب اللقاء بأكمله.
اللاعب المميز أجاد في عملية الربط مع نوني مادويكي وهاري كين، وأثبت أنه يستطيع تحمل المسؤولية الكاملة في مواعيد صعبة مثل التي سيتواجد فيها المنتخب الإنجليزي بالمونديال.
مواجهة لاتفيا أيضًا التي انتهت بفوز إنجلترا 3/0 في مارس 2025، كانت خير دليل على مقولة "القليل قد يعني الكثير" .. في نسخة مشابهة لديلي ألي بقمة مستوياته قبل انهياره الكروي.
صانع ألعاب فيلا شارك مع بيلينجهام كأساسي خلال تلك المباراة، ولعب 33 تمريرة صحيحة من أصل 39 في 90 دقيقة، بينما أكمل نجم ريال 56 تمريرة من 60 في 67 دقيقة.
ولكن روجرز كان أكثر فاعلية منه وقام بـ7 مراوغات ناجحة، مقابل واحدة فقط لبيلينجهام من محاولتين، ولعب كل منهما 6 تسديدات على المرمى.
إذن الصراع محتدم بين الثنائي، وينضم لهما أيضًا فيل فودين وكول بالمر، مع صعوبة الاعتماد على بيلينجهام كرقم 8 في ظل وجود الثنائي ديكلان رايس وإليوت أندرسون، ومعهما الشاب كوبي ماينو، وإن كان الأخير حظوظه أضعف بكثير من لاعب ريال.
وبغض النظر عن الاسم وشهرة بيلينجهام، روجرز سيكون أكثر إفادة "حاليًا" من نجم ريال مدريد، ولعل توخيل تعلم من تجارب الأسود السابقة مع الأسماء العملاقة، ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد وبول سكولز وواين روني وديفيد بيكهام ومايكل أوين، نجوم شباك بلا أي إنجازات.
استبعاد بيلينجهام نهائيًا ليس الحل، بل الاعتماد عليه بشكل ثانوي، ومنح روجرز الأولوية، وتجربة الأمر في دور المجموعات أمام كل كرواتيا وغانا وبنما.