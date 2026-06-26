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علي سمير

بيكاسيسي الذي انتقم لعائلته من جماهير الإكوادور .. مدرب مجنون قهر ميسي وألمانيا وتفادى "مذبحة داخل غرفة الملابس"!

فقرات ومقالات
سيباستيان بيكاسيسي
الإكوادور
الإكوادور ضد ألمانيا
ألمانيا
كأس العالم
ليونيل ميسي

الانتصار الأعظم في تاريخ الإكوادور بكأس العالم

عندما تخسر مباراتك الأولى أمام كوت ديفوار، وتفشل حتى في الفوز على كوراسار أضعف فرق مجموعتك، فبالتأكيد خوضك مباراتك الأخيرة ضد ألمانيا، يعني أن الأمر تحصيل حاصل لا أكثر.

ولكن منتخب الإكوادور بقيادة مدربه سيباستيان بيكاسيسي قرر تحدي المنطق، وانتصر على منتخب المانشافت بهدفين مقابل هدف، ليصعد إلى دور الـ32 ضمن أفضل ثوالث، وسط احتفالات صاخبة وجنونية داخل وخارج الملعب.

السيناريو في البداية كان طبيعيًا دون أي مفاجآت، حيث سجل ليروي ساني هدف بلاده الأول، قبل أن تحدث الصاعقة على منتخب المانشافت ومدربه يوليان ناجلسمان، بتسجيل الإكوادور لثنائية من نيلسون أنخولو وجونزالو بلاتا.

الخسارة ليست كارثة لألمانيا، الفريق أنهى المجموعة الخامسة في الصدارة بـ6 نقاط، يليها كوت ديفوار بنفس الرصيد ثم الإكوادور وكوراساو نقطة.

ولكن الانتصار يأتي بمثابة المعجزة التي لم يتوقعها أكثر المتفائلين في الإكوادور، خاصة وأن المدرب بيكاسيسي كان على أعتاب خطوة واحدة فقط من فقدان منصبه!

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    احتفال تاريخي

    فور إطلاق الحكمة ماري بينسو صافرة النهائية في مدينة نيو جيرسي، ركض المدرب الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي مثل "المجنون"، وتخطى حواجز الملعب للاحتفال مع عائلته وزوجته الموجودة في المدرجات.

    اللحظة انتشرت بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت من أهم اللقطات الأيقونية في تاريخ الإكوادور بكأس العالم، لأن هذه المرة هي الثانية فقط في مشاركات المنتخب بعبور مرحلة دور المجموعات في المونديال.

    الغريب في الأمر، أن بيكاسيسي كان يستعد لحزم حقائبه تمهيدًا لمغادرة منصبه كمدرب للإكوادور بعد هذه المباراة، وهو ما صرح به بنفسه بعد التعادل مع كوراساو وقبل اللعب ضد ألمانيا.

    وقال الأرجنتيني يوم الأربعاء الماضي:"لدينا فرصة للتأهل، وإذا لم يحدث ذلك، سأضطر إلى مغادرة هذا المكان الذي أحبه كثيرًا، لأن النتائج تأتي قبل كل شيء".

    الأمر لم يتوقف عند هذا الحدث، ظهرت تقارير صحفية عن وقوع مشادة كلامية قوية بين أفراد عائلة بيكاسيسي وبعض المشجعين من الإكوادور بالمدرجات، خلال التعادل المُحبط لكوراساو.

    لتكون هديته إلى عائلته بعد التورط في تلك المشاجرة دون ذنب، هي الانتصار الأعظم في تاريخ البلاد على الإطلاق، وكان من الطبيعي أن يكونوا هم أول من يقرر الاحتفال معهم!


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  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    النجاة من المذبحة

    خبير كرة القدم في أمريكا الجنوبية، تيم فيكيري، تحدث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن أهمية هذا الإنجاز، ونجاة بيكاسيسي من الإقالة، في ظل المعاملة القاسية التي يتعرض لها المدربين في الإكوادور بما يشبه بالمذبحة.

    الفريق بدأ تصفيات كأس العالم مع المدرب فيليكس سانشيز، والذي قاده للفوز في 3 مباريات من أصل 6، ولكنه رحل عن منصبه في 2024 بعد الهزيمة في ربع نهائي كوبا أمريكا ضد الأرجنتين.

    وقال فيكيري عن هذا الأمر:"لقد خسروا بركلات الترجيح وتمت إقالة سانشيز في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة، الإكوادور تعامل المدربين بقسوة شديدة".

    وبالنظر إلى هذه التجربة، سندرك أن بيكاسيسي كان على وشك الإقالة أيضًا "من غرفة الملابس"، رغم الانطلاقة المبهرة التي حققها مع الإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال.

    تجربته مع الفريق بدأت بالخسارة من البرازيل 1/0، وفريقه استمر لمدة 19 مباراة كاملة دون التعرض لأي هزيمة، وأنهى التصفيات في المركز الثاني خلف الأرجنتين.

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    من هو بيكاسيسي؟

    مثل حسام وإبراهيم حسن، سيباستيان لديه أخ توأم وهو أنيبال الذي يمارس كرة القدم كلاعب، ولكن بيكاسيسي يختلف عن النثائي المصري لأنه لم يسبق له احتراف اللعبة طوال حياته.

    ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن بيكاسيسي يُعرف عنه هوسه بكرة القدم، حيث يشاهد العديد من المباريات باستمرار، ويحتفظ بالتسجيلات من أجل تحليلها لساعات طويلة، كما يعتبر من أهم تلاميذ مواطنه خورخي سامباولي، وعمل معه للمرة الأولى في 2003.

    وقيل إن بيكاسيسي سبق له أن رفض العمل مع المخضرم مارسيلو بييلسا، رغم اعتباره مثلًا أعلى له، مفضلًا الاستمرار كمساعد مع مُعمله سامباولي، حيث حققا معًا لقب كوبا أمريكا مع تشيلي في 2015.

    تشيلي وقتها كانت تعيش حقبة ذهبية مع سامباولي ومساعده، وتغلبت على الأرجنتين في المباراة النهائية بركلات الترجيح، في واحدة من أصعب اللحظات على النجم الأسطوري ليونيل ميسي.

    التصرف الجنوني الذي قام به بعد الفوز على ألمانيا ليس جديدًا عليه، حيث لديه واقعة شهيرة مثيرة للجدل في إحدى المباريات بين ديفنسا خوستيكا وريفر بليت في الدوري الأرجنتيني في يونيو 2022.

    وقتها قام بيكاسيسي بالنزول إلى أرض الملعب لمنع أندريس هيريرا لاعب الفريق الخصم من لعب رمية تماس سريعة، لإجبار الحكم على إيقاف اللعب لإجراء تبديل، مما أسفر وقتها عن طرده ووقوع اشتباكات عنيفة بين الجهازين الفنيين بوجود مارسيلو جاياردو على الجانب الآخر.

    صاحب الـ45 سنة الذي يُعرف في الأرجنتين باسم "بيكاسكسي" بسبب مظهره الأشقر، ليس غريبًا عن البطولات والإنجازات، حيث فاز مع كلوب يونيفيرسيداد التشيلي بلقب الدوري مرتين بالإضافة إلى الكأس المحلي وكوبا سودا أمريكانا.

    لو لم يفز على ألمانيا، لما تحدثنا عنه وما التفت له أي شخص من متابعي كأس العالم 2026، ولكنها كرة القدم التي عندما تبتسم لك للحظة تصبح حديث الجميع!

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