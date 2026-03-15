بيزا - كالياري، تقييمات CM
قدم أصحاب الأرض ربما أفضل مباراة لهم هذا الموسم، رغم لعبهم بنقص عدد لاعبين خلال معظم المباراة، مما يثبت أن لديهم رغبة كبيرة في القتال.
نيكولاس 6.5: لم يكن بوسعه فعل الكثير بشأن الهدف الذي استقبلته شباكه، أما في بقية المباراة فقد سيطر عليها بشكل جيد.
كالابريسي 6.5: قدم مباراة مقنعة للغاية، وكان واثقاً في التدخلات الدفاعية، ونجح في الانطلاق بشكل جيد في لحظات الهجوم المرتد. اضطر للخروج بسبب الإصابة في نهاية الشوط الأول. (من الدقيقة 1 من الشوط الثاني، ألبول 6: في لحظة الهدف، سمح لبافولتي بتجاوزه قليلاً، أما في بقية المباراة، فقد كان دخوله جيداً.)
كاراشيو 8: مباراة سيتذكرها لفترة طويلة. في المرحلة الدفاعية، كان بمثابة سد حقيقي، لكنه اليوم صنع تاريخًا في مسيرته، وربما في الموسم الحالي أيضًا، في منطقة جزاء الخصم، حيث تمكن من تسجيل ثنائية رائعة.
كانستريلي 7: مباراة ممتازة في كلا الجانبين. كان مفيدًا جدًا في التغطية الدفاعية.
ليريس 7: مباراة متكاملة. يركض كثيرًا، ويساعد زملائه جيدًا خلف خط الوسط ويقدم أفكارًا ممتازة أيضًا في نصف ملعب الخصم. (من الدقيقة 45 من الشوط الثاني توري: بدون تقييم)
مارين: غير مقيم (من الدقيقة 16 من الشوط الأول هويهولت 6.5: تأثير جيد على المباراة. واثق في التدخلات، ويؤكد وجوده).
أبيشر 7: قوة كبيرة في منطقة خطرة من الملعب، خاصة في حالة النقص العددي.
أنغوري 7,5: لمس عددًا مذهلاً من الكرات، وركض وضغط طوال المباراة. تواصل ممتاز مع موريو، كما كان بارعًا في الركلات الثابتة.
موريو 8: أحد أفضل أداءاته حتى الآن. أظهر شخصية قوية، وسجل الهدف الذي فتح المباراة وأثبت خطورته في العديد من الفرص. خرج وسط تصفيق جماهيره المستحق.
تراموني 6.5: لعب بشكل جيد مع زملائه في الخط الأمامي، وحاول أيضًا بعض التسديدات من خارج منطقة الجزاء. (من الدقيقة 27 من الشوط الثاني، أكينسانميرو 6.5: ساعد زملائه بشكل جيد)
دوروسينمي 4.5: تسبب في مشكلة كبيرة في الشوط الأول تركت فريقه في حالة نقص عددي طوال المباراة تقريبًا.
المدرب هيلجيمارك 7.5: بيزا قتالية ومنظمة جيدًا على أرض الملعب، ولم تعاني كثيرًا حتى مع بقائها بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول. قراءة ممتازة للمباراة، مع تغييرات صائبة في الوقت المناسب.
كالياري
الضيوف، على الرغم من لعبهم معظم المباراة بأفضلية عددية، لم يتمكنوا أبدًا من فرض سيطرتهم، بل على العكس، لم يتعرضوا لأي خطر يذكر. وهكذا تستمر سلسلة النتائج السلبية التي يجب تحليلها بعمق، بغض النظر عن الترتيب.
كابريلي 6: على الرغم من الأهداف التي استقبلها، أنقذ العديد من الفرص الخطيرة وتجنب خسارة أكبر.
زي بيدرو 5.5: لم يكن مقنعاً تماماً اليوم، وعانى بشكل خاص من وجود موريو. كما كان حضوره ضعيفاً في الهجوم. (من الدقيقة 31 من الشوط الثاني، ألباراسين: بدون تقييم)
دوسينا 5: واجه صعوبة كبيرة في قراءة الكرات العالية للخصم. كان غير منتبه للغاية في الكرات الثابتة.
مينا 5.5: أثرت بعض الأخطاء في قراءة اللعب الدفاعي على أدائه. تم استبداله لإعطاء وزن أكبر للمرحلة الهجومية. (من الدقيقة 1 من الشوط الثاني زابا 6: دخول جيد إلى الملعب. يحاول الانطلاق في المساحات، حتى لو لم يتبعه أحد في بعض الأحيان).
بالسترا 5: لم يكن حاضراً كثيراً في المباراة اليوم. باستثناء بعض التمريرات العرضية، فإننا نتوقع بالتأكيد المزيد من لاعب بمثل قدراته.
أدوبو 5.5: لم يتمكن من الحفاظ على وتيرة المباراة، وبقي متحفظًا للغاية. (من الدقيقة 1 من الشوط الثاني، بافوليتي 6.5: دخل لإضفاء المزيد من الخطورة على الهجوم واستجاب بهدف رائع. مثال لزملائه.)
جايتانو 5.5: عليه أن يلعب في موقع متأخر بسبب التواجد المستمر لموريو الذي يضغط بشدة في منطقته. (من الدقيقة 19 من الشوط الثاني، مازيتيلي 6: يبرز ببعض اللعبات الجيدة في العمق.)
سليمانا 5: بعيد تمامًا عن مستواه وبعيد عن الهجوم. لم يدخل المباراة أبدًا، كان بعيدًا جدًا على الجانب، وأهدر بعض الفرص التي كان من الممكن أن تكون خطيرة.
أوبيرت 5: لم يلعب بشكل سيئ في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني بدا أنه متوتر للغاية وغالبًا ما يتأخر في التدخلات. في الواقع، في الربع ساعة الأخيرة، ركل ليريس دون أن يلمس الكرة، وتلقى بطاقة حمراء ثانية.
فولورونشو 5: مباراة يجب نسيانها بالنسبة له أيضًا. في الدفاع، لم ينجح أبدًا في إغلاق المساحات كما ينبغي، بينما في الهجوم أهدر الكثير من الفرص.
كيليكسوي 5.5: بعض التسديدات غير الدقيقة وقليلًا أكثر من ذلك. (من الدقيقة 19 من الشوط الثاني تريبي 6: أداء مقبول بشكل عام بعد دخوله الملعب).
المدرب بيساكان 5.5: على الرغم من التفوق العددي طوال المباراة تقريبًا، لم يتمكن من تحقيق الكثير من فريق يبدو أنه فقد التركيز اللازم واللياقة البدنية المثلى. حاول من خلال التبديلات إعطاء وزن أكبر للهجوم، لكن الهجوم لم يبدُ منظمًا تمامًا أبدًا.