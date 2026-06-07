بيريز يعود لأيام الماضي ونسبة متقاربة للغاية.. الإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية عديدة إلى فوز فلورنتينو بيريز بفترة رئاسية جديدة لنادي ريال مدريد تمتد حتى عام 2030.
وذلك بعد يوم انتخابي تاريخي شهد إقبالاً منقطع النظير من أعضاء الجمعية العمومية الذين توافدوا بصورة مكثفة على مقر التصويت في صالة كرة السلة بمدينة فالديبيباس الرياضية.
ووفقًا لمؤشرات صحيفتي "آس" و"ماركا" فقد أسفرت عملية الاستطلاع عن حصول فلورنتينو بيريز على نسبة 64% من إجمالي الأصوات، متفوقًا على منافسه الشاب رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي الذي حقق مفاجأة مدوية بحصده 36% من أصوات الناخبين، في انتخابات حظيت بمتابعة إعلامية وجماهيرية هائلة.