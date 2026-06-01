"المال ليس الأهم".. بيريز يفتح باب الرحيل أمام فينيسيوس وسط تعقيدات التجديد!

في مقابلة مع صحيفة "إل باييس"، أوضح بيريز أن ريال مدريد لن يعرقل طريق فينيسيوس في حال قرر المهاجم البحث عن تحدٍ جديد في مكان آخر. ومع سير مفاوضات العقد ببطء في الوقت الراهن، أضافت تصريحات الرئيس إثارة جديدة حول مستقبل النجم الذي أصبح الواجهة الأبرز لنجاحات النادي الأخيرة.

وتطرق بيريز للوضع قائلاً: "هناك متسع من الوقت لتوقيع التمديد. أود أن يبقى هنا طوال حياته؛ فهو مرتبط بشدة بالنادي. هل تعرفون من لا يحبه؟ الأشخاص غير المشجعين لريال مدريد. وإذا كان لا يرغب في البقاء في مدريد وأراد التوقيع مع نادٍ آخر، فسيكون حراً في القيام بذلك. لن أجبره على أي شيء، ولن يكون المال هو العامل الأهم؛ فهو لم يكن كذلك أبداً".