"وضع بيريز مثير للشفقة" .. رافا يوستي يهاجم رئيس ريال مدريد: يتهم برشلونة بالسرقة للتستر على كوارثه!

وفي حديثه قبيل مباراة برشلونة ضد ألافيس، لم يتردد يوستي في إبداء رأيه بشأن المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده بيريز. فقد أشار رئيس نادي برشلونة إلى أن الاتهامات المتعلقة بقضية نيجريرا والتحيز التحكيمي ما هي إلا تكتيك يهدف إلى صرف الانتباه عن فشل ريال مدريد في تحقيق النجاحات المحلية مقارنة بمنافسه الكتالوني.

وقال يوستي: "بدت كلمات فلورنتينو مثير للشفقة ومليئة بالأكاذيب. هذه المناورة من قبل فلورنتينو بيريز للتغطية على كارثة رياضية استمرت لمدة عامين لن تقوده إلى أي مكان. إنها ستارة دخان لمحاولة تبرير سوء الإدارة الرياضية. نحن مشجعو برشلونة سعداء للغاية ولن يسلبنا شيء سعادتنا".