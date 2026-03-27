تحدث جوزيبي بيرغومي على هامش بطولة "Yes Cup" عن السباق على لقب الدوري الذي يشارك فيه فريقه السابق، إنتر، إلى جانب ميلان ونابولي. وإليكم ما قاله "العم"، المدافع السابق والمحلل الرياضي الحالي.
بيرغومي: «اللقب لإنتر؟ انتبهوا لنابولي، فهي قادرة على الفوز بجميع المباريات. وستكون المباراة ضد روما حاسمة»
"من يدري ماذا سيحدث في نهاية الموسم. كل شيء مفتوح، سنرى من سيكون في أفضل حالة ذهنية وجسدية. بالنظر إلى جدولالمباريات، يمكن لنابولي أن يفوز بجميع المباريات، حيث يستضيف ميلان ويواجه كومو خارج أرضه. لو كان عليّ تشكيل فريق يناسب طبيعة الدوري الذي نلعب فيه، لاخترت لاعبي وسط أقوياء بدنيًا، ومهاجمين سريعين، ودفاعًا منظمًا. نابولي يمتلك كل هذا، ولديه التشكيلة الأكثر اكتمالاً. لكنه عانى من العديد من الإصابات. لو لم يخسر ميلان في نابولي، لكان لا يزال في الصدارة. علينا أن نرى كيف سيتفاعل إنتر، وكيف سيتعافى بعض اللاعبين. ستكون المباراة ضد روما حاسمة".
“Credo che Calhanoglu e Lautaro Martinez siano fondamentali per una questione di personalità, soprattutto Lautaro. Nel 3-5-2 dell'Inter dove arrivi in porta attraverso il gioco, innescare le punte è molto importante e come ti fa giocare Lautaro non ti fanno giocare gli altri attaccanti in rosa. Averlo fuori per così tanto tempo è stato determinante. Chi al suo fianco? Thuram era partito bene, poi si fa male con lo Slavia Praga e da quando è rientrato non è stato più lui. Non so se è una questione fisica o mentale. Pio Esposito c'è e si combina bene con Lautaro".