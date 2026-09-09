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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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بيدري يكشف كواليس فشل تجربته في فالديبيباس: ريال مدريد علمني التواضع ووالدي أخفى عرض برشلونة عني

برشلونة
ريال مدريد
بيدري
انتقالات
الدوري الإسباني

الكواليس التي كشف عنها لاعب خط الوسط بنفسه..

اليوم، أصبح بيدري أحد الركائز الأساسية لبرشلونة، لكنه كان من الممكن أن يكون كذلك في ريال مدريد.

ما غيّر كل شيء هو تجربة أداء مع «البلانكوس»، التي لم تنتهِ بنهاية سعيدة.

وقد كشف عن ذلك لاعب الوسط نفسه في موقع«The Players' Tribune»، في مقال مطول يستعرض مسيرة نمو الشاب انطلاقاً من تلك الحادثة.

  • بيدري وتجربة الأداء في ريال مدريد

    نبدأ بالحديث عن تجربة الأداء التي خاضها بيدري مع ريال مدريد..

    يقول نجم البرسا: "انتهت مسيرتي في «تاسكا فرناندو» بعد ليلة واحدة فقط، والحمد لله. كنت أراهن بكل شيء على كرة القدم. بعد بضعة أشهر، بينما كنت ألعب مع فريق مدينتي، بدأ والدي يتلقى مكالمات هاتفية من أندية كبرى. بدأ كل شيء مع ديبورتيفو؛ ثم جاءت مكالمة من ريال مدريد ليسألوا عما إذا كنت أرغب في خوض تجربة أداء في أكاديمية الناشئين التابعة لهم. لم تكن عائلتي تعرف تماماً كيف تتعامل مع الأمر: كنا أناساً عاديين، دون أي خبرة مع وكلاء اللاعبين أو أمور من هذا القبيل. أتذكر أن بعض الأصدقاء كانوا يسألونني: «ريال مدريد؟ هل ستذهب حقاً؟ هذا جنون»".

    وأضاف: "حتى وقت قريب كنت ألعب معهم في الحديقة، أتفهم ما أعنيه؟ بدا الأمر غير واقعي. كنت أردّ: «بالتأكيد. عليّ أن أجرب حظي». حتى أن بعض سكان الحي اتصلوا بنادي برشلونة ليروا ما إذا كانوا مهتمين بي. لكن الحقيقة هي أنني، في ذلك الوقت، لم أكن ضمن دائرة اهتمامهم.

    "أتذكر أن أحدهم كان يمزح قائلاً: «لو كان جدك لا يزال على قيد الحياة... يا إلهي» (في إشارة إلى جدي، الذي كان من أشد مشجعي برشلونة وخصم ريال مدريد، محرر)".

    بيدري واصل: "رافقني والدي إلى مدريد؛ وعندما وصلت إلى المركز الرياضي، كان الأولاد الآخرون قد استقروا بالفعل في السكن الداخلي ويقضون الصباح في المدرسة. أما أنا، فكنت أبقى طوال اليوم وحيداً في الفندق، دون أن أفعل شيئاً سوى التحديق في هاتفي في انتظار التدريب. لم يكن ذلك أمراً جيداً لمعنوياتي. بعد أسبوع، أعادوني إلى المنزل. ببساطة، لم يكن من المفترض أن تسير الأمور على هذا النحو".

    يحكي بيدري أيضًا أثر ما حدث عليه: "في الحقيقة، كانت تجربة علّمتني التواضع. ليس من اللطيف العودة إلى المنزل، ورؤية الأصدقاء، ومعرفة أن الجميع على علم بأنك لم تنجح. ومع ذلك، لن أنسى أبداً الدعم الكبير الذي تلقيته من الجميع. والجميل في الأمر أن الجميع في بلدتي كوميديون: كانوا يتعاملون مع الأمر وكأنه مادة للضحك، قائلين (لا تقلق، جدك ما كان ليسمح أبدًا بحدوث ذلك. كان هناك في الأعلى يتحدث مع الرب. في ذلك اليوم، جعل الرب الثلج يتساقط على مدريد عمدًا!)".

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  • التجربة في لاس بالماس

    بعد خيبة الأمل مع ريال مدريد، انضم بيدري إلى لاس بالماس..

    "في ذلك الوقت لم أكن لأتخيل ذلك أبدًا، لكن كل شيء حدث لسبب ما. كنت لا أزال مجرد فتى صغير، أتعلم؟ كنت بحاجة إلى الوقت لأنضج. في النهاية انضممت إلى أكاديمية لاس بالماس، التي كانت أقرب إلى منزلي، وكانت تلك أيضًا مغامرة جنونية. كنت في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمري، وكنت أعيش بمفردي للمرة الأولى. أتذكر أنني كنت أذهب للتسوق مع زملائي في الفريق، وكنا نخرج من المتجر بكل شيء، ما عدا الطعام الحقيقي. كنا نعتبر أنفسنا محظوظين إذا وجدنا، عند العودة إلى المنزل، في حقيبة التسوق قطعة صدر دجاج بسيطة على الأقل".

  • اتصال من برشلونة

    وفي النهاية، تحقق حلم طفولته بالانتقال برشلونة، يضيف بيدري: "بعد عام قضيته في لاس بالماس، بدأ والدي يتلقى مكالمات هاتفية. أخفى والدي ووالدتي الأمر عني حتى اضطروا عمليًا إلى إخباري؛ كانوا يحاولون حمايتي. أتذكر أن والدي اتصل بي ذات يوم وقال (هناك بعض الأندية المهتمة بك. عليك أن تقرر ما إذا كنت تريد الرحيل أم البقاء). فأجبتُ: «حسنًا... أخبرني ما هي هذه الفرق»، فرد (حسنًا، هل تريد أن تسمع؟ لأنني أعتقد أنه بمجرد أن أذكر ذلك الاسم، لن ترغب حتى في سماع أسماء الأندية الأخرى)، وعندما أخطرني أنه برشلونة، لم أتردد «ماذا؟ البارسا. حقاً. حسناً، يكفي هذا. هيا بنا».

    بيدري تابع: "وبالطبع، كان الأمر بمثابة سبب للبكاء المستمر بالنسبة لجميع أفراد عائلتي. أول من أخبرتهم بالأمر كانوا أصدقائي الثلاثة المقربون: فران، وروبن، وداني. وكان رد فعلهم كما يفعل سكان جزر الكناري دائمًا. كان داني يقول لي: «لكنني لا أفهم. كيف لبرشلونة أن يتصل بك؟ أنت لست بهذه القوة. أنا ألعب معك كل يوم! أنت جيد، صحيح، لكن بربك! هل ستلعب مع بوسكيتس؟!!! أعتقد أنك ستكون احتياطيًا، أليس كذلك؟ هذا جنون، يا أخي»".

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