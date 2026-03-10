بيدرو بورو يكسر صمته بشأن انفجاره الواضح على خط التماس أمام مدرب توتنهام إيغور تودور

أقر تودور علناً بأن دوري أبطال أوروبا يظل "إضافة" مرموقة، لكن الهدف الأساسي للنادي هو بلا شك البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويرى المدير الفني أن المسرح القاري يمثل "فرصة مجانية" لتجربة أفكار جديدة وكسر العادات السلبية التي عانت منها الفريق هذا العام. وقال تودور: "أعتقد أن هذا النوع من المباريات يمكن أن يساعدنا على التغيير بالطريقة الصحيحة".

"من الطبيعي أن تكون [دوري أبطال أوروبا] إضافة، لكن هذا لا يعني أننا لا نريد التأهل إلى الدور التالي. بالطبع، هذا مهم جدًا. إنه مهم. علينا أن ننمو، لذا يمكن أن تكون هذه فرصة. يمكن استخدام عقلية مختلفة تمامًا في هذا النوع من المباريات. ربما يساعدنا هذا على رؤية المشاكل التي نواجهها. أعتقد أن هذا النوع من المباريات يمكن أن يساعدنا على التغيير بالطريقة الصحيحة، ولكن مع التركيز دائمًا على أنفسنا، للنمو كفريق، وللقيام بالأمور بشكل أفضل، وهذا هو المهم".