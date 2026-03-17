بيدرو بورو يتحدث عن قرار إيغور تودور باستبدال أنتونين كينسكي بعد 17 دقيقة فقط من بداية المباراة التي تعرض فيها توتنهام لإهانة في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد

في مقابلة مع صحيفة «آس» الإسبانية، أكد بورو أن الفريق أيد تدخل تودور تأييدًا تامًا، واعتبره عملًا إنسانيًا وليس إعدامًا علنيًا. وأوضح اللاعب الإسباني: «من وجهة نظري، فعل المدرب الصواب؛ فقد أراد حمايته». «لم نعتقد أنه استبدله لأنه ارتكب خطأين. هذه هي الرسالة التي أوجهتها إلى توني - وهي أنه في كرة القدم، يمكن أن تحدث أشياء كثيرة. الأمر يتعلق بالوقوف من جديد؛ لا توجد طريقة أخرى".