Getty Images Sport
ترجمه
بيب غوارديولا يكشف السر وراء اندفاعات مانشستر سيتي نحو حسم اللقب في أواخر الموسم قبيل المواجهة الحاسمة ضد أرسنال
السر «المشمس» لنجاح سيتي
لطالما كان مانشستر سيتي سيد الأمتار الأخيرة من الموسم، وتشير نتيجته الكاسحة 3-0 على تشيلسي إلى أن نهاية سريرية أخرى قيد التشكل.
وعندما سُئل عن سبب وصول فرقِه تقليديًا إلى أفضل مستوياتها في الربيع، قدّم غوارديولا تفسيرًا مفاجئًا. وقال: «الشمس. لست أمزح. الشمس. في مانشستر لا توجد الشمس أبدًا. بصراحة، يكون المزاج أفضل. عقلية المجموعة»، كاشفًا بذلك المدرب.
وتدعم الإحصاءات بالفعل النظرية القائلة إن سيتي يزدهر كلما طالت الأيام. فمنذ تولّي غوارديولا قيادته منذ عام 2016، فاز «السيتيزنز» بـ29 مباراة من أصل 32 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز أُقيمت في شهر أبريل.
وبعيدًا عن الطقس، عزى بيب استمراريتهم إلى الثقافة داخل ملعب الاتحاد، قائلًا: «منحني التسلسل الهرمي عقلية لاعبين مذهلين. هذا هو مفتاح النجاح».
- Getty Images Sport
تم تصنيف أرسنال على أنه «الأفضل في إنجلترا» حالياً
على الرغم من الزخم المقلق لسيتي، سارع غوارديولا إلى ردّ صفة المرشّح الأبرز للقب إلى فريق أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا.
يتصدر أرسنال حاليًا جدول الترتيب بفارق ست نقاط، رغم أن سيتي لا يزال لديه مباراة مؤجلة، وقد هزم «الغانرز» في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. وقال غوارديولا عقب الفوز في ستامفورد بريدج: «قدّمنا ثلاث مباريات جيدة، لكن أفضل فريق في إنجلترا هو أرسنال. الأرقام موجودة. سنستعد جيدًا هذا الأسبوع. سنُجري تعديلات انطلاقًا من كأس الرابطة. ما يحدد الفرق هو كيفية لعبك. إذا لم تتطور كفريق في طريقة لعبك فلن تفوز».
التعامل مع ضغط الطرف الأضعف
يعتقد غوارديولا أن الديناميكية النفسية قد تغيّرت منذ فوز سيتي على أرسنال في نهائي الكأس في مارس. مستعيدًا الإجماع داخل فريقه قبل ذلك النهائي، قال: "كنا الطرف الأضعف، وكان ذلك مثاليًا. الآن الأمر مختلف وعلينا أن ندرك ذلك".
- AFP
أسبوع حافل ينتظر سباق اللقب
كان الفوز على تشيلسي بمثابة إعلان نوايا، أشعلته أهداف في الشوط الثاني من نيكو أوريلي، ومارك غويهي، وجيريمي دوكو. وقد مهّد ذلك المسرح على نحو مثالي لمواجهة مباشرة ضخمة مع أرسنال قد تحسم وجهة اللقب. ويتعين على سيتي الآن خوض أسبوع من التحضيرات المكثفة لضمان قدرتهم على تكرار نجاحهم في نهائي الكأس داخل الدوري.
وبينما يظل غوارديولا متوجسًا من جودة أرسنال، يبدو فريقه منتعشًا ومركّزًا. إن عودة لاعبين أساسيين من الإصابة وتألق مستوى شبان مثل أوريلي قد منحت الفريق دفعة في توقيت مثالي.