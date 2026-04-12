لطالما كان مانشستر سيتي سيد الأمتار الأخيرة من الموسم، وتشير نتيجته الكاسحة 3-0 على تشيلسي إلى أن نهاية سريرية أخرى قيد التشكل.

وعندما سُئل عن سبب وصول فرقِه تقليديًا إلى أفضل مستوياتها في الربيع، قدّم غوارديولا تفسيرًا مفاجئًا. وقال: «الشمس. لست أمزح. الشمس. في مانشستر لا توجد الشمس أبدًا. بصراحة، يكون المزاج أفضل. عقلية المجموعة»، كاشفًا بذلك المدرب.

وتدعم الإحصاءات بالفعل النظرية القائلة إن سيتي يزدهر كلما طالت الأيام. فمنذ تولّي غوارديولا قيادته منذ عام 2016، فاز «السيتيزنز» بـ29 مباراة من أصل 32 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز أُقيمت في شهر أبريل.

وبعيدًا عن الطقس، عزى بيب استمراريتهم إلى الثقافة داخل ملعب الاتحاد، قائلًا: «منحني التسلسل الهرمي عقلية لاعبين مذهلين. هذا هو مفتاح النجاح».



