في حديثه إلى وسائل الإعلام قبل مباراة مانشستر سيتي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نيوكاسل يونايتد في سانت جيمس بارك، قدم جوارديولا تقييمًا مفصلاً لحالة فودن الحالية. أكد المدرب الكتالوني أن عودة فودن إلى أفضل مستوياته ستكون عملية تدريجية وليست بين عشية وضحاها. وحث خريج الأكاديمية على تجاهل الضغوط الخارجية والتركيز على متعة اللعب لمساعدته في تجاوز هذه الفترة العصيبة.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "شعرت أنه لعب بشكل جيد جدًا [ضد فورست]. لكننا معتادون على أن يكون حاسمًا للغاية في الثلث الأخير من الملعب، وهذا يحدث عندما لا تخسر الكثير من النتائج، وتكون حرًا في الثلث الأخير من الملعب".