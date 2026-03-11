بيب جوارديولا يمزح حول لقاء كيليان مبابي في باريس مع الممثلة إستر إكسبوسيتو قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

عندما سُئل عن رأيه في رحلة مبابي إلى باريس خلال هذه المرحلة الحرجة من تعافيه، تظاهر جوارديولا في البداية بالهدوء قبل أن يدلي بتصريح أثار ضحك الحاضرين. "هل رأيي في ذهاب مبابي إلى باريس خلال فترة تعافيه مهم حقًا؟" سأل مدرب مانشستر سيتي، متسائلاً للحظة عن سبب مناقشة خط سير رحلة لاعب ريال مدريد في مؤتمره الصحفي.

ومع ذلك، لم يستطع مدرب برشلونة السابق مقاومة الإشارة بخفة إلى الصور التي انتشرت على نطاق واسع لمبابي وإكسبوسيتو. وقال جوارديولا ضاحكًا: "بالمناسبة، وفقًا للتقارير، لم يكن وحده".