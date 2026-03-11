Getty/GOAL
بيب جوارديولا يمزح حول لقاء كيليان مبابي في باريس مع الممثلة إستر إكسبوسيتو قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
بيب يتصدر الأضواء قبل مواجهة ريال مدريد
وبحسب ما ورد، سافر مهاجم ريال مدريد إلى باريس للحصول على رأي طبي ثانٍ بشأن إصابة طويلة الأمد. لكن الأخبار لم تقتصر على الاستشارات الطبية، حيث شوهد مبابي في العاصمة الفرنسية برفقة الممثلة الإسبانية الشهيرة إكسبوسيتو. أثارت الصور عاصفة من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من جودة الصور الرديئة، إلا أنها أضافت وزناً كبيراً إلى التكهنات المستمرة بشأن طبيعة علاقتهما. كان غوارديولا على علم بآخر الشائعات التي انتشرت قبل الليلة الأوروبية الكبيرة.
- Getty/ GOAL
رد صفيق من مدرب سيتي
عندما سُئل عن رأيه في رحلة مبابي إلى باريس خلال هذه المرحلة الحرجة من تعافيه، تظاهر جوارديولا في البداية بالهدوء قبل أن يدلي بتصريح أثار ضحك الحاضرين. "هل رأيي في ذهاب مبابي إلى باريس خلال فترة تعافيه مهم حقًا؟" سأل مدرب مانشستر سيتي، متسائلاً للحظة عن سبب مناقشة خط سير رحلة لاعب ريال مدريد في مؤتمره الصحفي.
ومع ذلك، لم يستطع مدرب برشلونة السابق مقاومة الإشارة بخفة إلى الصور التي انتشرت على نطاق واسع لمبابي وإكسبوسيتو. وقال جوارديولا ضاحكًا: "بالمناسبة، وفقًا للتقارير، لم يكن وحده".
لا أقصد إهانة الفرنسي
على الرغم من النكات، سارع جوارديولا إلى الدفاع عن حق اللاعب في الحصول على وقت شخصي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف شائعة في عالم كرة القدم. ورفض أي اقتراحات بأن مبابي كان غير محترف بسبب سفره أو ظهوره في الأماكن العامة أثناء تعافيه من إصابة.
"هل رأيي مهم حقًا؟ هذا يحدث في نادينا أيضًا، ويحدث في كل الأندية. ولا أعتقد أن هذا يعد عدم احترام"، خلص مدرب مانشستر سيتي.
- AFP
الاهتمام يعود إلى الملعب
أصبحت المنافسة بين مانشستر سيتي وريال مدريد واحدة من أبرز الأحداث في كرة القدم الأوروبية الحديثة. من العودة الدرامية في الوقت المحتسب بدل الضائع إلى الأداء الرائع في الاستحواذ على الكرة، لا تخلو هذه المواجهات أبدًا من الإثارة. تاريخ غوارديولا مع ريال مدريد، الذي يعود إلى فترة عمله الأسطورية في برشلونة، يضيف مزيدًا من الإثارة إلى قصة مثيرة بالفعل. مع اقتراب مباراة الذهاب، تظل صحة مبابي محور اهتمام كلا الفريقين، حيث لم يؤكد المدرب ألفارو أربيلوا بعد ما إذا كان اللاعب الفرنسي سيكون لائقًا للعب. سيكون ريال مدريد في حاجة ماسة إلى لاعبه البارز لقيادة الهجوم، بينما سيستعد مانشستر سيتي لكل السيناريوهات المحتملة.
