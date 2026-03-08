بيب جوارديولا يمزح بأنه قد يذهب في إجازة بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف لمباراتين مع مانشستر سيتي - لكنه سيظل في مقعد البدلاء في نهائي كأس كاراباو

وقع الحادث عندما بدا أن كيران تريبير قد سحب دوكو، مما أثار غضب مدرب مانشستر سيتي عندما لم يعلن الحكم صامويل باروت عن ارتكاب مخالفة. "اسمعوا، الأمر لا يتعلق بركلة جزاء أو عدمها. هناك تصرفات [تحكيمية] يصعب عليّ فهمها. عندما يتم سحب جيريمي من الخلف، فهذا يعتبر مخالفة في كل مكان عدا هنا. هذا هو الحال. سيكون هناك حظر لمدة مباراتين. سأذهب في إجازة خلال المباراتين المقبلتين وستستمر الفريق"، قال جوارديولا لـ TNT Sports بعد صافرة النهاية.

وأضاف معبراً عن إحباطه: "سأقول لكم شيئاً - نحن نحمل جميع الأرقام القياسية في هذا البلد، جميعها، على الرغم من كل شيء. نحن نحمل الرقم القياسي للمدرب الذي حصل على أكبر عدد من البطاقات الصفراء. أريد جميع الأرقام القياسية والآن حصلت عليها، حظر لمدة مباراتين وسأذهب في إجازة خلال المباراتين المقبلتين. هناك أشياء بعد 10 سنوات لا أستطيع فهمها. راجعوا الإجراء. بالطبع سأدافع عن دوكو وجميع فريقي".