ترجمه
بيب جوارديولا يكسر أخيرًا لعنة «مدرب الشهر»، حيث حصل مدرب مانشستر سيتي على أول جائزة له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2021
العودة التي طال انتظارها إلى منصة التتويج
فاز مدرب «سيتي» بجائزة «أفضل مدرب في الشهر» لشهر فبراير، وهي أول جائزة يحصدها منذ أكثر من أربع سنوات. ويأتي هذا التكريم في أعقاب سلسلة نتائج رائعة تمكن خلالها فريقه من فرض سيطرته خلال فترة الشتاء الحاسمة.
الصعود على سلم العظمة عبر العصور
على الرغم من عدم فوزه بالجائزة منذ ديسمبر 2021، فإن هذه هي المرة الثانية عشرة التي يحصد فيها جوارديولا لقب «مدرب الشهر»، مما يضعه في المركز الثالث منفرداً خلف السير أليكس فيرجسون وأرسين فينجر.
ويحتل مدرب مانشستر سيتي الآن المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن ديفيد مويس مدرب إيفرتون، مما يعزز مكانته كواحد من أكثر الشخصيات حصولاً على الجوائز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
تتصدر قائمة مباريات شهر فبراير
استند فوز غوارديولا إلى أداء شبه مثالي في شهر فبراير، حيث تمكن فريقه من تحقيق التوازن بين المرونة التكتيكية والصلب الدفاعي. بعد أن استهل الشهر بتعادل أمام توتنهام هوتسبير، قاد غوارديولا مانشستر سيتي إلى حصد 13 نقطة في الأسابيع المتبقية، وهو أعلى رصيد في الدوري، بفضل الانتصارات التي حققها الفريق على ليفربول وفولهام ونيوكاسل ولييدز. وقد ضمن هذا الرصيد المثير للإعجاب بقاء سيتي في صلب سباق اللقب، في الوقت الذي عانى فيه منافسوه من صعوبات في الحفاظ على المستوى.
واضطر المدرب البالغ من العمر 54 عاماً إلى التغلب على منافسة شديدة للفوز بالجائزة، ليظهر في النهاية كالخيار المفضل من بين مجموعة من المدربين الموهوبين. وتصدر غوارديولا قائمة تضم أربعة مرشحين، من بينهم كيث أندروز (برينتفورد)، ومايكل كاريك (مانشستر يونايتد)، وأرني سلوت (ليفربول).
احتفال مزدوج لفريق «السيتي»
كان شهراً مثمراً على جميع الأصعدة لفريق «إتيهاد»، حيث تمت مكافأة الأداء الفردي المتميز للاعبي الفريق الأول إلى جانب النجاح التكتيكي لمدربهم. وهذه هي الجائزة الثانية التي يفوز بها مانشستر سيتي في شهر فبراير، بعد أن حصل المهاجم أنطوان سيمينيو على لقب «أفضل لاعب في الشهر». ومع تقديم كل من الجهاز الفني واللاعبين على أرض الملعب لأداء يستحق الجوائز، يبدو أن سيتي في وضع جيد لمواصلة سعيه نحو المزيد من الألقاب مع اقتراب الموسم من مرحلته الحاسمة.
