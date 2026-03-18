AFP
ترجمه
بيب جوارديولا يقدم آخر المستجدات بشأن إصابة إرلينج هالاند بعد الحادثة التي وقعت في دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل نهائي كأس كاراباو
دفعة جاءت في الوقت المناسب وسط خيبة أمل أوروبية
على الرغم من خيبة الأمل التي تسببت بها الخروج من البطولة الأوروبية، تلقى عملاق الدوري الإنجليزي دفعة معنوية قوية قبل نهائي كأس كاراباو يوم الأحد ضد أرسنال. وقد أثيرت مخاوف عندما تم استبدال هالاند في الدقيقة 60 من المباراة ضد ريال مدريد، لا سيما أنه بدا وكأنه يهز رأسه وهو يجلس على مقاعد البدلاء. ومع ذلك، سارع مدرب مانشستر سيتي إلى نفي أي تكهنات بإصابة نجمه.
بيب يعلن جاهزية هالاند للمواجهة في ويمبلي
وقال جوارديولا للصحفيين عقب المباراة: "إرلينج هالاند لا يعاني من أي إصابة. وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد أرسنال". وستشكل هذه الأخبار مصدر ارتياح كبير لمشجعي "إيتيهاد"، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى حصد أول لقب له في موسم صعب. ويعد وجود النجم الرئيسي للهجوم في ويمبلي أمرًا ضروريًا، خاصةً في مواجهة فريق "الغانرز" الذي يتصدر حاليًا سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
روني يتساءل عن استبدال هالاند
أثار قرار استبدال هالاند في الوقت الذي كان فيه مانشستر سيتي لا يزال يحاول تعديل النتيجة دهشة المحللين، ومن بينهم المهاجم السابق لمانشستر يونايتد واين روني. ورغم أن النرويجي يمر بفترة جفاف هجومي مقارنة بمستواه المعتاد - حيث سجل أربعة أهداف فقط في آخر 17 مباراة خاضها - إلا أنه بدا خطيراً أمام ريال مدريد، حيث سدد خمس تسديدات على المرمى وسجل هدفاً في الدقيقة 41. رأى روني أن النجم كان يجب أن يبقى على أرض الملعب لقيادة أي محاولة للعودة في النتيجة.
"كنت أود أن أراه يبقى لفترة أطول وأن يحاول مانشستر سيتي تسجيل الهدف الثاني"، قال اللاعب السابق الذي أصبح محللاً خلال بث قناة Amazon Prime Sport. "كان بيب وهاالاند يعلمان أن المباراة قد انتهت، لذا اختارا إراحته". أدى هذا القرار في النهاية إلى دخول عمر مرموش، لكن مانشستر سيتي فشل في تسجيل الأهداف المطلوبة، حيث قضى فينيسيوس جونيور على آماله بهدف متأخر ليحسم النتيجة الإجمالية 5-1.
سيتي يسعى لإنقاذ موسمه في مواجهة أرسنال
يجب أن يتحول التركيز الآن بسرعة إلى الشؤون المحلية، في الوقت الذي يسعى فيه «سيتي» للتغلب على تراجع مستواه. وبصرف النظر عن الخروج من دوري أبطال أوروبا، فقد خسر النادي نقاطًا أمام «نوتنغهام فورست» و«ويست هام»، مما سمح لـ«أرسنال» بتوسيع الفارق بشكل كبير في صدارة الترتيب. وتمثل المباراة النهائية يوم الأحد في «ويمبلي» فرصة مثالية للرد على فريق ميكيل أرتيتا واستعادة الزخم الذي يحتاج إليه الفريق بشدة في المرحلة الأخيرة من الموسم.
