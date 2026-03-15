ترجمه
بيب جوارديولا يذكر اسم اللاعب الذي كان ينبغي عليه استبعاده بعد «اختياره الخاطئ» في مباراة تعادل مانشستر سيتي أمام وست هام
تأثير ريان شيركي
تلقى مانشستر سيتي ضربة قوية لطموحاته في الفوز باللقب بعد تعادله مع وست هام، مما جعله يتخلفبفارق تسع نقاط عن متصدر الدوري. واختار المدرب الكتالوني إشراك أنطوان سيمينيو وعمر مارموش على الجناحين لدعم إرلينغ هالاند، لكن الثلاثي الهجومي افتقر إلى الانسيابية المطلوبة لاختراق دفاع وست هام الصلب. تغيرت مجريات المباراة بشكل كبير في الشوط الثاني عندما دخل ريان شيركي من مقاعد البدلاء. إلى جانب البدلاء الآخرين مثل فيل فودن وجيريمي دوكو، قدم شيركي الإبداع الذي كان مفقوداً خلال الساعة الأولى. وقد ساهمت قدرته على التعامل مع الكرة في المساحات الضيقة في فتح ثغرات في دفاع وست هام في كثير من الأحيان، على الرغم من أن مانشستر سيتي فشل في النهاية في تسجيل هدف الفوز.
غوارديولا يتحمل مسؤولية الخطأ التكتيكي
وفي معرض تعليقه على النتيجة وقراراته المتعلقة بتشكيلة الفريق، كان غوارديولا صريحًا في تقييمه لأدائه على خط التماس. «اختيار سيئ»، أوضح مدرب مانشستر سيتي. «يمكنكم الآن أن تنتقدوني بشدة بسبب التشكيلة، فأنا أستحق ذلك. أحيانًا يكون الأمر من أجل التوازن. لقد تعلمنا في بداية (هذا الموسم) أنه عندما نلعب بإرلينغ مع جيريمي [دوكو] أو شيركي، فإننا نصبح غير متوازنين بشكل لا يصدق، ولا نتمتع بالاستقرار الذي يجب أن تتمتع به الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز".
تحقيق الاستقرار في عام انتقالي
على الرغم من خسارة النقاط، لا يزال مدرب «السيتي» متفائلاً بأن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح، حتى وإن كان لا يزال يعمل على صقل هويته. ودافع عن استخدامه لـ«سيمينيو»، مع الاعتراف بأن «شيركي» يمثل تهديداً فريداً يصعب تجاهله، خاصةً عندما تصبح المباريات متكافئة في المراحل الأخيرة.
"إنه فريق في طور النمو، أعتقد أننا تطورنا كثيرًا منذ البداية، لكن المهمة لم تنتهِ بعد. الأمر هكذا أحيانًا، لكنني لن أقول إنني لا أحب اللعب مع ريان، خاصةً عندما يدخل من مقاعد البدلاء، فدائمًا ما يكون تأثيره مذهلاً. لكن في بعض الأحيان لا يتمتع بالسرعة المطلوبة، الفريق دائمًا ما يكون مستقرًا عندما يلعب سيمينيو ونيكو أورايلي في مركز الجناح ويتوغلان إلى الداخل ويصلان إلى منطقة الجزاء، فهما جيدان جدًا حقًا. ما زلت أبحث عن أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار والاتساق في الفريق"، أضاف.
ريال مدريد يلوح في الأفق بدوري أبطال أوروبا
لم يعد أمام مانشستر سيتي متسع من الوقت للتفكير في إخفاقاته المحلية، حيث يستعد لخوض مباراة أوروبية حاسمة. عليه أن يوجه أنظاره نحو ريال مدريد في منتصف الأسبوع، حيث يواجه مهمة شاقة تتمثل في تعويض فارق ثلاثة أهداف في مباراة الإياب من دور الـ16بدوري أبطال أوروبا.
