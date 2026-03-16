بيب جوارديولا يدلي باعتراف مفاجئ بعد إلغاء حصة تدريبية لمانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد في مباراة الإياب الحاسمة بدوري أبطال أوروبا
التعب عامل مؤثر في قرار التدريب
على الرغم من أن الظروف لم تكن في صالح مانشستر سيتي، قرر غوارديولا إلغاء الحصة التدريبية في اليوم السابق للمباراة. وبدلاً من ذلك، سيتدرب الفريق في يوم المباراة نفسه. وهذه هي المرة الثالثة التي يلغي فيها المدرب التدريب في اليوم السابق للمباراة، حيث فعل الشيء نفسه قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند في نوفمبر (التي فاز فيها سيتي 4-1) وقبل رحلة ديسمبر إلى فولهام (التي فاز فيها الفريق 5-4).
وستكون مباراة الإياب ضد ريال مدريد هي المباراة الثالثة لمانشستر سيتي في سبعة أيام، وقال جوارديولا إن التعب الناجم عن الرحلة إلى إسبانيا والتعادل 1-1 مع وست هام يوم السبت كان أحد العوامل التي دفعته إلى إلغاء الحصة التدريبية. وأعلن أن الحصص التدريبية ليست ذات فائدة كبيرة على أي حال.
جوارديولا: التدريبات لا تحقق تحسناً كبيراً
قال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "كنا في مدريد، وبقينا في الفندق حتى وقت متأخر، ثم عدنا في الصباح، ولم نتدرب. أمس [بعد مباراة وست هام] عدنا في الثانية أو الثالثة صباحًا. في الوقت الحاضر، التدريب لا يحقق تحسنًا كبيرًا. لقد فعلت ذلك مرتين أو ثلاث مرات هذا الموسم. قبل مباراة دورتموند، وفولهام. أحيانًا نتدرب وأحيانًا نبقى في المنزل. نحن نعرف بعضنا جيدًا، ونتمرن على أشياء كثيرة."
وعندما سُئل عما إذا كان عدم التدريب قبل تلك المباريات قد ساعد فريقه على الاستعداد لمباريات دورتموند أو فولهام، أجاب: "لا أعرف."
برناردو: عدم التدريب يمكن أن «يحرر أذهاننا»
أكد برناردو سيلفا، قائد فريق مانشستر سيتي، أنه لم يتفاجأ بقرار إلغاء التدريب. وأوضح قائلاً: "لقد فعلنا ذلك مرات عديدة في الماضي عندما خسرنا مباريات، وعندما فزنا بمباريات، وعندما شعر المدرب أن ذلك هو الأفضل للفريق". "وبالنظر إلى كل الرحلات التي قمنا بها هذا الأسبوع، أعتقد أنه رأى أنه من الأفضل لنا أن ننام بشكل أفضل، وأن نبقى في المنزل ليوم واحد إضافي، لنريح عقولنا قليلاً ونعود غداً أقوى وأكثر استعداداً للمباراة".
وعند سؤاله عما إذا كان بإمكان مانشستر سيتي تحقيق العودة، قال البرتغالي: "لقد علمتنا هذه الرياضة أن الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث في مباراة كرة القدم. وعلى الرغم من أن النتيجة في مدريد كانت سيئة للغاية، فإننا سنقاتل. سنقاتل بالتأكيد حتى النهاية، مع العلم أن الأمر سيكون صعباً. الخصم قوي جدًا. النتيجة الأولى لم تكن جيدة، لكن الكثير من الأمور يمكن أن تحدث، خاصة هنا على أرضنا في ملعب الاتحاد".
يحتاج «سيتي» إلى «مباراة مثالية» للتأهل
سيحظى ريال مدريد بدفعة معنوية في مباراة الإياب بعودة كيليان مبابي، الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة إلى جانب جود بيلينغهام ورودريغو. وستكون هذه المباراة هي المباراة الثلاثين لغوارديولا ضد «البلانكوس» كمدرب لمانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وبرشلونة، والمباراة الخمسين له بما في ذلك المباريات التي خاضها كلاعب مع برشلونة.
كمدرب، سجل غوارديولا 14 فوزاً وستة تعادلات وتسع هزائم، وسجلت فرقه 59 هدفاً مقابل 47 هدفاً لريال مدريد. مع مانشستر سيتي، سجل غوارديولا خمسة انتصارات وأربع هزائم وثلاثة تعادلات، على الرغم من فوزه في اثنتين من المباريات الخمس في الأدوار الإقصائية ضد الفريق الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة.
وعلق جوارديولا قائلاً: "أنا راضٍ جداً عما عشته [ضد ريال مدريد]. تمنحك هذه المباريات الكثيرة منظوراً واسعاً، والنتائج ليست سيئة. لقد حققنا إنجازات رائعة، ومهما يحدث غداً، فلن يغير ذلك كل ما عشته كلاعب ومدرب".
وعندما سُئل عما إذا كان لديه رسالة خاصة أعدها للاعبيه لتحفيزهم، أضاف: "هناك القليل مما يمكن قوله، فهي مثل المباراة النهائية. نحن جميعًا بالغون ونعرف ما يتعين علينا فعله. علينا أن نلعب مباراة مثالية لقلب النتيجة".
