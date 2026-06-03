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أحمد فرهود

أهداف رياضية وعوائق إدارية وشخصية: بيب جوارديولا معجب بـ"التطور السعودي".. لكن على الهلال والنصر نسيان حلم التعاقد معه!

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بيب جوارديولا
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بايرن ميونخ
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني

الجميع يترقب "الخطوة القادمة" في مسيرة جوارديولا..

بعد مواجهة الهلال المثيرة في مونديال الأندية 2025، أدرك المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا أن كرة القدم السعودية؛ لم تعد مجرد طفرة عابرة، بل واقعًا يغيّر خارطة اللعبة.

نعم.. جوارديولا الذي كان يتولى قيادة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وقتها، ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور ثمن النهائي؛ بعد هزيمة مفاجئة أمام عملاق الرياض الهلال، بثلاثة أهداف مقابل أربعة.

المهم.. المدير الفني الإسباني أخذ يمتدح التطور الكبير في كرة القدم السعودية، بعد هذه المباراة؛ الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن هذا الرجل الخبير، سيعمل في المملكة يومًا ما.

هذا اليوم اقترب كثيرًا في نظر هؤلاء، بعد إعلان جوارديولا الرحيل عن مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الرياضي 2025-2026؛ حيث أخذت الأندية السعودية الكبيرة - الهلال والنصر -، تُقدِّم العروض المغرية له.

لكن.. يبدو أنه بالنسبة لبيب جوارديولا؛ الاعتراف بتطور الكرة السعودية شيء، وقبول العمل في المملكة أمر مختلف تمامًا.

هذا اتضح في تصريحات وكيله جوسيب ماريا أوروبيتج، ومن ثم كلمات شقيقه بيري جوارديولا؛ حيث أكد الثنائي أن المدير الفني الإسباني، لا يفكر في العمل بالسعودية.

تصريحات أوروبيتج جاءت مع صحيفة "عكاظ"؛ قبل أن يعلن شقيقه عبر موقع "365Scores" أن أخبار انفتاح جوارديولا للعمل في السعودية "كاذبة"، ومجرد شائعات في وسائل الإعلام فقط.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ الأسباب التي قد تكون وراء رفض بيب جوارديولا، فكرة العمل في السعودية..

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    تفكير بيب جوارديولا في "راحة سلبية" لاستعادة النشاط!

    الإسباني بيب جوارديولا دخل عالم التدريب، صيف عام 2007؛ وذلك عندما أشرف على القيادة الفنية للفريق الثاني "الرديف"، بالعملاق الكتالوني برشلونة.

    بعدها بعام واحد فقط؛ راهن الرئيس جوان لابورتا على جوارديولا، لتولي القيادة الفنية لفريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    هذا الرهان الذي جاء بناء على نصيحة من الأسطورة الراحل يوهان كرويف، الذي كان يتولى وقتها منصب الرئيس الشرفي للعملاق الكتالوني، كان ناجحًا للغاية؛ حيث أثبت جوارديولا عبقريته التدريبية، وصنع واحدًا من أفضل الفرق في تاريخ الساحرة المستديرة.

    ومنذ ذلك الوقت.. حقق جوارديولا 40 بطولة كـ"مدرب"، مع 3 أندية احترافية مختلفة؛ وذلك على النحو التالي:

    * برشلونة: من 2008 إلى 2012.

    * بايرن ميونخ الألماني: من 2013 إلى 2016.

    * مانشستر سيتي الإنجليزي: من 2016 إلى 2026.

    أي أن بيب جوارديولا خلال 18 سنة مع عالم التدريب "الاحترافي"، لم يأخُذ سوى موسم رياضي واحد فقط "راحة"؛ وهو ذلك الذي كان بين رحيله عن برشلونة، وتوليه القيادة الفنية لبايرن ميونخ.

    وبالتالي.. يبدو أنه من ضمن أسباب رفض جوارديولا، النظر إلى العروض السعودية حاليًا؛ هو رغبته في أخذ قسط من "الراحة السلبية"، بعد 10 سنوات متتالية مع مانشستر سيتي.

    وعانى جوارديولا من ضغوطات نفسية كبيرة، في آخر عامين مع السيتزنس؛ لذا يحتاج إلى استعادة نشاطه أولًا، قبل التفكير في خطوته التدريبية الجديدة.

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  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    حلم بيب جوارديولا بـ"تدريب المنتخبات" والاعتزال مبكرًا

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا، وهو: "إذًا.. هل رفض المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا للعروض السعودية بسبب رغبته في الحصول على راحة سلبية فقط؟!".

    بمعنى.. هل من الممكن أن يفكر جوارديولا في العمل بالمملكة العربية السعودية، صيف عام 2027؛ بعد أن يبتعد لمدة عام كامل مثلًا، عن عالم الساحرة المستديرة؟!.

    الإجابة على ذلك؛ هو أن كل شيء وارد في عالم الساحرة المستديرة، لكن الواقع الحالي يقول "لا" أيضًا.

    ويبدو أن فكرة جوارديولا الأقرب - في الوقت الحالي على الأقل -، بعد العودة إلى عالم التدريب مجددًا؛ هي كالتالي:

    * أولًا: الإشراف على تدريب منتخب ما.

    * ثانيًا: اعتزال التدريب بعد نهاية تجربته مع المنتخبات.

    هذا ليس شيء مؤكد بالطبع، لكننا نتذكر تصريحات قديمة لجوارديولا؛ أكد فيها أنه يحلم بتدريب منتخب ما في بطولة كأس العالم، والاعتزال مبكرًا.

    لذا.. من الممكن أن يعود بيب جوارديولا إلى عالم التدريب، في صيف عام 2027 مثلًا؛ من خلال قيادة منتخب ما، والاستمراره معه حتى نهاية كأس العالم 2030.

    ولا يبدو أن هذا المنتخب هو الأخضر السعودي؛ حيث من المتوقع أن يقود المدير الفني الإسباني مشروعًا ما، قادر به على أن يتوّج باللقب العالمي.

    كذلك.. لا يُمكن إغفال فكرة أن يقوم نادٍ أوروبي كبير، بإغراء جوارديولا بـ"مشروعه الرياضي"؛ لينجح في التعاقد معه بشكلٍ رسمي، خلال الفترة القادمة.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    أزمة إدارية تتعب الأندية السعويدية قد تكن وراء قرار جوارديولا!

    بعيدًا عن الرغبة في الراحة أو الإشراف على منتخب ما؛ هُناك أسباب "إدارية" قد تكون وراء استبعاد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، فكرة العمل في الملاعب السعودية.

    الحقيقة أن جوارديولا إذا أشرف على تدريب نادٍ سعودي ما؛ فإن الأخير سيستطيع توفير ميزانية ضخمة له، من أجل شراء اللاعبين الذين يخدمون خططه.

    لكن هُناك جزء آخر من الحقيقة، التي لا يجب أن نتغافل عنها أبدًا، عند الحديث عن المدير الفني الإسباني؛ وهي كالتالي:

    * أولًا: جوارديولا يعشق أن يكون هو "مهندس المشروع"؛ في النادي الذي يعمل به.

    * ثانيًا: جوارديولا يفضل أن يكون هُناك شخص واحد يتواصل معه في النادي؛ مثل المدير الرياضي.

    أي أن بيب جوارديولا يعشق الإشراف على كل شيء، في النادي الذي يعمل به، سواء "صفقات، منشآت وملاعب تدريب، معدات رياضية وغيرها"؛ كما أنه يرغب أن يكون المدير الرياضي متوافقًا مع أفكاره، ولا يشتت نفسه بالحديث مع أكثر من شخص.

    ويبقى السؤال الآن؛ هو: "هل هذا الأمر مضمون إذا تولي جوارديولا القيادة الفنية لأي نادٍ سعودي؟!".

    الرد على هذا السؤال هو "لا" بالطبع؛ فرغم كل التطور التي تشهده الكرة السعودية، إلا أن الأندية لا تزال تُعاني من تداخل الصلاحيات بين الرئيس والمديرين الرياضي والتنفيذي.

    وكل المدربين بمن فيهم البرتغالي جورج جيسوس، الذي قاد نادي النصر للقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، والألماني ماتياس يايسله الذي حقق النخبة الآسيوية "مرتين متتاليتين" مع عملاق جدة الأهلي، اشتكوا من هذا الأمر.

    لذا.. هذا يتنافى مع أسلوب عمل بيب جوارديولا؛ ومن هُنا قد يكون ذلك هو السبب وراء قراره، باستبعاد فكرة العمل في السعودية - الآن أو بشكلٍ نهائي -.

  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    حياة بيب جوارديولا الشخصية "عائق كبير" للعمل في السعودية!

    أخيرًا.. قد تكون الحياة الشخصية للمدير الفني الإسباني بيب جوارديولا؛ سببًا رئيسيًا في استبعاد فكرة العمل في المملكة العربية السعودية، رغم ضخامة العرض المالي والوعود الفنية.

    هذه الأسباب الشخصية التي نقصُدها، والمتعلقة بالفيلسوف الإسباني؛ تتمثّل في الآتي:

    * أولًا: رغبة جوارديولا في البقاء بالقرب من عائلته، حتى بعد الانفصال عن زوجته.

    * ثانيًا: استمرار جوارديولا في نشاطاته السياسية والاجتماعية، المعتاد عليها.

    والعالم أجمع شاهد ارتباط جوارديولا الكبير، بابنته ماريا تحديدًا؛ الأمر الذي قد يكون عاملًا مهمًا للغاية في رغبة المدير الفني الإسباني، بعدم الابتعاد عنها كثيرًا.

    أما بخصوص النقطة الثانية؛ فمن المعروف أن لجوارديولا نشاطات سياسية واجتماعية كبيرة في إقليم كتالونيا وإنجلترا، وبالتالي الذهاب إلى السعودية قد يكون "عائقًا" لاستكمال هذه الرحلة.

    بمعنى.. قد تكون حياة جوارديولا؛ هي السبب في رفض فكرة العمل في السعودية، وليس المال أو الرياضة.

  • Manchester City v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. حلم جماهير برشلونة في مستقبل بيب جوارديولا!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن أسباب رفض المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا للعمل في المملكة العربية السعودية، قد تكون متنوعة على النحو التالي:

    * أولًا: رياضية.

    * ثانيًا: إدارية.

    * ثالثًا: شخصية.

    وبما أن المتغيّرات في كرة القدم سريعة؛ قد يظل رفض جوارديولا للعمل في السعودية قائمًا للأبد، أو أن يغيّره بمرور الوقت.

    إلا أن ما يتمناه عاشق العملاق الكتالوني برشلونة، وهو النادي الذي نشأ فيه جوارديولا كـ"لاعب ومدير فني"، أن لا يغيّر الفيلسوف الإسباني من هدفه القديم؛ بأن يعود إلى بيته من جديد، بعد اعتزاله عالم التدريب.

    وسابقًا.. قال جوارديولا إنه لن يعود لتدريب برشلونة أبدًا؛ ولكنه سيعجبه فكرة الإشراف على اللاعبين الشباب في مدرسة "اللاماسيا"، مثلًا.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة ما ستسفر عنه الأيام والأسابيع بل والأشهر القادمة، بخصوص مستقبل بيب جوارديولا في عالم الساحرة المستديرة.