بيب جوارديولا الحلم المستحيل و3 أسماء واقعية تتصدر المشهد.. "الصندوق الأسود" لخليفة جورج جيسوس في النصر

"النصر يتفاوض مع المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا".. عندما تقرأ هذا العنوان؛ قد تظن أنه مجرد شائعة، لا أساس لها من الصحة.

لكن ظنك غير صحيح عزيزي القارئ، فقد أعلن جوسيب ماريا أوروبيتج، وكيل أعمال جوارديولا، وجود اتصالات من النصر، في الأيام القليلة الماضية؛ للتعاقد مع المدير الفني الإسباني، بالفعل.

هذه المفاوضات تزامنت مع أيام جوارديولا الأخيرة، على رأس القيادة الفنية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ قبل إعلان الرحيل عنه رسميًا، بعد 10 سنوات.

إلا أن أوروبيتج أكد في تصريحات مع صحيفة "عكاظ"، أن فرص النصر في التعاقد مع المدير الفني الإسباني، "ضعيفة" للغاية؛ خاصة أنه لا يفكر في العمل بالمملكة العربية السعودية، خلال هذه المرحلة.

لذا.. فإن على جماهير النصر نسيان فكرة التعاقد مع بيب جوارديولا؛ ما لم تحدث معجزة، لتغيير رأيه.

ونفس الحال بالنسبة للألماني يورجن كلوب؛ الذي يتولى منصب المدير الرياضي العالمي للأندية التابعة إلى شركة "رد بول"، مثل سالزبورج النمساوي ولايبزيج الألماني وغيرهما.

واسم كلوب دائم الارتباط بالملاعب السعودية؛ بل أن جماهير عملاق جدة الاتحاد دشنت وسمًا للمطالبة بالتعاقد معه، بينما أكد الصحفي الرياضي بن جاكوبس أنه حلم للنادي بالفعل.

إلا أن جاكوبس أكد أن إقناع كلوب بالقدوم إلى السعودية، أشبه بالأمر المستحيل حاليًا؛ حيث يتطلب ذلك.. إغراءه للرحيل عن شركة "رد بول" الذي يشعر بسعادة معها، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ مالية ضخمة له.

ومؤخرًا تم توجيه سؤال إلى الرئيس التنفيذي للرابطة المحترفة عمر مغربل، بشأن إمكانية التعاقد مع المدير الفني الألماني.

مغربل أجاب بأن الرابطة ولجنة الاستقطابات، لا تتدخلان في ملف تفاوض الأندية مع المدربين؛ لذلك على أي فريق سعودي يريد التعاقد مع كلوب، أن يقنعه بنفسه.