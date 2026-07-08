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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

مستعينًا برفيق رحلة كريستيانو رونالدو .. سرجيو كونسيساو يدخل دائرة المرشحين لقيادة منتخب البرتغال!

البرتغال
سيرجيو كونسيساو
إسبانيا
كأس العالم
كريستيانو رونالدو
جورج جيسوس

جيسوس لا يزال الأقرب لخلافة مارتينيز

ظهرت عدة أسماء على الساحة، مع بدء الاتحاد البرتغالي لكرة القدم رحلة البحث عن مدرب جديد لتولي مسؤولية "سيليساو أوروبا" بعد الرحيل الرسمي للمدرب روبرتو مارتينيز.

وكان منتخب البرتغال قد ودع المونديال بسيناريو قاسٍ، عندما خسر أمام المنتخب الإسباني بهدف دون رد في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما أمس الأول، ضمن منافسات دور الـ16.

وبينما تتردد أسماء كبرى في الأوساط الرياضية، كشفت تقارير صحفية عن ظهور اسم سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو وميلان واتحاد جدة السابق، كخيار قوي قد يعيد تشكيل مستقبل المنتخب بمساعدة وجوه مألوفة.

  • كونسيساو يدخل قائمة المترشحين لقيادة البرتغال

    كشفت تقارير صحفية، أن سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو السابق، بات أحد الأسماء المطروحة بقوة لتولي تدريب المنتخب البرتغالي في المرحلة المقبلة.

    ويأتي هذا التحرك بعد أن أصبح منصب المدير الفني شاغرًا عقب استقالة روبرتو مارتينيز الذي أعلن رحيله في أعقاب الخروج من ثمن نهائي كأس العالم 2026، بالخسارة أمام إسبانيا.

    وبحسب ما أورد الصحفي الرياضي سانتي أونا، فإن كونسيساو البالغ من العمر 51 عامًا، والذي لا يرتبط بأي نادٍ حاليًا منذ رحيله عن نادي الاتحاد السعودي، يُنظر إليه كبديل جدي وقادر على فرض شخصية قوية داخل غرفة ملابس المنتخب.

    وأشار سانتي أونا، إلى أن ما يزيد من إثارة هذا الاحتمال هو التقارير التي تشير إلى أن عددًا من اللاعبين الركائز في المنتخب يفضلون رؤية كونسيساو مدربًا لهم.

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    عودة محتملة للأسطورة بيبي

    المفاجأة الأكبر في ملف ترشيح كونسيساو تكمن في هوية جهازه الفني المعاون، حيث تشير المصادر إلى أن المدافع الأسطوري بيبي قد يعود للمنتخب ولكن من بوابة التدريب.

    ففي حال التوصل إلى اتفاق مع مدرب بورتو السابق، فمن المتوقع أن يكون بيبي جزءًا رئيسيًا من طاقمه الفني، مستفيدًا من العلاقة القوية والناجحة التي جمعت الثنائي لسنوات طويلة في "تنين" بورتو.

    هذه الخطوة تهدف إلى دمج الخبرة الميدانية العريضة التي يمتلكها بيبي مع فكر كونسيساو التكتيكي، وهو ما قد يلقى قبولًا كبيرًا لدى الجماهير البرتغالية التي لا تزال تكن احترامًا كبيرًا للمدافع المخضرم.

    وتأتي هذه التطورات في وقت يحاول فيه الاتحاد البرتغالي ترتيب أوراقه سريعا لبدء مرحلة جديدة من البناء.

  • جيسوس لا يزال المنافس الأقوى

    رغم صعود أسهم كونسيساو، إلا أن اسم المدرب المخضرم جورج جيسوس لا يزال يتصدر قائمة الترشيحات لدى الكثير من المتابعين والخبراء في البرتغال.

    جيسوس، الذي تربطه علاقة صداقة قوية مع القائد كريستيانو رونالدو، يملك سجلًا حافلًا بالنجاحات، آخرها قيادة نادي النصر والسيطرة على المسابقات السعودية، مما يجعله خيارًا طبيعيًا للاتحاد البرتغالي.

    ومع ذلك، أكدت المصادر أن الاتفاق مع جيسوس لم يُغلق بشكل نهائي بعد، وهو ما يفتح الباب أمام خيارات أخرى مثل كونسيساو.

    وتعكس المنافسة بين المدربين رغبة البرتغال في جلب "مدرب قوي" يمتلك الكاريزما اللازمة لقيادة جيل موهوب يطمح لتحقيق إنجازات أكبر على الساحة الدولية في السنوات القادمة وكذلك يمتلك حصيلة من البطولات التي تجعل موقفه قوي أمام نجوم منتخب البحارة.

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    الكراسي الفارغة بعد المونديال

    إعلان روبرتو مارتينيز أن مباراته ضد إسبانيا كانت الأخيرة له كمدرب للبرتغال قد وضع الاتحاد الوطني تحت ضغط كبير لاختيار الشخص المناسب، وسواء كان القرار النهائي بتمكين جيسوس من المنصب أو الرهان على ثنائية كونسيساو وبيبي، فإن التوقعات تشير إلى أن هوية المدرب الجديد ستكشف النقاب عن توجه استراتيجي جديد للكرة البرتغالية بعد خيبة الأمل المونديالية.

    وكان جيسوس قد تولى سابقًا تدريب أندية مثل الهلال وبنفيكا وفنربخشة وفلامنجو وغيرهم، وحقق نجاحات قوية معها، إلا أنه لم يسبق له أن تولى قيادة منتخب البرتغال، لذلك ستكون تلك المحطة بمثابة نقلة كبيرة في مسيرته المميزة.

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