بيان رسمي .. أتلتيكو مدريد يعلن غياب خوليان ألفاريز من جديد

سافر أتلتيكو مدريد إلى سان سيباستيان لخوض أحدث مبارياته في الدوري الإسباني دون مهاجمه النجم خوليان ألفاريز بعدما تعرض الأرجنتيني لانتكاسة بدنية في اللحظات الأخيرة.

ووفقًا لتقارير صحيفة ماركا، فقد أصيب المهاجم بهذه المشكلة خلال التدريبات واضطر للانسحاب من التشكيلة. وبذلك يفقد دييجو سيميوني ورقته الهجومية الرئيسية في الوقت الذي يسعى فيه الروخيبلانكوس إلى وضع حد لسلسلة نتائج مقلقة.

وأكد النادي في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «لن يسافر خوليان إلى سان سيباستيان بسبب إجهاد عضلي أجبره على الانسحاب من حصة تدريب الأمس».

وأضاف: «بعد إجراء الفحوصات اللازمة، استبعد الجهاز الطبي مشاركته في مباراة اليوم».



