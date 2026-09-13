تلقى أتلتيكو مدريد ضربة موجعة بعد غياب مهاجمه النجم خوليان ألفاريز عن مواجهة ريال سوسيداد بسبب إصابة عضلية. ويسعى فريق دييغو سيميوني بشدة إلى استعادة توازنه عقب تلقيه هزيمتين متتاليتين.
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بيان رسمي .. أتلتيكو مدريد يعلن غياب خوليان ألفاريز من جديد
ضربة قوية في سان سيباستيان
سافر أتلتيكو مدريد إلى سان سيباستيان لخوض أحدث مبارياته في الدوري الإسباني دون مهاجمه النجم خوليان ألفاريز بعدما تعرض الأرجنتيني لانتكاسة بدنية في اللحظات الأخيرة.
ووفقًا لتقارير صحيفة ماركا، فقد أصيب المهاجم بهذه المشكلة خلال التدريبات واضطر للانسحاب من التشكيلة. وبذلك يفقد دييجو سيميوني ورقته الهجومية الرئيسية في الوقت الذي يسعى فيه الروخيبلانكوس إلى وضع حد لسلسلة نتائج مقلقة.
وأكد النادي في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «لن يسافر خوليان إلى سان سيباستيان بسبب إجهاد عضلي أجبره على الانسحاب من حصة تدريب الأمس».
وأضاف: «بعد إجراء الفحوصات اللازمة، استبعد الجهاز الطبي مشاركته في مباراة اليوم».
- APL
فقدان الزخم بعد العودة ضد ليفربول
وتأتي هذه الانتكاسة في وقت محبط بالنسبة لألفاريز، الذي كان قد عاد للتو إلى التشكيلة الأساسية يوم الأربعاء الماضي أمام ليفربول على ملعب أنفيلد، حيث خاض المباراة كاملة على مدار 90 دقيقة. وبعدما بدأ يفرض نفسه كعنصر أساسي لا غنى عنه في المنظومة الهجومية لسيميوني، تأتي هذه المشكلة العضلية الأخيرة لتوقف تقدمه. وقد تحرك الجهاز الطبي بسرعة عقب الحادثة التي وقعت في التدريبات لتفادي أي ضرر طويل الأمد، وأعلن رسميًا غيابه عن مواجهة أنويتا.
وبعد مشاركته المكثفة أمام ليفربول، يترك الغياب المفاجئ لألفاريز فراغًا هائلًا في الثلث الأخير للملعب لفريق يتوق بشدة لاستعادة فعاليته أمام المرمى.
سيميوني يواجه نقصًا في الخيارات الهجومية
ينضم ألفاريز إلى بابلو باريوس وألكسندر سورلوت في قائمة المصابين، ما يُضعف بشكل كبير عمق تشكيلة سيميوني قبل مباراة خارج الديار معروفة بصعوبتها.
ومع غياب الأرجنتيني والنرويجي معًا، يبقى جوناثان ديفيد الخيار الوحيد المعترف به كمهاجم صريح ضمن الوفد المسافر. وقد أعلن سيميوني عن قائمة موسّعة ضمّت موسو، وفيرجاس، وميندوزا، وجوني، وكوكي، وهان إن، وباينا، ولوكمان، وأوبلاك، وماركوس يورينتي، وأرناو أورتيز، وهانسكو، ومارك بوبيل، وجوليانو سيميوني، وكوتي روميرو، وجريمالدو، وهيولماند، ولو نورماند، وإسكيبيل، ودومينجيز، ومارتينيز، وكاستيو، إلا أن الخيارات في خط الهجوم شحيحة بلا شك.
- AFP
السعي وراء رد فعل تشتد الحاجة إليه
يدخل أتلتيكو مدريد هذه المباراة بحثاً عن رد فعل فوري عقب هزيمتين متتاليتين أمام أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، وأمام ليفربول في أوروبا.
ويحتاج الفريق إلى النقاط الثلاث كاملةً للبقاء ضمن سباق المنافسة في بداية الموسم، يتعين على سيميوني إيجاد حلول تكتيكية للتعامل مع غياب سلاحه الأكثر فتكاً. وسيتطلب وضع حد لسلسلة الخسارتين المتتاليتين في سان سيباستيان جهداً جماعياً هائلاً من عناصر الفريق المتاحة.
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