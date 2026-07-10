ونشر مدافع نادي الهلال، بيانًا رسميًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه "منذ إقصائنا (من كأس العالم)، أصبحت الليالي طويلة.

عندما تحمل هذه الشارة، لا يمكنك العودة إلى المنزل ببساطة بعد الهزيمة، بل تستعيد المشاهد مرارًا وتكرارًا، تبحث عن إجابات، حاملًا معك خيبة أمل شعب بأكمله.

أردنا أن نجعلكم فخورين، وأن ننبض معكم من جديد، ونجعل حلم كأس العالم يستمر لأطول فترة ممكنة، وللأسف، لم نكن على مستوى طموحاتنا.

قبل كل شيء، أود أن أقول لكم شكرًا على ثقتكم وحبكم ودعمكم الثابت. لقد ساندتم هذا الفريق حتى اللحظة الأخيرة، وكنتم على مستوى هذا الحدث، أما نحن، فللأسف، لم نكن كذلك بما يكفي.

بصفتي القائد، أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإقصاء. نحن نتحمل نصيبنا من المسؤولية. ببساطة، لم يكن أداؤنا جيدًا بما يكفي لمواصلة هذه المغامرة، وهذه حقيقة يجب أن نتقبلها بتواضع. في كرة القدم، التفاصيل تصنع الفارق، لكننا نعلم أيضًا أنه يمكننا ويجب علينا تقديم ما هو أفضل.

أستمع إلى الحزن والغضب والانتقادات، فهو أمر مشروع ويشهد على الحب الذي تحملونه لهذا المنتخب الوطني. الانتقادات الموجهة لأدائنا ستظل جزءًا من كرة القدم دائمًا، ونحن نتقبلها".