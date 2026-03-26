"فوضى إدارية وتوقيته غريب": بيان الاتحاد يفتح النار على فهد سندي .. وتطورات موقف رامون بلانيس!

وخرج الاتحاد رسميًا من سباق المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، مع تبقي ثماني جولات، حيث يحتل حامل اللقب، المركز السادس، برصيد 42 نقطة، مبتعدًا بفارق 25 نقطة عن النصر "المتصدر"، فضلًا عن خروجه من نصف نهائي كأس الملك، ليبقى دوري أبطال آسيا للنخبة، هو الفرصة الأخيرة للعميد، هذا الموسم.
وأعلن الاتحاد الآسيوي عن إقامة مباريات دور الـ16 من دوري أبطال النخبة، لمنطقة الغرب، بنظام المباراة الواحدة، في مدينة جدة، خلال يومي 13-14 إبريل 2026.
ومع تحدد المتأهلين إلى ربع النهائي من أندية شرق آسيا، جاءت نتائج قرعة النخبة الآسيوية لفرق الغرب، على النحو التالي..
* الهلال السعودي ضد السد القطري (الفائز سيواجه فيسيل كوبي الياباني).
* الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري (الفائز سيواجه جوهور دار التعظيم الماليزي).
* الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي (الفائز سيواجه ماتشيدا زيفيا الياباني).
* تراكتور الإيراني ضد شباب الأهلي الإماراتي (الفائز سيواجه بوريرام يونايتد التايلاندي).
وكشف الاتحاد القاري - أيضًا - عن روزنامة مباريات النخبة الآسيوية، من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية، حيث تقام المباراة الأولى في ربع النهائي، في 16 إبريل، ثم تقام المباراتان الثانية والثالثة في 17 إبريل، والرابعة في 18 إبريل.
وتقام مباراتا نصف النهائي خلال يومي 20-21 إبريل، فيما تُلعب المباراة النهائية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في 25 إبريل، حيث ينال الفائز مكافأة مالية قدرها 12 مليون دولار أمريكي.