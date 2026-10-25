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imago-sport-1084826079.jpgAnadolu Agency
محمود خالد

"بيان الاتحاد السعودي يفضح الآسيوي" .. تحرك طارئ من النصر بعد قرار تأجيل مباراة الوصل!

النصر
الوصل
دوري أبطال آسيا النخبة

أجواء ساخنة بعد التأجيل الآسيوي المفاجئ..

أشعل قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حالة من الغضب داخل الأوساط الكروية في السعودية، بعد تأجيل مباراة النصر والوصل، التي كانت مقررة غدًا "الإثنين"، لأجل غير مسمى.

وقرر الاتحاد الآسيوي، إعادة جدولة مباراة النصر، على خلفية تعذر سفر بعثة الوصل إلى الرياض، لاعتبارات لوجستية، حيث أن اللقاء كان مقررًا إقامته على ملعب الأول بارك.

  • النصر يتحرك ضد القرار

    وأفاد الإعلامي الرياضي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، بأن إدارة النصر تعتزم التصعيد إلى أعلى الجهات الرياضية، من أجل حفظ حقوق النادي، عقب قرار إعادة جدولة مواجهة الوصل.

    وجاء ذلك بالتزامن مع البيان الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي أفاد بأنه تم استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة نادي الوصل، بما فيها تصاريح طيران، وتوفير كافة المتطلبات التنظيمية واللوجستية، وإشعار الاتحاد الآسيوي بذلك عبر مخاطبات رسمية، فضلًا عن التنسيق مع الاتحاد الإماراتي والوصل، وإشعارهما باكتمال كافة الترتيبات وجاهزية استقبال البعثة، فضلًا عن وصول مراقب المباراة وطاقم التحكيم إلى الرياض.

    وكشف الاتحاد في بيانه أيضًا، أنه يقدم الدعم الكامل للنصر والأندية السعودية المشاركة في البطولات الخارجية، وأنه مستعد لتقديم الدعم والمساندة في أي إجراءات نظامية تتخذها الأندية لحفظ حقوقها.


  • "البيان يفضل الآسيوي"

    من جانبه، أكد الإعلامي عايد الرشيدي، أن بيان الاتحاد السعودي، "يفضح" نظيره الآسيوي ولجانه، متسائلًا "أين الأساس النظامي للتأجيل؟".

    واستند الرشيدي إلى المادتين 101.1 و102.1 من لائحة المسابقات، معلقًا بشأن بند القوة القاهرة، الذي يفيد بأن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي هي الجهة الوحيدة المخوّل لها إعلان حالة القوة القاهرة، كما تحال المسائل التي لا يتناولها هذا الدليل أو لوائح المسابقة ذات الصلة إلى اللجنة المختصّة في الاتحاد الآسيوي لاتخاذ القرار بشأنها، وتكون قراراتها نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف.

    وطالب الرشيدي بضرورة إعلان الأساس النظامي للتأجيل والتحقق مما إذا تم إعلان القوة القاهرة من قِبل اللجنة المختصة، وتحديد المسؤولية وفق الوقائع واللوائح، مع حفظ حقوق النصر.

    وفي هذا السياق، كشف المستشار القانوني أحمد الأمير عن الأسانيد القانونية، التي بنى على أساسها وصفه للاتحاد الآسيوي بأنه لا يطبق لوائحه، لأسباب على غرار "سلطة الجدول لا تُستعمل لتعطيل قاعدة آمرة"، و"المساواة بين المتنافسين وواجب التسبيب".


  • غضب في الهلال

    ويذكر أن تبعيات القرار الآسيوي، لم تشهد غضبًا داخل النصر فقط، وإنما انتقل الغضب أيضًا إلى الهلال، الذي كان قد خاطب الاتحاد القاري لتأجيل مباراته ضد السد، على خلفية الظروف التي تمر بها المنطقة، إلا أن طلبه تم رفضه وإبلاغه بضرورة السفر بريًا، وفي حالة مخالفة القرار، فسيتم تأييد انسحابه من البطولة.

    وكان البرتغالي روبن نيفيش، وسط ميدان الهلال، قد وجه رسالة هجومية للاتحاد الآسيوي، عقب مباراة القادسية في دوري روشن، بقوله إن لاعبي الزعيم مرهقون للغاية، بسبب ظروف التنقل بالحافلة، فيما اتهم الاتحاد القاري بعدم مراعاة الصحة البدنية والذهنية للاعبين، لرفضه تأجيل مباريات الهلال في النخبة.

    وحول مواجهة الشمال في دوري النخبة، الثلاثاء، قال نيفيش "الاتحاد الآسيوي يهتم فقط بإقامة المباريات، مع الأسف، سنضطر للسفر 5 ساعات أخرى إلى قطر، وربما 10 ساعات للعودة".

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  • النصر بعد تأجيل مباراة الوصل

    وكان النصر قد استهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة، بخسارة ثقيلة أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة، قبل أن يحصد أولى ثلاث نقاط آسيوية، بفوزه على نيفتشي الأوزبكي في الأول بارك، بنتيجة (3-1)، قبل أن يتم تأجيل مباراته الثالثة في دوري النخبة، أمام الوصل، التي كانت مقررة في معقل العالمي في الرياض.

    وعقب ذلك، فإن النصر سيخوض مواجهة أمام الخلود، في الأول بارك، الخميس، ضمن مسابقة دوري روشن السعودي، قبل أن يحل ضيفًا على باختاكور الأوزبكي في طشقند، في الثاني من نوفمبر، بالجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

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دوري أبطال آسيا النخبة

26 أكتوبر 2026

الوصل

الوصل