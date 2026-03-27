بيانيتش يحذر إيطاليا: "ستكون الأجواء صاخبة، ودزيكو قادر على حسم المباريات بمفرده"

ستواجه إيطاليا مساء الثلاثاء البوسنة في البوسنة في نهائي تصفيات كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وقد فازت «الآزوري» على أيرلندا الشمالية بنتيجة 2-0، بينما تغلبت البوسنة على ويلز بركلات الترجيح بعد أن وصلت المباراة إلى الوقت الإضافي بفضل هدف سجله النجم الأبدي إدين دزيكو في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي.





في مقابلة مع Sky Sport Unplugged، حذر لاعب خط الوسط السابق في روما ويوفنتوس، والأهم من ذلك لاعب المنتخب البوسني التاريخي ميراليم بيانيتش، المنتخب الإيطالي من أن المباراة التي ستقام على ملعب بيلينو بولي في زينيتسا لن تكون سهلة على الإطلاق.



