ستواجه إيطاليا البوسنة في مباراة خارج أرضها بمدينة زينيكا في الجولة النهائية من تصفيات كأس العالم 2026. يوم الثلاثاء في ملعب بيلينو بولي، ابتداءً من الساعة 20:45، سيحضر المباراة حوالي 9000 شخص، لكن الأجواء ستكون ساخنة داخل الملعب وخارجه، ليس فقط بسبب أهمية الرهان (الفائز يتأهل مباشرة إلى كأس العالم)، ولكن أيضًا بسبب الجدل الذي نشأ بعد فوز إيطاليا على أيرلندا الشمالية، وبسبب احتفال ديماركو وزملائه الآخرين الذي التقطته كاميرات راي في لحظة ركلة الجزاء الحاسمة التي سددتها البوسنة ضد ويلز.





وقد أكد مرة أخرى ميراليم بيانيتش، لاعب الوسط البوسني السابق في يوفنتوس وروما، الذي أجرى مقابلة مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، على مدى شدة المباراة وصعوبة التعامل معها من الناحية العاطفية بالنسبة لإيطاليا وللإيطاليين الذين سيتوجهون إلى زينيكا.



