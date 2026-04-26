بيانات دقيقة وراء الأمر .. إشارة من إيطاليا حول مشاركة نيمار في كأس العالم!

أكدت شركة «بانيني» قرار استبعاد نيمار من مجموعة الملصقات المكونة من 980 ملصقًا خلال حفل إطلاق أقيم يوم السبت الماضي. على الرغم من كونه عنصراً أساسياً في إصدارات 2014 و2018 و2022، إلا أن نجم سانتوس لم ينجح في الحصول على أحد المقاعد الـ18 المخصصة للبرازيل في إصدار 2026. أوضح راؤول فاليسيو، الرئيس التنفيذي لشركة بانيني في البرازيل، لقناة جلوبو أن عملية الاختيار تتم بواسطة فريق متخصص في إيطاليا باستخدام نهج إحصائي صارم.

وقد أوضح فاليسيو تفاصيل العملية قائلاً: "هناك قسم يراقب باستمرار الاستدعاءات ويحسب احتمالية مشاركة كل لاعب في كأس العالم. بالطبع، هناك تباينات وإصابات ومفاجآت، لكن الاختيار النهائي يعتمد على هذه المعايير. نحن نعمل بالاحتمالات بناءً على أحدث الاستدعاءات. وهذا يحدد ما إذا كان اللاعب سيُدرج أم لا. تعتمد فرصة ظهوره في الألبوم بشكل مباشر على هذه الاستدعاءات. إذا لم يتم استدعاء اللاعب أو لم يكن يؤدي مع المنتخب الوطني في ذلك الوقت، فإن احتمالية إدراجه تنخفض."