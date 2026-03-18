Getty Images Sport
ترجمه
بول ميرسون يشيد بنجم أرسنال "الرائع للغاية" بعد الفوز على باير ليفركوزن
ميرسون معجب بـ«فريق حقيقي» أرسنال
أظهر أرسنال أداءً رائعاً في شمال لندن ليهزم فريق كاسبر هولماند، ويعتقد نجم «المدفعجية» السابق ميرسون أن نجوم الفريق الحاليين يقدمون أداءً مذهلاً. وفي حديثه إلى قناة «سكاي سبورتس»، أشاد المحلل بشدة بالجهد الجماعي الذي أوصل «المدفعجية» إلى دور ربع النهائي في البطولة الأوروبية الكبرى للسنة الثالثة على التوالي.
قال ميرسون: "لعب أرسنال بشكل جيد جدًا في بعض الأوقات. إنهم في أفضل حالاتهم". "لا أريد أن أقول 'آلة' لأن ذلك غير محترم، لكن هذه آلة قادرة على فعل كل شيء. إنهم فريق حقيقي. كان أداءً رائعًا. إلى ربع النهائي. كان بن وايت ثابتًا. أيا كان من يدخل الملعب، فإنه يؤدي مهمته".
- AFP
رايس يحصل على لقب «المتميز» بعد أدائه المذهل
ورغم أن الفريق بأكمله نال الثناء، إلا أن رايس هو من استحوذ على العناوين بفضل أدائه الرائع في خط الوسط. واختتم اللاعب الدولي الإنجليزي أمسيته بتسديدة متقنة سددها بهدوء في الزاوية السفلية في الدقيقة 63، ليقضي بذلك فعليًا على أي آمال لليفركوزن في العودة إلى المباراة. وسارع ميرسون إلى وصف اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بأنه المحرك الرئيسي للفوز.
"يا له من هدف. كان ليفركوزن تحت الضغط. قدم جاريل كوانسا دفاعاً رائعاً، ثم تم صد تسديدة فيكتور جيوكيريس إلى ركلة ركنية في الوقت الذي كان عليه أن يمررها إلى ساكا. تم إبعاد الكرة من الركنية إلى ديكلان رايس، وهي قادمة من الهواء، فيلمسها بلمسة واحدة... تعتقد أنه سيقوم بالتسديد، فيلمسها مرة أخرى ثم يسددها بقوة في الزاوية. إنها نهاية رائعة من ديكلان رايس الذي كان، مرة أخرى، رائعًا للغاية."
رايس ترد على التقدم الذي أحرزته أوروبا
بالنسبة لرايس، كان هذا الفوز دليلاً على قدرة الفريق على تحمل جدول مباريات مكثف، حيث لعبوا كل ثلاثة أيام منذ أكتوبر. وقال لـ TNT Sports: «السنة الثالثة على التوالي في ربع النهائي. كانت مباراة صعبة للغاية على مدار ذهاب وإياب، لذا الفضل يعود لهم، فقد تسببوا لنا، رغم أن الأمر قد لا يبدو كذلك، في الكثير من المشاكل على أرض الملعب. إنهم فريق جيد جدًا من الناحية التكتيكية، لكن في النهاية استحقينا الفوز الليلة. كان بإمكاننا تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف، لكن الفوز 2-0 كان نتيجة جيدة ونحن سعداء جدًا بالتأهل. أنا منهك. لا توقف. من الواضح أننا ما زلنا في جميع المسابقات. الأمر متعب حقاً، لكن عندما تحظى بليلة مثل الليلة، في دور الـ16 للتأهل إلى ربع النهائي، تجد الطاقة والطرق للفوز وتستمر في فعل ذلك، لذا كل شيء على ما يرام".
- Getty Images Sport
الغانرز يضعون نصب أعينهم فريق سبورتينغ واللقب
يؤدي هذا الفوز إلى مواجهة مثيرة في ربع النهائي مع سبورتنج لشبونة، لكن يجب أن يتجه اهتمام أرسنال الآن إلى المهام المحلية. وفي ظل احتدام المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد «المدفعجية» أيضًا لخوض نهائي كأس كاراباو المهم أمام مانشستر سيتي في نهاية هذا الأسبوع. ويشكل الزخم الذي اكتسبه الفريق من نجاحه الأوروبي نقطة انطلاق مثالية لإنهاء الموسم بحصاد كبير من الألقاب.
إعلان