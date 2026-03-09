في حديثه في بودكاست "The Good, The Bad and The Football"، أكد شولز أنه لا توجد أي ضغينة بين اثنين من عظماء مانشستر يونايتد. وقال: "لم يكن القصد من ذلك إهانة مايكل بأي شكل من الأشكال. مايكل هو أحد ألطف الأشخاص في عالم كرة القدم، وهو آخر شخص أريد إهانته. على أي حال، أرسلت رسالة إلى مايكل. ذهبت إليه مباشرة وقلت له: "اسمع، لم أكن أقصد إزعاجك". لا أعتقد أنني كنت بحاجة إلى قول ذلك على أي حال، وقد أخبرني بنفسه أنه لم ينزعج من ذلك".

يعتقد شولز أن رد فعل الجمهور بالغ في تضخيم الموقف وأساء فهم النقطة التي كان يحاول إيصالها بشأن أداء مانشستر يونايتد مؤخراً. وأضاف شولز: "أعتقد أن الناس فهموا الأمر بشكل مختلف عما قصدته. كل ما قلت هو أنني لا أعتقد أنهم لعبوا جيداً في آخر أربع مباريات، لكنه ما زال قادراً على تحقيق النتائج".