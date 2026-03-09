Getty/GOAL
بول سكولز يكشف عن رسائل مايكل كاريك بعد انتقادات واسعة النطاق وصف فيها مانشستر يونايتد بـ"السيئ" تحت قيادة زميله السابق
ليجند يوضح الجدل الدائر على إنستغرام
وكتب اللاعب البالغ من العمر 51 عامًا في قصةعلى إنستغرام: "مايكل لديه بالتأكيد شيء مميز... لأن يونايتد كان سيئًا في آخر 4 مباريات... طابت ليلتكم". فسر الكثيرون هذا التعليق على أنه انتقاد غير ضروري لكارريك، الذي أبهر الجميع منذ توليه زمام الأمور من روبن أموريم في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى انتقادات من أمثال باتريس إيفرا.
شولز يتواصل مع زميله السابق
في حديثه في بودكاست "The Good, The Bad and The Football"، أكد شولز أنه لا توجد أي ضغينة بين اثنين من عظماء مانشستر يونايتد. وقال: "لم يكن القصد من ذلك إهانة مايكل بأي شكل من الأشكال. مايكل هو أحد ألطف الأشخاص في عالم كرة القدم، وهو آخر شخص أريد إهانته. على أي حال، أرسلت رسالة إلى مايكل. ذهبت إليه مباشرة وقلت له: "اسمع، لم أكن أقصد إزعاجك". لا أعتقد أنني كنت بحاجة إلى قول ذلك على أي حال، وقد أخبرني بنفسه أنه لم ينزعج من ذلك".
يعتقد شولز أن رد فعل الجمهور بالغ في تضخيم الموقف وأساء فهم النقطة التي كان يحاول إيصالها بشأن أداء مانشستر يونايتد مؤخراً. وأضاف شولز: "أعتقد أن الناس فهموا الأمر بشكل مختلف عما قصدته. كل ما قلت هو أنني لا أعتقد أنهم لعبوا جيداً في آخر أربع مباريات، لكنه ما زال قادراً على تحقيق النتائج".
تحية إلى السير أليكس فيرجسون
وأوضح لاعب الوسط السابق أن تعليقاته كانت في الواقع تهدف إلى تسليط الضوء على قدرة كاريك على إيجاد طريقة للفوز حتى عندما لا يكون الفريق في أفضل حالاته. وقال اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، وهو يتذكر الفترة التي قضاها تحت قيادة السير أليكس فيرجسون: "كان لدينا أفضل مدرب في العالم، وكان دائمًا يقول إنك تحتاج أحيانًا إلى القليل من الحظ". "لذلك، مع طرد اللاعبين والأحداث المختلفة التي تحدث خلال المباريات، تحتاج أحيانًا إلى القليل من الحظ، وهذا كل ما كنت أقوله".
على الرغم من انتهاء سلسلة الانتصارات في سانت جيمس بارك، يُنسب إلى كاريك الفضل في استقرار الوضع في أولد ترافورد. ومع ذلك، فإن الخسارة 2-1 أمام فريق ماغبايز الذي لعب بعشرة لاعبين تركت المدرب المؤقت محبطًا مثل زميله السابق في خط الوسط، حيث بدا محبطًا خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة في شمال شرق إنجلترا.
كارريك يعترف بضرورة تحسين المستوى
كارريك نفسه رفض تقديم أعذار عن الأداء الذي دفع شولز إلى نشر منشوره الذي انتشر بسرعة على الإنترنت. وقال: "نحن غير راضين عن الطريقة التي لعبنا بها المباراة. الطريقة التي سارت بها الأمور كانت في أيدينا إلى حد كبير، ولكن الفضل يعود إلى نيوكاسل. وصلنا إلى موقف شعرنا فيه أننا يجب أن نواصل الضغط. لم نفعل ذلك، حقًا، لذا نشعر بخيبة أمل شديدة. لا أعتقد أن السبب هو وجود 10 لاعبين، نحن ببساطة لم نلعب بشكل جيد بما فيه الكفاية ولا يمكننا تقديم أعذار".
تظل هذه الهزيمة هي النكسة الوحيدة الكبيرة في مسيرة كاريك منذ أن خلف أموريم في منتصف يناير. بعد أن تم تصفية الأجواء بين أسطورتي "فئة 92"، يعود التركيز إلى محاولات مانشستر يونايتد الصعود في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة كاريك، في الوقت الذي يدرس فيه النادي خياراته الإدارية طويلة الأمد بعد موسم مضطرب.
