بول بوغبا يعود أخيرًا! لاعب وسط موناكو الذي أنهكته الإصابات يخوض أول ظهور له في عام 2026 خلال هزيمة ثقيلة في الدوري الفرنسي أمام باريس إف سي
ليلة حلوة مُرّة لبطل كأس العالم
دخل لاعب الوسط البالغ من العمر 33 عامًا كبديل في الدقيقة 69، مسجّلًا أول دقائق تنافسية له منذ ظهوره القصير أمام بريست في 5 ديسمبر. وبينما كانت عودته محور حديث رئيسيًا، طغى عليها الأداء المخيب لفريقه بعدما مُني بـهزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1 في العاصمة الفرنسية.
وكان من المفترض أن تمنح مشاركة بوغبا على أرض الملعب دفعة لرجال سيباستيان بوكوغنولي، لكن الزخم ظل في صالح أصحاب الأرض. وبعد دقيقتين فقط من دخول نجم مانشستر يونايتد السابق إلى أجواء المباراة، وجد لوكا كولييوشو طريقه إلى الشباك ليُكمل المهرجان ويجعل اللقاء خارج متناول الضيوف.
التغلب على فترة ابتعاد محبِطة بسبب الإصابة
كانت العودة إلى اللياقة البدنية طريقًا صعبًا للاعب يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق. وقد تأخر اندماجه مجددًا مع الفريق الأول عدة مرات بسبب مضاعفات إصابة في ربلة الساق رفضت أن تلتئم. وعلى الرغم من الغياب الطويل، فقد حظي بوغبا بدعم للعب دور «مهم» في المرحلة الختامية من الموسم.
وأظهر لاعب الوسط مؤخرًا مؤشرات على التقدم، بعدما أُدرج ضمن قائمة الفريق لمباراة الأسبوع الماضي التي فاز فيها 2-1 على مارسيليا. ورغم أنه ظل بديلًا دون مشاركة في تلك المناسبة، فإن ظهوره القصير أمام باريس إف سي يشير إلى أنه بات أخيرًا جاهزًا للمساهمة مع دخول موناكو فترة حاسمة من موسم الدوري الفرنسي.
تأثير هزيمة نادي باريس إف سي
على الرغم من الدفعة المعنوية الفردية لرؤية بوغبا يعود إلى أرضية الملعب، فإن النتيجة تضع موناكو في موقف حرج. الخسارة 4-1 تُعد ضربة كبيرة لطموحاتهم، لا سيما بعدما استغل باريس إف سي الهفوات الدفاعية ليحسم فوزًا يكاد يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى.
لم تكن هذه سوى المشاركة الرابعة لبوغبا في موسم الدوري الفرنسي، ما يبرز مدى افتقاد النادي لرباطة جأشه وخبرته في وسط الملعب. وسيأمل بوكوغنولي أن يتمكن لاعب الوسط من رفع جاهزيته البدنية للمباريات سريعًا للمساعدة في تثبيت فريق بدا هشًا أمام خصم حاسم.
بالنظر إلى الحلقة الأخيرة من الموسم
يتحوّل تركيز موناكو الآن إلى إعادة دمج بوغبا في التشكيلة الأساسية، في سعيه لإنهاء الموسم بقوة. ومع تبقّي عدة مباريات مهمة، سيتوخّى الجهاز الفني الحذر كي لا يعيد اللاعب المخضرم بسرعة كبيرة ويعرّضه لانتكاسة أخرى، نظرًا لعدد المرات التي تأجّلت فيها عودته خلال أشهر الشتاء.